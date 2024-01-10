«Жил Висенте»
Эта команда текущий сезон проводит в привычной борьбе за выживание. Сейчас «Жил Висенте» пребывает на 14 месте в таблице.
В плане реализации у команды относительный порядок — 26 забитых мячей. А вот пропустила она на 4 гола больше, чем забила.
Свой предыдущий поединок команда провела не лучшим образом. «Жил Висенте» минимально уступил «Фаренсе».
До того «Жил Висенте» переиграл «Боавишту» (1:0). А вот «Ароке» команда уступила с крупным счетом (0:3).
В кубковой встрече «Жил Висенте» явно постарается максимально воспользоваться преимуществом своей арены. Да и соперник у команды откровенно скромный.
«Амаранти»
Эта команда выступает в четвертом дивизионе. Причем там она уверенно лидирует, не проиграв ни разу.
Более того, в чемпионате «Амаранти» выиграл в 10 матчах из 14. Остальные же команда свела к ничьим.
В предыдущем туре «Амаранти» добыл викторию. Команда с минимальным счетом переиграла «АД Марко 09».
А вот до того команда дважды подряд сыграла вничью. А вот на кубковый поединок с полпредом элиты настрой будет максимальным.
И уж точно «Амаранти» будет действовать вторым номером. Гости постараются максимально использовать контратаки.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жил Висенте» предлагают — 1.33.
На викторию «Амаранти» дают — 9.50, ничья оценена — в 5.15.
«Жил Висенте»
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.89.