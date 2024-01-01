«Чарльтон» сыграет на своем поле с «Оксфорд Юнайтед» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. «Чарльтон» — «Оксфорд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Чарльтон»

Этой команде пока чего-то недостает до борьбы за топ-6. «Чарльтон» как-то незаметно затесался в скромные середняки 1 лиги.

Победы даются команде крайне натужно. В 23 поединках их удалось добыть лишь в количестве 7 штук.

В минувшем туре чемпионата «Чарльтон» потерпел коллизию. Команда уступила «Бристоль Роверс» со счетом 1:2.

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Поединки с «Оксфорд Юнайтед» для команды традиционно проходят крайне неудачно. Из пяти последних матчей проиграно четыре при одной ничьей.

И уж точно хозяева постараются впервые за три года одолеть «Оксфорд Юнайтед». Вот только нужно срочно прибавлять в плане реализации.

«Оксфорд Юнайтед»

Эта команда проводит вполне приличный сезон. «Оксфорд Юнайтед» стремится выйти в Чемпионшип, ныне пребывая на 6 строчке турнирной таблицы.

С атакой у команды относительный ажур. В 24 матчах ей удалось настрелять уже 40 мячей в ворота соперников.

В предыдущем туре «Оксфорд Юнайтед» потерял важные очки. Дома команда не смогла устоять перед натиском «Дерби Каунти» (2:3).

А вот до того команда сумела переиграть «Кембридж Юнайтед» (2:1). Да и вообще, «Оксфорд Юнайтед» частенько чередует успешные поединки с откровенно блеклыми.

И уж точно «Оксфорд Юнайтед» постарается зацепиться за очки. Тем паче, оппонент чрезвычайно нестабилен.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Оксфорд Юнайтед» предлагают — 2.33.

На викторию «Чарльтон» дают — 2.89, ничья оценена — в 3.54.

«Чарльтон» явно постарается воспользоваться преимуществом своего поля, да и соперник не отличается пресловутой стабильностью .

Наш прогноз — Победа «Чарльтона». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.89. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.54.