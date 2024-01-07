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    Обойдет ли «Лацио» «Удинезе»?

    «Удинезе» — «Лацио». Ставка (к. 1.95) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 7 января 2024 года

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    «Лацио» — фаворит матча
    7 января в Удине в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Удинезе» и «Лацио». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Удинезе» — «Лацио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Января 2024 года
    Удинезе
  • Удине
    •  Удинезе 17:00 Лацио Лацио
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    «Удинезе»

    «Удинезе» по итогам 18-ти туров занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета на три очка.

    При этом команда уже давно не выступает в Кубке Италии, где вылетела 1 ноября. Во втором раунде турнира она на своем поле потерпела поражение в дополнительное время от «Кальяри» (1:2).

    Коэффициенты матча Удинезе — Лацио

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    В своем последнем матче клуб одержал победу. В рамках Серии А он обыграл на своем поле «Болонью» (3:0), забив три безответных мяча.

    Все прогнозы на Серию А

    В пяти последних поединках, которые пришлись на итальянское первенство, коллектив потерпел одно поражение при трех ничьих и одной победе.

    «Лацио»

    «Лацио» по итогам 18-ти туров занимает девятую строчку с отставанием в два балла от зоны еврокубков и пять — от зоны Лиги чемпионов.

    Кроме того, команда вышла в четвертьфинал Кубка Италии, где на стадии 1/8 финала она на своем поле обыграла «Дженоа» (1:0), забив единственный мяч еще в дебюте игры.

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    • Вместе с тем, клуб сумел пробиться в 1/8 финала Лиги чемпионов, заняв второе место в группе, уступив первое «Атлетико» и опередив «Фейеноорд», а также «Селтик».

    На сегодня у «бьянкочелести» победная мини-серия в два поединка, которые пришлись на итальянское первенство, так что у «Орлов» неплохая текущая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лацио», коэффициент на победу которого равен 2,20. Успех «Удинезе» оценивается в 3,55, ничья — в 3,20.

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    В шести из восьми последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1,95.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,20, ведь в пяти из шести последних матчей «Удинезе» был реализован именно такой сценарий.

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    «Удинезе» — «Лацио»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. Обойдет ли «Лацио» «Удинезе»?
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