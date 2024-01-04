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    «Ювентус» — «Салернитана». Ставка (к. 2.09) и прогноз на футбол, Кубок Италии, 4 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Ювентус» — «Салернитана»
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    Адриен Рабьо
    «Ювентус» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 1/8 финала Кубка Италии. Матч пройдет 4 января, начало — в 23:00 мск. «Ювентус» — «Салернитана»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Кубок 04 Января 2024 года
    Ювентус
  • Турин
    •  Ювентус 23:00 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Ювентус»

    Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за Скудетто. При всех своих проблемах «Старая Сеньора» идет второй, лишь на 2 очка отставая от «Интера».

    А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 18 матчах Серии A туринцы смогли настрелять всего 27 мячей.

    Коэффициенты матча Ювентус — Салернитана

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  • 1.305.8010.50Бонус$9500
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    Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ювентус» на своем поле при аншлаге минимально одолел «Рому».

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    Поединки с «Салернитаной» для туринцев традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при одном поражении.

    Вот и в кубковой встрече туринцы явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и вообще, «Ювентус» выглядит на голову сильнее соперника.

    «Салернитана»

    «Салернитана» уже привычно борется за выживание в элите итальянского футбола. Сейчас она замыкает турнирную таблицу чемпионата.

    Более того, «Салернитана» выиграла всего дважды в 18 матчах. Да и оборона ошибается регулярно: 36 пропущенных мячей.

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    • В предыдущем туре «Салернитана» разжилась тремя очками. На выезде ей удалось с минимальным счетом одолеть «Верону».

    Вот только хватит ли у гостей ресурсов на Кубок?! Вряд ли. А вот сосредоточиться на чемпионате будет как раз в самый раз.

    И уж точно «Салернитана» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне гранда.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.28.

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    На викторию «Салернитаны» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.95.

    Туринцы могут предстать не в самом оптимальном сочетании, и у гостей наверняка появятся шансы.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.41.

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    «Ювентус» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.09), статистика, коэффициенты матча 04.01.2024. Прогнозы на футбол. Забьют и те, и другие
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