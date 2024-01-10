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    Поднимется ли «Аланьяспор» в топ-10?

    «Аланьяспор» — «Анкарагюджю». Прогноз и ставка (к. 2.20) на футбол 9 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аланьяспор» — «Анкарагюджю»
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    «Аланьяспор» — фаворит матча
    9 января в Аланье пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Аланьяспор» сыграет против «Анкарагюджю». Начало игры — в 17:00 по мск. «Аланьяспор» — «Анкарагюджю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 10 Января 2024 года
    Аланьяспор
  • Турция. Суперлига
    •  Аланьяспор 19:00 Анкарагюджю Анкарагюджю
  • Турция. Суперлига
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    «Аланьяспор»

    «Аланьяспор» по итогам 18-ти туров занимает 11-е место, опережая на три очка зону вылета, так что он все еще борется за выживание.

    При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в пятый раунд. На предыдущей стадии турнира она на своем поле обыграла «Коджаелиспор» (1:0).

    В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он разошелся миром с «Антальяспором» (0:0), где ни один из соперников не сумел отличиться хотя бы одним голом.

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    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих, так что у хозяев хорошая форма.

    «Анкарагюджю»

    «Анкарагюджю» по итогам 18-ти туров занимает 12-ю строчку с отрывом в два очка от зоны вылета, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

    Кроме того, команда вышла в пятый раунд Кубка Турции, где на двух предыдущих стадиях прошла «Аргуванспор» (2:0) и «Искендерунспор» (3:1), победив их на своем поле.

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    • В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Суперлиги он на своем поле проиграл с минимальным счетом «Трабзонспору» (0:1).

    На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка (три ничьих и одно поражение), которые пришлись на турецкое первенство, так что у гостей плохая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Аланьяспор», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Анкарагюджю» оценивается в 3,15, ничья — в 3,50.

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    В четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Аланьяспор» победит за 2,20.

    Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,95, ведь в четырех последних матчах «Анкарагюджю» был реализован именно такой сценарий.

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    «Аланьяспор» — «Анкарагюджю»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 10.01.2024. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Аланьяспор» в топ-10?
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