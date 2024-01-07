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    Определят ли «Рома» и «Аталанта» победителя?

    «Рома» — «Аталанта». Ставка (к. 3.20) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 7 января 2024 года

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    Жозе Моуринью (главный тренер «Ромы»)
    7 января в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Рома» и «Аталанта». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Рома» — «Аталанта»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Января 2024 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 22:45 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    «Рома»

    «Жёлто-красные» начали сезон не очень успешно, но в последнее время набирают обороты. В восемнадцати матчах Серии А римский коллектив добыл восемь побед, четырежды сыграл вничью и шесть раз проиграл. Команда из Рима смогла 30 раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила 20 мячей.

    В итоге римляне смогли набрать 28 очков и располагаются на седьмом месте в турнирной таблице. Команда из столицы Италии уже на семнадцать баллов отстает от лидирующего «Интера», но всего на пять — от четвертой «Фиорентины». Столичный коллектив должен бороться за позицию в зоне Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Рома — Аталанта

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    В Лиге Европы «волшебная» выиграла четыре игры, один раз уступила и один раз сыграла вничью. Финалисты прошлого сезона второго по престижности клубного турнира Старого Света в итоге стали вторыми в группе со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом» и пробились в плей-офф, где сыграют против «Фейеноорда».

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    В последних играх «Рома» проиграла «Ювентусу» (0:1) и выиграла у «Наполи» (1:1), а до этого уступила «Болоньи» (2:1) и сыграла вничью с «Фиорентиной» (3:1). Также подопечные Жозе Моуринью одолели «Кремонезе» (2:1) и пробились в четвертьфинал Кубка Италии, где сразятся против «Лацио».

    «Аталанта»

    Команда из Бергамо продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Бергамаски по итогам восемнадцати туров имеют в своем активе 29 очков и располагаются на шестой позиции в турнирной таблице. Бергамаский коллектив на два пункта отстает от «Болоньи» и на четыре — от «Фиорентины».

    «Богини» за восемнадцать матчей смогли 29 раз поразить ворота соперника и двадцать раз пропустили в свои. Думается, что «королева провинциалов», за которую выступает россиянин Алексей Миранчук, будет до последнего бороться за топ-4, но вряд ли туда сможет попасть.

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    • Также «Аталанта» выступает в Лиге Европы. Команда добыла четыре победы, дважды сыграла вничью, набрала четырнадцать очков и досрочно вышла в плей-офф. В одном квартете с коллективом находятся «Спортинг», «Штурм» и «Ракув».

    В последней игре подопечные Джан Пьеро Гасперини дома переиграли «Лечче» (1:0), а до этого на выезде уступили «Болонье» (0:1) и одолели на своем поле «Салернитану» (4:1). Также «Аталанта» победила «Сассуоло» (3:1) и вышла на «Милан» в четвертьфинале Кубка Италии.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Ромы» предлагают поставить за 2.40.

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    На викторию «Аталанты» дают 3.25, ничья оценена в 3.20.

    Поставим на то, что встреча завершится вничью.

    Также сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

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