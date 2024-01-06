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    «Халл» не уступит дома «Бирмингему»

    «Халл Сити» — «Бирмингем». Ставки (к. 2.35) и прогноз на Кубок Англии 6 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Бирмингем»
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    «Тигры» впереди в очной серии с «Бирмингемом»
    «Халл Сити» и «Бирмингем» сыграют 6 января на «МКМ Стэдиум». Матч 1/32 финала Кубка Англии начнется в 18:00 мск. «Халл Сити» — «Бирмингем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 06 Января 2024 года
    Халл Сити
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    «Халл Сити»

    «Тигры» проиграли 3 матча из 4 последних, из-за чего они опустились в турнирной таблице Чемпионшипа на 7-е место. За указанный период им удалось обыграть только «Блэкберн» (3:2).

    «Халл» не справился с «Бристоль Сити» (2:3), уступил «Сандерленду» (0:1) и потерпел выездное поражение от «Шеффилд Уэнсдей» (1:3).

    Коэффициенты матча Халл Сити — Бирмингем Сити

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    В последних трех матчах дома кроме победы над «Блэкберном» «Халлу» удалось записать на свой счет крупную викторию над «Кардиффом» со счетом 3:0.

    Все прогнозы на футбол

    В Чемпионшипе «Халл» выиграл менее половины домашних матчей, но при этом он имеет лишь 3 поражения в 13 играх.

    «Бирмингем»

    В последнее время результаты гостей не радуют. «Сити» не выигрывает 5 матчей. Серия состоит из 3 поражений и двух ничьих.

    Клуб проиграл «Стоку» 1:3, уступил «Лестеру» 2:3 и потерпел разгромное поражение от «Лидса» со счетом 0:3.

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    • По очку «Бирмингем» набрала в матчах с «Плимутом» (3:3) и «Бристоль Сити» (0:0).

    За последние несколько месяцев гостям удалось выиграть на выезде только раз. Это было в Кардиффе, в матче с «Кардифф Сити» (0:1).

    Прогноз и ставка

    За 5.80 можно поставить на победу «Халла», за 1.44 — на победу «Бирмингема». 4.00 и 1.25 букмекеры дают на выход команд в следующий раунд турнира.

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    «Халл» выше в таблице, чем «Бирмингем». Он выиграл в очной серии два последних матча, причем всухую.

    Стоит также знать, что в 5 очных играх команд играла ставка «обе забьют (нет)». В этом поединке лучше поставить на победу «Борнмута» + обе забьют (нет) за 2.35.

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    «Халл Сити» — «Бирмингем»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 06.01.2024. Прогнозы на футбол. «Халл» не уступит дома «Бирмингему»
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