«Ювентус» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 4 января, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ювентус»

Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за Скудетто. При всех своих проблемах «Старая Сеньора» идет второй, лишь на 2 очка отставая от «Интера».

А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 18 матчах Серии A туринцы смогли настрелять всего 27 мячей.

Коэффициенты матча Ювентус — Салернитана 1X2Новым игрокам 1.305.8010.50Бонус$9500

Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ювентус» на своем поле при аншлаге минимально одолел «Рому».

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Поединки с «Салернитаной» для туринцев традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при одном поражении.

Вот и в кубковой встрече туринцы явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и вообще, «Ювентус» выглядит на голову сильнее соперника.

«Салернитана»

«Салернитана» уже привычно борется за выживание в элите итальянского футбола. Сейчас она замыкает турнирную таблицу чемпионата.

Более того, «Салернитана» выиграла всего дважды в 18 матчах. Да и оборона ошибается регулярно: 36 пропущенных мячей.

В предыдущем туре «Салернитана» разжилась тремя очками. На выезде ей удалось с минимальным счетом одолеть «Верону».

Вот только хватит ли у гостей ресурсов на Кубок?! Вряд ли. А вот сосредоточиться на чемпионате будет как раз в самый раз.

И уж точно «Салернитана» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне гранда.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.28.

На викторию «Салернитаны» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.95.

Туринцы могут предстать не в самом оптимальном сочетании , и у гостей наверняка появятся шансы.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.41.