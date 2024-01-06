6 января в Милане в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Верона». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Интер» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Интер»

«Интер» по итогам 18-ти туров лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом в два очка от своего главного преследователя «Ювентуса».

При этом миланцы продолжают выступления в Лиге чемпионов, где по итогам группового раунда вышли в плей-офф. В своем квартете они заняли 2-е место вслед за «Реал Сосьедадом» и впереди «Бенфики», а также «Зальцбурга».

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В то же время, «нерадзурри» уже вылетели из Кубка Италии, где в 1/8 финала они на своем поле в дополнительное время уступили «Болонье» (1:2).

Все прогнозы на Серию А

В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при одном поражении и одной ничьей, так что у лидера явно небезупречная форма.

«Верона»

«Верона» по итогам 18-ти туров занимает 17-ю строчку турнирной таблицы Серии А, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

При этом команда уже вылетела из Кубка Италии, где проиграла уже в втором раунде турнира. На выезде она уступила все той же «Болонье», которая прошла и «Интер».

В своем последнем матче, который пришелся на итальянское первенство, «Мастифы» потерпели на своем поле поражение от «Салернитаны» (0:1), пропустив гол в начале второго тайма.

В последних 17 поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при 11 поражениях и пяти ничьих, так что у гостей мало шансов даже на ничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,17. Успех «Вероны» оценивается в 16,00, ничья — в 7,30.

В четырех из пяти последних матчей хозяев, а также в четырех последних играх гостей было забито меньше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.

Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 3,65, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев, которые явно превосходят классом соперника, было забито меньше 2,5 голов.