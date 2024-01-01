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    Три очка для «Чарльтона»?

    «Чарльтон» — «Оксфорд Юнайтед». Ставка (к. 2.89) и прогноз на футбол, 1 лига, 1 января 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Чарльтон» — «Оксфорд Юнайтед»
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    «Чарльтон»
    «Чарльтон» сыграет на своем поле с «Оксфорд Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. «Чарльтон» — «Оксфорд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Первая лига 01 Января 2024 года
    Чарльтон Атлетик
  • Англия. Первая лига
    •  Чарльтон Атлетик 18:00 Оксфорд Юнайтед Оксфорд Юнайтед
  • Англия. Первая лига
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    «Чарльтон»

    Этой команде пока чего-то недостает до борьбы за топ-6. «Чарльтон» как-то незаметно затесался в скромные середняки 1 лиги.

    Победы даются команде крайне натужно. В 23 поединках их удалось добыть лишь в количестве 7 штук.

    В минувшем туре чемпионата «Чарльтон» потерпел коллизию. Команда уступила «Бристоль Роверс» со счетом 1:2.

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    Поединки с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно проходят крайне неудачно. Из пяти последних матчей проиграно четыре при одной ничьей.

    И уж точно хозяева постараются впервые за три года одолеть «Оксфорд Юнайтед». Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

    «Оксфорд Юнайтед»

    Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Оксфорд Юнайтед» стремится выйти в Чемпионшип, ныне пребывая на 6 строчке турнирной таблицы.

    С атакой у команды относительный ажур. В 24 матчах ей удалось настрелять уже 40 мячей в ворота соперников.

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    • В предыдущем туре «Оксфорд Юнайтед» потерял важные очки. Дома команда не смогла устоять перед натиском «Дерби Каунти» (2:3).

    А вот до того команда сумела переиграть «Кембридж Юнайтед» (2:1). Да и вообще, «Оксфорд Юнайтед» частенько чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

    И уж точно «Оксфорд Юнайтед» постарается зацепиться за очки. Тем паче, оппонент чрезвычайно нестабилен.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Оксфорд Юнайтед» предлагают — 2.33.

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    На викторию «Чарльтон» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.54.

    «Чарльтон» явно постарается воспользоваться преимуществом своего поля, да и соперник не отличается пресловутой стабильностью.

    Наш прогноз — Победа «Чарльтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.89. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.54.

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    «Чарльтон» — «Оксфорд Юнайтед»: прогноз, ставка (2.89), статистика, коэффициенты матча 01.01.2024. Прогнозы на футбол. Три очка для «Чарльтона»?
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