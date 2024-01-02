«Ливингстон» сыграет на своем поле с «Хартсом» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:00 мск. «Ливингстон» — «Хартс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ливингстон»

Эта команда откровенно проваливает нынешний сезон. «Ливингстон» сейчас твердо стоит на вылет из элиты.

Победы даются команде крайне натужно. В 20 поединках «Ливингстон» всего лишь дважды праздновал успех.

В минувшем туре чемпионата «Ливингстон» снова потерпел коллизию. Команда уступила «Мотеруэллу» со счетом 1:3.

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Поединки с «Хартсом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно два при одной виктории.

И уж точно хозяева постараются раздобыть хотя бы балл. Отступать им просто некуда, да и отставание от 11 места составляет целых 6 очков.

«Хартс»

Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Хартс» считается фаворитом в борьбе за 3 место, на котором как раз и находится.

Главным бичом «сердец» является крайне слабый уровень реализации. В 20 матчах удалось забить всего 22 мяча.

В предыдущем туре «Хартс» потерял важные очки. Дома команда не смогла переиграть скромный «Росс Каунти» (2:2).

А вот до того команда добыла три победы подряд. Причем одна из них пришлась на встречу с чемпионом страны «Селтиком» (2:0).

И уж точно «Хартс» будет максимально активно атаковать. Гости явно сильнее аутсайдера, что и докажут на деле.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хартса» предлагают — 2.02.

На викторию «Ливингстона» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.32.

«Хартс» наверняка будет максимально агрессивен в атаке , и уж точно справится с аутсайдером.

Наш прогноз — Победа «Хартса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.