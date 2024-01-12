Катар
Эта команда считается фаворитом своего квартета. Катарцы постепенно прибавляют во всех аспектах.
В последних своих поединках Катар выглядел выгодно. Например, обыграл Камбоджу в контрольной встрече со счетом 3:0.
Коэффициенты матча Катар — Ливан
А вот в своем последнем поединке Катар проиграл. В товарищеском матче команда уступила сборной Иордании (1:2).
Матчи с Ливаном для команды традиционно проходят великолепно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре при одном паритете.
Вот и в этой встрече Катар явно будет активно и агрессивно атаковать. Мотивация начать турнир с уверенной победы будет зашкаливать.
Ливан
Сборная Ливана неплохо стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах набрано 2 очка, и сейчас команда находится на 2 месте в своей группе.
Команда довольно неплохо держит оборону. Ливан в двух стартовых матчах отбора на Мундиаль пропустила лишь однажды.
Свой последний поединок в рамках отбора команда провела не лучшим образом. Ливан в контрольной встрече минимально уступил Саудовской Аравии.
А вот до того команда добыла победу над Иорданией (2:1). Ливанцам бы еще прибавить в стабильности!
Нет сомнений, что гости не будут сугубо отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот катарцев они точно сумеют создать.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 1.30.
На викторию Ливана дают — 9.85, ничья оценена — в 5.00.
Ливан
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.