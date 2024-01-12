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    Катар — Ливан. Ставка (к. 2.62) и прогноз на футбол, Кубок Азии, 12 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Кубок Азии-2023 Прогнозы на сборную Катара
    Прогноз и ставки на Катар — Ливан
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    Мохаммед Мунтари
    Катар сыграет на своем поле с Ливаном в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 12 января, начало — в 19:00 мск. Катар — Ливан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Кубок Азии-2023. Группа A 12 Января 2024 года
    Катар
  • Доха
    •  Катар 19:00 Ливан Ливан
  • Бейрут
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    Катар

    Эта команда считается фаворитом своего квартета. Катарцы постепенно прибавляют во всех аспектах.

    В последних своих поединках Катар выглядел выгодно. Например, обыграл Камбоджу в контрольной встрече со счетом 3:0.

    Коэффициенты матча Катар — Ливан

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  • 1.324.9011.00Бонус$9500
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    А вот в своем последнем поединке Катар проиграл. В товарищеском матче команда уступила сборной Иордании (1:2).

    Все прогнозы на футбол

    Матчи с Ливаном для команды традиционно проходят великолепно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре при одном паритете.

    Вот и в этой встрече Катар явно будет активно и агрессивно атаковать. Мотивация начать турнир с уверенной победы будет зашкаливать.

    Ливан

    Сборная Ливана неплохо стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах набрано 2 очка, и сейчас команда находится на 2 месте в своей группе.

    Команда довольно неплохо держит оборону. Ливан в двух стартовых матчах отбора на Мундиаль пропустила лишь однажды.

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    • Свой последний поединок в рамках отбора команда провела не лучшим образом. Ливан в контрольной встрече минимально уступил Саудовской Аравии.

    А вот до того команда добыла победу над Иорданией (2:1). Ливанцам бы еще прибавить в стабильности!

    Нет сомнений, что гости не будут сугубо отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот катарцев они точно сумеют создать.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 1.30.

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    На викторию Ливана дают — 9.85, ничья оценена — в 5.00.

    Ливан явно не боится соперника, так что точно найдет свой шанс у ворот сборной Катара.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.

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    Катар — Ливан: прогноз, ставка (2.62), статистика, коэффициенты матча 12.01.2024. Прогнозы на футбол. Ставим на голевой бартер!
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