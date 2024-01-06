ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал» — «Ливерпуль»Что смотреть в январе: «Арсенал» — «Ливерпуль», Суперкубок Испании и проверка на прочность для «Лейпцига» Пьеро ИнкапьеИнкапье и еще пять игроков, которых «Ливерпулю» не помешало бы подписать в январе Ужержит ли «Интер» лидерство в Серии А?Сезон интриг. Как завершатся чемпионские гонки в топ-лигах Европы?
  • 00:28
    • Защитник «Флуминенсе» Нино продолжит карьеру в «Зените»
  • 22:53
    • «Лас-Пальмас» и «Барселона» опубликовали стартовые составы на матч Примеры
  • 22:24
    • «Ювентус» — «Салернитана»: стартовые составы команд на матч Кубка Италии
  • 00:12
    • Сборная США U20 совершила камбэк с 0:2 и вышла в финал МЧМ-2024
  • 23:50
    • Источник: Полузащитник «Краснодара» пополнит состав «Зенита»
  • 20:57
    • «Осасуна» победила «Альмерию» с минимальным счетом
  • 20:00
    • «Нефтехимик» вырвал победу у «Лады» в овертайме
    Все новости спорта

    Оступится ли «Интер» о «Верону»?

    «Интер» — «Верона». Ставка (к. 2.50) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 6 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Интер Прогнозы на Верону Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Интер» — «Верона»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Интер» — фаворит матча
    6 января в Милане в матче 19-го тура чемпионата Италии сыграют «Интер» и «Верона». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Интер» — «Верона»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2024 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 14:30 Верона Верона
  • Верона
    •

    «Интер»

    «Интер» по итогам 18-ти туров лидирует в турнирной таблице Серии А с отрывом в два очка от своего главного преследователя «Ювентуса».

    При этом миланцы продолжают выступления в Лиге чемпионов, где по итогам группового раунда вышли в плей-офф. В своем квартете они заняли 2-е место вслед за «Реал Сосьедадом» и впереди «Бенфики», а также «Зальцбурга».

    Коэффициенты матча Интер — Верона

    1X2Новым игрокам
  • 1.197.6016.00Бонус$9500
    •

    В то же время, «нерадзурри» уже вылетели из Кубка Италии, где в 1/8 финала они на своем поле в дополнительное время уступили «Болонье» (1:2).

    Все прогнозы на Серию А

    В трех последних поединках во всех турнирах коллектив одержал одну победу при одном поражении и одной ничьей, так что у лидера явно небезупречная форма.

    «Верона»

    «Верона» по итогам 18-ти туров занимает 17-ю строчку турнирной таблицы Серии А, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям.

    При этом команда уже вылетела из Кубка Италии, где проиграла уже в втором раунде турнира. На выезде она уступила все той же «Болонье», которая прошла и «Интер».

  • Жозе Моуринью: будущее «Ромы» или пережиток прошлого?
  • Почему владельцы римского клуба не спешат продлевать контракт с харизматичным и скандальным португальцем?
  • 30/12/2023

    • В своем последнем матче, который пришелся на итальянское первенство, «Мастифы» потерпели на своем поле поражение от «Салернитаны» (0:1), пропустив гол в начале второго тайма.

    В последних 17 поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь одну победу при 11 поражениях и пяти ничьих, так что у гостей мало шансов даже на ничью.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Интер», коэффициент на победу которого равен 1,17. Успех «Вероны» оценивается в 16,00, ничья — в 7,30.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четырех из пяти последних матчей хозяев, а также в четырех последних играх гостей было забито меньше 2,5 голов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,50.

    Еще один вариант ставки — «Интер» выиграет при тотал меньше 2,5 голов за 3,65, ведь в четырех из пяти последних матчей хозяев, которые явно превосходят классом соперника, было забито меньше 2,5 голов.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.83
  • Прогноз на матч Филадельфия — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Рейнджерс — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Монреаль — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Бостон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Милуоки
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Остапенко — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.71
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Калгари
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.83
  • Прогноз на матч Миннесота — Тампа
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Даллас — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Потапова — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Арнальди
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  2.90
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Носкова — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 07:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Интер» — «Верона»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. Оступится ли «Интер» о «Верону»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры