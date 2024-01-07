7 января в Лондоне в рамках 3-го раунда Кубка Англии «Питерборо» сыграет против «Лидса». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Питерборо» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Питерборо»

«Питерборо» уже преодолел две стадии в Кубке Англии. На пути в третий раунд он прошел «Сэлфорд Сити» (2:2 и победа в переигровке по пенальти после 4:4 по итогам игры), а также — «Донкастер» (2:1).

По итогам 25-ти матчей английской Лиги 1 «Роскошные» находятся в зоне плей-офф за выход в Чемпионшип на 3-й позиции, отставая на два очка проходной 2-й строчки.

Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Лидс 1X2Новым игрокам 4.404.301.70Бонус$9500

При этом клуб уже давно вылетел из Кубка английской Лиги, где он еще в третьем раунде турнира в сентябре по пенальти уступил «Мансфилд Таун» (2:2).

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На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах при семи победах и трех ничьих, так что у хозяев хорошая форма.

«Лидс»

«Лидс Юнайтед» только начинает свои выступления в Кубке Англии. Из прошлого розыгрыша турнира он вылетел в пятом раунде, уступив «Фулхэму» (0:2).

По итогам 25-ти матчей английского Чемпионшипа «Павлины» находятся в зоне плей-офф за выход в АПЛ на третьей позиции, отставая от второй строчки на два балла.

Клуб уже давно вылетел из Кубка английской Лиги. Еще на стадии второго раунда турнира летом он на выезде уступил по пенальти представителю четвертого дивизиона «Сэлфорд Сити» (1:1).

В трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, йокрширцы потерпели два поражения при одной победе, так что у гостей не лучшая форма.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Питерборо» оценивается в 4,30, ничья — в 4,30.

В четырех последних матчах хозяева забивали больше 1,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питерборо» больше 1,5 голов за 3,30.

Еще один вариант ставки — «Питерборо» не проиграет в основное время за 2,15, ведь в 10 последних матчах хозяева не уступали своим соперникам.