«Халл Сити» и «Бирмингем» сыграют 6 января на «МКМ Стэдиум». Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 18:00 мск. «Халл Сити» — «Бирмингем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Халл Сити»

«Тигры» проиграли 3 матча из 4 последних, из-за чего они опустились в турнирной таблице Чемпионшипа на 7-е место. За указанный период им удалось обыграть только «Блэкберн» (3:2).

«Халл» не справился с «Бристоль Сити» (2:3), уступил «Сандерленду» (0:1) и потерпел выездное поражение от «Шеффилд Уэнсдей» (1:3).

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В последних трех матчах дома кроме победы над «Блэкберном» «Халлу» удалось записать на свой счет крупную викторию над «Кардиффом» со счетом 3:0.

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В Чемпионшипе «Халл» выиграл менее половины домашних матчей, но при этом он имеет лишь 3 поражения в 13 играх.

«Бирмингем»

В последнее время результаты гостей не радуют. «Сити» не выигрывает 5 матчей. Серия состоит из 3 поражений и двух ничьих.

Клуб проиграл «Стоку» 1:3, уступил «Лестеру» 2:3 и потерпел разгромное поражение от «Лидса» со счетом 0:3.

По очку «Бирмингем» набрала в матчах с «Плимутом» (3:3) и «Бристоль Сити» (0:0).

За последние несколько месяцев гостям удалось выиграть на выезде только раз. Это было в Кардиффе, в матче с «Кардифф Сити» (0:1).

Прогноз и ставка

За 5.80 можно поставить на победу «Халла», за 1.44 — на победу «Бирмингема». 4.00 и 1.25 букмекеры дают на выход команд в следующий раунд турнира.

«Халл» выше в таблице, чем «Бирмингем». Он выиграл в очной серии два последних матча, причем всухую.

Стоит также знать, что в 5 очных играх команд играла ставка «обе забьют (нет)». В этом поединке лучше поставить на победу «Борнмута» + обе забьют (нет) за 2.35.