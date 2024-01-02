«Аполлон» сыграет на своем поле с АПОЭЛом в рамках 17-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 2 января, начало — в 18:00 мск. «Аполлон» — АПОЭЛ: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аполлон»

Эта команда ныне находится на 7 месте. «Аполлон» сражается за попадание в топ-6, но пока отстает от искомой позиции на 4 пункта.

Главным бичом команды считается атака. В 16 матчах кипрского чемпионата она настреляла только 25 мячей.

В минувшем туре чемпионата «Аполлон» добыл три очка. Команда в голевой перестрелке одолела «Кармиотиссу» (4:3).

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Поединки с АПОЭЛом для команды традиционно проходят довольно удачно. Из трех последних матчей выиграно два.

И уж точно хозяева постараются подтянуться поближе к заветной шестерке. Да и проверить себя на фоне лидера — уже отличная мотивация.

АПОЭЛ

Эта команда ныне уверенно лидирует в чемпионате. АПОЭЛ опережает идущий следом «Анортосис» на 4 очка.

В 16 матчах команда смогла добыть 12 викторий. Да и с атакой все в полном порядке: 31 забитый мяч.

В предыдущем туре АПОЭЛ снова победил. В родных стенах клуб из Никосии учинил разгром «Омонии» (3:0).

Неплохой отрезок проводит форвард Маркиньос. 26-летний бразилец отличился уже 6 голами в чемпионате.

И уж точно АПОЭЛ будет агрессивно атаковать. Терять комфортный гандикап от преследователей в плане команды не входит.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу АПОЭЛа предлагают — 2.45.

На викторию «Аполлона» дают — 2.66, ничья оценена — в 3.48.

АПОЭЛ уж точно будет активно атаковать , но и амбициозным хозяевам палец в рот не клади.

Наш прогноз — Тотал больше 3.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.64. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.34.