7 января в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Рома» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рома»

«Жёлто-красные» начали сезон не очень успешно, но в последнее время набирают обороты. В восемнадцати матчах Серии А римский коллектив добыл восемь побед, четырежды сыграл вничью и шесть раз проиграл. Команда из Рима смогла 30 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила 20 мячей.

В итоге римляне смогли набрать 28 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице. Команда из столицы Италии уже на семнадцать баллов отстает от лидирующего «Интера», но всего на пять — от четвертой «Фиорентины». Столичный коллектив должен бороться за позицию в зоне Лиги чемпионов.

Коэффициенты матча Рома — Аталанта 1X2Новым игрокам 2.303.253.40Бонус$9500

В Лиге Европы «волшебная» выиграла четыре игры, один раз уступила и один раз сыграла вничью. Финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света в итоге стали вторыми в группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом» и пробились в плей-офф, где сыграют против «Фейеноорда».

Все прогнозы на Серию А

В последних играх «Рома» проиграла «Ювентусу» (0:1) и выиграла у «Наполи» (1:1), а до этого уступила «Болоньи» (2:1) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (3:1). Также подопечные Жозе Моуринью одолели «Кремонезе» (2:1) и пробились в четвертьфинал Кубка Италии, где сразятся против «Лацио».

«Аталанта»

Команда из Бергамо продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Бергамаски по итогам восемнадцати туров имеют в своем активе 29 очков и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице. Бергамаский коллектив на два пункта отстает от «Болоньи» и на четыре — от «Фиорентины».

«Богини» за восемнадцать матчей смогли 29 раз поразить ворота соперника и двадцать раз пропустили в свои. Думается, что «королева провинциалов», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, будет до последнего бороться за топ-4, но вряд ли туда сможет попасть.

Также «Аталанта» выступает в Лиге Европы. Команда добыла четыре победы, дважды сыграла вничью, набрала четырнадцать очков и досрочно вышла в плей-офф. В одном квартете с коллективом находятся «Спортинг», «Штурм» и «Ракув».

В последней игре подопечные Джан Пьеро Гасперини дома переиграли «Лечче» (1:0), а до этого на выезде уступили «Болонье» (0:1) и одолели на своем поле «Салернитану» (4:1). Также «Аталанта» победила «Сассуоло» (3:1) и вышла на «Милан» в четвертьфинале Кубка Италии.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают поставить за 2.40.

На викторию «Аталанты» дают 3.25, ничья оценена в 3.20.

Поставим на то, что встреча завершится вничью.

Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.