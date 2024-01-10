9 января в Аланье пройдет поединок 16-го тура турецкой Суперлиги, в котором «Аланьяспор» сыграет против «Анкарагюджю». Начало игры — в 17:00 по мск. «Аланьяспор» — «Анкарагюджю»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аланьяспор»

«Аланьяспор» по итогам 18-ти туров занимает 11-е место, опережая на три очка зону вылета, так что он все еще борется за выживание.

При этом команда продолжает выступления в Кубке Турции, где прошла в пятый раунд. На предыдущей стадии турнира она на своем поле обыграла «Коджаелиспор» (1:0).

В своем последнем матче клуб не сумел одержать победу. В рамках Суперлиги он разошелся миром с «Антальяспором» (0:0), где ни один из соперников не сумел отличиться хотя бы одним голом.

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в шесть поединков во всех турнирах при четырех победах и двух ничьих, так что у хозяев хорошая форма.

«Анкарагюджю»

«Анкарагюджю» по итогам 18-ти туров занимает 12-ю строчку с отрывом в два очка от зоны вылета, поэтому находится в самой гуще борьбы за выживание.

Кроме того, команда вышла в пятый раунд Кубка Турции, где на двух предыдущих стадиях прошла «Аргуванспор» (2:0) и «Искендерунспор» (3:1), победив их на своем поле.

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. В рамках Суперлиги он на своем поле проиграл с минимальным счетом «Трабзонспору» (0:1).

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в четыре поединка (три ничьих и одно поражение), которые пришлись на турецкое первенство, так что у гостей плохая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Аланьяспор», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Анкарагюджю» оценивается в 3,15, ничья — в 3,50.

В четырех из пяти последних матчей хозяева выиграли.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Аланьяспор» победит за 2,20.

Еще один вариант ставки — тотал меньше 2,5 голов за 1,95, ведь в четырех последних матчах «Анкарагюджю» был реализован именно такой сценарий.