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    ПСЖ уничтожит аматоров

    «Ревель» — ПСЖ. Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Кубок Франции, 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ревель» — ПСЖ
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    Килиан Мбаппе
    «Ревель» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Матч пройдет 7 января, начало — в 22:45 мск. «Ревель» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Кубок 07 Января 2024 года
    Revel
  • Франция. Кубок
    •  Revel 22:45 ПСЖ ПСЖ
  • Париж
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    «Ревель»

    Эта команда текущий сезон проводит в любительской лиге. Сам выход в 1/32 финала Кубка Франции уже можно считать успехом.

    При этом «Ревель» прошел уже два раунда Кубка. Впрочем, соперниками были столь же скромные клубы…

    Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ревель» в серии послематчевых пенальти прошел «Бланьяк».

    Все прогнозы на футбол

    Матч с парижскими звездами — уже вызов для скромного клуба. Любой исход будет принят достойно, да и шанс показать себя имеется.

    В кубковой встрече «Ревель» явно постарается проявить себя максимально выгодным образом. Плюс хозяева рассчитывают, что парижане предстанут не основным составом.

    ПСЖ

    Парижане традиционно не имеют конкурентов в чемпионате. Вот и сейчас ПСЖ уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

    Более того, ПСЖ привычно силен в плане реализации. В 12 поединках Лиги 1 парижане наколотили 42 мяча.

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    • В предыдущем туре ПСЖ добыл важную победу. Команда Луиса Энрике переиграла «Мец» со счетом 3:1.

    После того парижане добыли еще и Суперкубок Франции. В матче с «Тулузой» проблем у них не возникло (2:0).

    И уж точно ПСЖ будет действовать с позиции силы. Причем вряд ли Луис Энрике выставит полностью оптимальный состав.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.01.

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    На викторию «Ревеля» дают — 70.00, ничья оценена — в 23.00.

    Гости на три головы сильнее соперника, и наверняка постараются уверенно пройти в следующий раунд Кубка.

    Наш прогноз — Фора ПСЖ -5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 2.13.

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    «Ревель» — ПСЖ: прогноз, ставка (2.61), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. ПСЖ уничтожит аматоров
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