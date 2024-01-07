«Ревель»
Эта команда текущий сезон проводит в любительской лиге. Сам выход в 1/32 финала Кубка Франции уже можно считать успехом.
При этом «Ревель» прошел уже два раунда Кубка. Впрочем, соперниками были столь же скромные клубы…
Свой предыдущий поединок команда провела успешно. «Ревель» в серии послематчевых пенальти прошел «Бланьяк».
Матч с парижскими звездами — уже вызов для скромного клуба. Любой исход будет принят достойно, да и шанс показать себя имеется.
В кубковой встрече «Ревель» явно постарается проявить себя максимально выгодным образом. Плюс хозяева рассчитывают, что парижане предстанут не основным составом.
ПСЖ
Парижане традиционно не имеют конкурентов в чемпионате. Вот и сейчас ПСЖ уверенно лидирует, опережая ближайшего преследователя на 5 очков.
Более того, ПСЖ привычно силен в плане реализации. В 12 поединках Лиги 1 парижане наколотили 42 мяча.
В предыдущем туре ПСЖ добыл важную победу. Команда Луиса Энрике переиграла «Мец» со счетом 3:1.
После того парижане добыли еще и Суперкубок Франции. В матче с «Тулузой» проблем у них не возникло (2:0).
И уж точно ПСЖ будет действовать с позиции силы. Причем вряд ли Луис Энрике выставит полностью оптимальный состав.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу ПСЖ предлагают — 1.01.
На викторию «Ревеля» дают — 70.00, ничья оценена — в 23.00.
Гости
Наш прогноз — Фора ПСЖ -5.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.61. Еще вариант для ставки — Тотал 1-го тайма больше 2.5 за 2.13.