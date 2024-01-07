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    Совершит ли «Питерборо» сенсацию в Кубке с «Лидсом»?

    «Питерборо» — «Лидс». Ставка (к. 3.30) и прогноз на Кубок Англии 7 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Питерборо» — «Лидс»
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    «Лидс» — фаворит матча
    7 января в Лондоне в рамках 3-го раунда Кубка Англии «Питерборо» сыграет против «Лидса». Начало игры запланировано на 17:00 по мск. «Питерборо» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 07 Января 2024 года
    Питерборо Юнайтед
  • Англия. Кубок ФА
    •  Питерборо Юнайтед 17:00 Лидс Лидс
  • Лидс
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    «Питерборо»

    «Питерборо» уже преодолел две стадии в Кубке Англии. На пути в третий раунд он прошел «Сэлфорд Сити» (2:2 и победа в переигровке по пенальти после 4:4 по итогам игры), а также — «Донкастер» (2:1).

    По итогам 25-ти матчей английской Лиги 1 «Роскошные» находятся в зоне плей-офф за выход в Чемпионшип на 3-й позиции, отставая на два очка проходной 2-й строчки.

    Коэффициенты матча Питерборо Юнайтед — Лидс

    1X2Новым игрокам
  • 4.404.301.70Бонус$9500
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    При этом клуб уже давно вылетел из Кубка английской Лиги, где он еще в третьем раунде турнира в сентябре по пенальти уступил «Мансфилд Таун» (2:2).

    Все прогнозы на футбол

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в 10 поединков во всех турнирах при семи победах и трех ничьих, так что у хозяев хорошая форма.

    «Лидс»

    «Лидс Юнайтед» только начинает свои выступления в Кубке Англии. Из прошлого розыгрыша турнира он вылетел в пятом раунде, уступив «Фулхэму» (0:2).

    По итогам 25-ти матчей английского Чемпионшипа «Павлины» находятся в зоне плей-офф за выход в АПЛ на третьей позиции, отставая от второй строчки на два балла.

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  • 04/01/2024

    • Клуб уже давно вылетел из Кубка английской Лиги. Еще на стадии второго раунда турнира летом он на выезде уступил по пенальти представителю четвертого дивизиона «Сэлфорд Сити» (1:1).

    В трех последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, йокрширцы потерпели два поражения при одной победе, так что у гостей не лучшая форма.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Лидс», коэффициент на победу которого равен 1,70. Успех «Питерборо» оценивается в 4,30, ничья — в 4,30.

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    В четырех последних матчах хозяева забивали больше 1,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Питерборо» больше 1,5 голов за 3,30.

    Еще один вариант ставки — «Питерборо» не проиграет в основное время за 2,15, ведь в 10 последних матчах хозяева не уступали своим соперникам.

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    «Питерборо» — «Лидс»: прогноз, ставка (3.30), статистика, коэффициенты матча 07.01.2024. Прогнозы на футбол. Совершит ли «Питерборо» сенсацию в Кубке с «Лидсом»?
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