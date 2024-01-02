ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    КаземироКаземиро и еще пять игроков, которые пригодятся «ПСЖ» этой зимой Marvel’s WolverineТоп-7 событий, потрясших индустрию видеоигр в 2023 году Жозе Моуринью Жозе Моуринью: будущее «Ромы» или пережиток прошлого?
  • 22:08
    • Сборная Чехии взяла верх над Швейцарией на МЧМ-2024
  • 00:32
    • Канада забросила шесть шайб Германии в матче МЧМ-2024
  • 19:39
    • Сборная Финляндии по буллитам одолела Швецию в матче МЧМ-2024
  • 19:07
    • «Тоттенхэм» разобрался с «Борнмутом»
  • 18:57
    • «Арсенал» уступил «Фулхэму»
    Все новости спорта

    «Сердца» совершат удачную гастроль

    «Ливингстон» — «Хартс». Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, чемпионат Шотландии, 2 января 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Хартс
    Прогноз и ставки на «Ливингстон» — «Хартс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Хартс»
    «Ливингстон» сыграет на своем поле с «Хартсом» в рамках 22-го тура чемпионата Шотландии. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:00 мск. «Ливингстон» — «Хартс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Шотландия. Премьер-лига 02 Января 2024 года
    Ливингстон
  • Шотландия. Премьер-лига
    •  Ливингстон 18:00 Хартс Хартс
  • Эдинбург
    •

    «Ливингстон»

    Эта команда откровенно проваливает нынешний сезон. «Ливингстон» сейчас твердо стоит на вылет из элиты.

    Победы даются команде крайне натужно. В 20 поединках «Ливингстон» всего лишь дважды праздновал успех.

    В минувшем туре чемпионата «Ливингстон» снова потерпел коллизию. Команда уступила «Мотеруэллу» со счетом 1:3.

    Все прогнозы на футбол

    Поединки с «Хартсом» для команды традиционно проходят неудачно. Из пяти последних матчей проиграно два при одной виктории.

    И уж точно хозяева постараются раздобыть хотя бы балл. Отступать им просто некуда, да и отставание от 11 места составляет целых 6 очков.

    «Хартс»

    Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Хартс» считается фаворитом в борьбе за 3 место, на котором как раз и находится.

    Главным бичом «сердец» является крайне слабый уровень реализации. В 20 матчах удалось забить всего 22 мяча.

  • Жозе Моуринью: будущее «Ромы» или пережиток прошлого?
  • Почему владельцы римского клуба не спешат продлевать контракт с харизматичным и скандальным португальцем?
  • 30/12/2023

    • В предыдущем туре «Хартс» потерял важные очки. Дома команда не смогла переиграть скромный «Росс Каунти» (2:2).

    А вот до того команда добыла три победы подряд. Причем одна из них пришлась на встречу с чемпионом страны «Селтиком» (2:0).

    И уж точно «Хартс» будет максимально активно атаковать. Гости явно сильнее аутсайдера, что и докажут на деле.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Хартса» предлагают — 2.02.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    На викторию «Ливингстона» дают — 3.82, ничья оценена — в 3.32.

    «Хартс» наверняка будет максимально агрессивен в атаке, и уж точно справится с аутсайдером.

    Наш прогноз — Победа «Хартса». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.02. Еще вариант для ставки — Тотал больше 2.5 за 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Чорич — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Арнальди — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 04:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.54
  • Прогноз на матч Калгари — Филадельфия
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Анахайм — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  3.07
  • Прогноз на матч Финикс — Орландо
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Мемфис — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Хуркач — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Шелтон — Сафиуллин
  • Теннис
  • Сегодня в 05:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Руне — Перселл
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Карацев — Кублер
  • Теннис
  • Сегодня в 07:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Япония — Таиланд
  • Футбол
  • Сегодня в 08:00
    •  3.42
  • Прогноз на матч Котов — Боржеш
  • Теннис
  • Сегодня в 10:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Сандерленд — Престон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливингстон» — «Хартс»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. «Сердца» совершат удачную гастроль
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры