«Ювентус»
Эта команда текущий сезон проводит в борьбе за Скудетто. При всех своих проблемах «Старая Сеньора» идет второй, лишь на 2 очка отставая от «Интера».
А вот с атакой у команды все складывается непросто. В 18 матчах Серии A туринцы смогли настрелять всего 27 мячей.
Коэффициенты матча Ювентус — Салернитана
Свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Ювентус» на своем поле при аншлаге минимально одолел «Рому».
Поединки с «Салернитаной» для туринцев традиционно проходят успешно. Из пяти последних матчей выиграно три при одном поражении.
Вот и в кубковой встрече туринцы явно постараются воспользоваться преимуществом своей арены. Да и вообще, «Ювентус» выглядит на голову сильнее соперника.
«Салернитана»
«Салернитана» уже привычно борется за выживание в элите итальянского футбола. Сейчас она замыкает турнирную таблицу чемпионата.
Более того, «Салернитана» выиграла всего дважды в 18 матчах. Да и оборона ошибается регулярно: 36 пропущенных мячей.
В предыдущем туре «Салернитана» разжилась тремя очками. На выезде ей удалось с минимальным счетом одолеть «Верону».
Вот только хватит ли у гостей ресурсов на Кубок?! Вряд ли. А вот сосредоточиться на чемпионате будет как раз в самый раз.
И уж точно «Салернитана» не будет лишь отсиживаться в тылах. Гости постараются выгодно проявить себя на фоне гранда.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ювентуса» предлагают — 1.28.
На викторию «Салернитаны» дают — 11.00, ничья оценена — в 5.95.
Туринцы
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.09. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.41.