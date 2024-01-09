Индонезия
Эта команда неудачно стартовала в отборе на чемпионат мира. В двух матчах ей удалось разжиться лишь одним зачетным баллом.
Сборная Индонезия вполне способна побороться за 2 место. Вот только вьетнамцы и филиппинцы пока выглядят предпочтительнее.
В своем последнем поединке команда потерпела поражение. Индонезия уступила сборной Ливии со счетом 1:2.
Поединки с иранцами для команды традиционно проходят крайне неудачно. Все три очных встречи были проиграны с разгромным счетом.
Вот и сейчас индонезийцам будет крайне сложно дать бой столь мощному оппоненту. Разница в классе уж слишком очевидна.
Иран
Иран стартовал в квалификации на мировой чемпионат достаточно неплохо. В двух первых турах набрано 4 зачетных балла.
В своей группе Иран считается явным фаворитом. Да и атака привычно действуют результативно: 6 голов в двух матчах.
В своем последнем матче иранцы снова добыли викторию. В контрольной встрече команда переиграла сборную Буркина-Фасо (2:1).
А вот до того Иран не сумел переиграть крепких узбеков (2:2). Впрочем, эта потеря очков вряд ли существенно повлияет на турнирный путь команды.
Нет сомнений, что Иран будет активно и агрессивно атаковать. Атакующий потенциал команды высокий, да и соперник выглядит бледновато.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу Ирана предлагают — 1.19.
На викторию Индонезии дают — 14.60, ничья оценена — в 6.70.
Иранцы
Наш прогноз — Фора Ирана -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.47. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.48.