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    «Аполлон» и АПОЭЛ будут забивать

    «Аполлон» — АПОЭЛ. Ставка (к. 2.64) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 2 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Аполлон» — АПОЭЛ
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    «Аполлон»
    «Аполлон» сыграет на своем поле с АПОЭЛом в рамках 17-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:00 мск. «Аполлон» — АПОЭЛ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Аполлон»

    Эта команда ныне находится на 7 месте. «Аполлон» сражается за попадание в топ-6, но пока отстает от искомой позиции на 4 пункта.

    Главным бичом команды считается атака. В 16 матчах кипрского чемпионата она настреляла только 25 мячей.

    В минувшем туре чемпионата «Аполлон» добыл три очка. Команда в голевой перестрелке одолела «Кармиотиссу» (4:3).

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    Поединки с АПОЭЛом для команды традиционно проходят довольно удачно. Из трех последних матчей выиграно два.

    И уж точно хозяева постараются подтянуться поближе к заветной шестерке. Да и проверить себя на фоне лидера — уже отличная мотивация.

    АПОЭЛ

    Эта команда ныне уверенно лидирует в чемпионате. АПОЭЛ опережает идущий следом «Анортосис» на 4 очка.

    В 16 матчах команда смогла добыть 12 викторий. Да и с атакой все в полном порядке: 31 забитый мяч.

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    • В предыдущем туре АПОЭЛ снова победил. В родных стенах клуб из Никосии учинил разгром «Омонии» (3:0).

    Неплохой отрезок проводит форвард Маркиньос. 26-летний бразилец отличился уже 6 голами в чемпионате.

    И уж точно АПОЭЛ будет агрессивно атаковать. Терять комфортный гандикап от преследователей в плане команды не входит.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АПОЭЛа предлагают — 2.45.

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    На викторию «Аполлона» дают — 2.66, ничья оценена — в 3.48.

    АПОЭЛ уж точно будет активно атаковать, но и амбициозным хозяевам палец в рот не клади.

    Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.

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    «Аполлон» — АПОЭЛ: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 02.01.2024. Прогнозы на футбол. «Аполлон» и АПОЭЛ будут забивать
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