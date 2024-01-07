«Ревель» сыграет на своем поле с ПСЖ в рамках 1/32 финала Кубка Франции. Матч пройдет 7 января, начало — в 22:45 мск. «Ревель» — ПСЖ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ревель»

Эта команда текущий сезон проводит в любительской лиге. Сам выход в 1/32 финала Кубка Франции уже можно считать успехом.

При этом «Ревель» прошел уже два раунда Кубка. Впрочем, соперниками были столь же скромные клубы…

Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ревель» в серии послематчевых пенальти прошел «Бланьяк».

Все прогнозы на футбол

Матч с парижскими звездами — уже вызов для скромного клуба. Любой исход будет принят достойно, да и шанс показать себя имеется.

В кубковой встрече «Ревель» явно постарается проявить себя максимально выгодным образом. Плюс хозяева рассчитывают, что парижане предстанут не основным составом.

ПСЖ

Парижане традиционно не имеют конкурентов в чемпионате. Вот и сейчас ПСЖ уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.

Более того, ПСЖ привычно силен в плане реализации. В 12 поединках Лиги 1 парижане наколотили 42 мяча.

В предыдущем туре ПСЖ добыл важную победу. Команда Луиса Энрике переиграла «Мец» со счетом 3:1.

После того парижане добыли еще и Суперкубок Франции. В матче с «Тулузой» проблем у них не возникло (2:0).

И уж точно ПСЖ будет действовать с позиции силы. Причем вряд ли Луис Энрике выставит полностью оптимальный состав.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.01.

На викторию «Ревеля» дают — 70.00, ничья оценена — в 23.00.

Гости на три головы сильнее соперника , и наверняка постараются уверенно пройти в следующий раунд Кубка.

Наш прогноз — Фора ПСЖ -5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 2.13.