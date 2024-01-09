Индонезия сыграет на своем поле с Ираном в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 9 января, начало — в 16:30 мск. Индонезия — Иран: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Индонезия

Эта команда неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах ей удалось разжиться лишь одним зачетным баллом.

Сборная Индонезия вполне способна побороться за 2 место. Вот только вьетнамцы и филиппинцы пока выглядят предпочтительнее.

В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Индонезия уступила сборной Ливии со счетом 1:2.

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Поединки с иранцами для команды традиционно проходят крайне неудачно. Все три очных встречи были проиграны с разгромным счетом.

Вот и сейчас индонезийцам будет крайне сложно дать бой столь мощному оппоненту. Разница в классе уж слишком очевидна.

Иран

Иран стартовал в квалификации на мировой чемпионат достаточно неплохо. В двух первых турах набрано 4 зачетных балла.

В своей группе Иран считается явным фаворитом. Да и атака привычно действуют результативно: 6 голов в двух матчах.

В своем последнем матче иранцы снова добыли викторию. В контрольной встрече команда переиграла сборную Буркина-Фасо (2:1).

А вот до того Иран не сумел переиграть крепких узбеков (2:2). Впрочем, эта потеря очков вряд ли существенно повлияет на турнирный путь команды.

Нет сомнений, что Иран будет активно и агрессивно атаковать. Атакующий потенциал команды высокий, да и соперник выглядит бледновато.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ирана предлагают — 1.19.

На викторию Индонезии дают — 14.60, ничья оценена — в 6.70.

Иранцы явно превосходят соперника , и наверняка будут максимально активными в атаке.

Наш прогноз — Фора Ирана -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.48.