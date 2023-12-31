«Хапоэль» Хайфа
«Хапоэль» Хайфа по итогам 12 проведенных туров текущего чемпионата Израиля находится на третьей строке в турнирной таблице, имея на своем счету 21 зачетный пункт.
«Акулы» в данном первенстве смогли выиграть шесть встреч из 12 проведенных, три матча они еще свели вничью и столько же раз уступали, забили 15 голов, а пропустили на мяч больше.
В минувшем туре первенства «красно-черные» были разгромлены на выезде «Хапоэлем» из Беэр-Шевы со счетом 0:4. И это фиаско стало для них вторым за последние четыре встречи при одной ничьей и одном выигрыше.
На своей территории в этом чемпионате «Хапоэль» Хайфа пока соблюдает полный паритет выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза.
«Маккаби» Тель-Авив
«Маккаби» Тель-Авив идет во главе турнирной таблицы этого чемпионата Израиля. У команды на счету 31 балл и отрыв от ближайшего соперника в шесть пунктов.
«Желтые» в текущем первенстве еще не знали горечи поражений. За 11 проведенных встреч у них десять викторий и одна мировая, разница мячей составляет 26:7.
К данной игре коллектив подходит с 10-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Непосредственно в чемпионате в этом отрезке он добыл шесть викторий. В прошлом туре дома был обыгран 1:0 «Бейтар».
В гостевых поединках текущего чемпионата «Маккаби» Тель-Авив еще очков не терял, выиграв все шесть проведенных встреч с общим счетом 16:4.
Последняя очная играх этих клубов завершилась вничью 1:1. А до этого восемь раз подряд побеждал «Маккаби» Тель-Авив, но в половине случаев с минимальной разницей.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.33.
На викторию «Хапоэль» Хайфа дают — 9.00, ничья оценена — в 4.70.
«Маккаби» Тель-Авив в этом поединке, конечно, фаворит, но вряд ли его виктория, если она состоится, будет уж очень убедительной. Так что ставим здесь с форой на хозяев.
И также не исключаем, что в данном противостоянии смогут отличится обе команды.