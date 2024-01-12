Катар сыграет на своем поле с Ливаном в рамках 1-го тура Кубка Азии. Матч пройдет 12 января, начало — в 19:00 мск. Катар — Ливан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Катар

Эта команда считается фаворитом своего квартета. Катарцы постепенно прибавляют во всех аспектах.

В последних своих поединках Катар выглядел выгодно. Например, обыграл Камбоджу в контрольной встрече со счетом 3:0.

Коэффициенты матча Катар — Ливан 1X2Новым игрокам 1.324.9011.00Бонус$9500

А вот в своем последнем поединке Катар проиграл. В товарищеском матче команда уступила сборной Иордании (1:2).

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Матчи с Ливаном для команды традиционно проходят великолепно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре при одном паритете.

Вот и в этой встрече Катар явно будет активно и агрессивно атаковать. Мотивация начать турнир с уверенной победы будет зашкаливать.

Ливан

Сборная Ливана неплохо стартовала в квалификации на мировой чемпионат. В двух первых турах набрано 2 очка, и сейчас команда находится на 2 месте в своей группе.

Команда довольно неплохо держит оборону. Ливан в двух стартовых матчах отбора на Мундиаль пропустила лишь однажды.

Свой последний поединок в рамках отбора команда провела не лучшим образом. Ливан в контрольной встрече минимально уступил Саудовской Аравии.

А вот до того команда добыла победу над Иорданией (2:1). Ливанцам бы еще прибавить в стабильности!

Нет сомнений, что гости не будут сугубо отсиживаться в тылах. Свои шансы у ворот катарцев они точно сумеют создать.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Катара предлагают — 1.30.

На викторию Ливана дают — 9.85, ничья оценена — в 5.00.

Ливан явно не боится соперника , так что точно найдет свой шанс у ворот сборной Катара.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.62. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.20.