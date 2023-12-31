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    «Маккаби» Тель-Авив не будет легко с «Хапоэлем» из Хайфы

    «Хапоэль» Хайфа — «Маккаби» Тель-Авив. Прогноз и ставка (к. 1.80) на футбол 31 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Хапоэль» Хайфа — «Маккаби» Тель-Авив
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    «Маккаби» Тель-Авив
    «Хапоэль» Хайфа на своем поле сыграет против «Маккаби» Тель-Авив в 13-м туре чемпионата Израиля по футболу. Поединок пройдет 31 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Хапоэль» Хайфа — «Маккаби» Тель-Авив: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Хапоэль» Хайфа

    «Хапоэль» Хайфа по итогам 12 проведенных туров текущего чемпионата Израиля находится на третьей строке в турнирной таблице, имея на своем счету 21 зачетный пункт.

    «Акулы» в данном первенстве смогли выиграть шесть встреч из 12 проведенных, три матча они еще свели вничью и столько же раз уступали, забили 15 голов, а пропустили на мяч больше.

    В минувшем туре первенства «красно-черные» были разгромлены на выезде «Хапоэлем» из Беэр-Шевы со счетом 0:4. И это фиаско стало для них вторым за последние четыре встречи при одной ничьей и одном выигрыше.

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    На своей территории в этом чемпионате «Хапоэль» Хайфа пока соблюдает полный паритет выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» Тель-Авив идет во главе турнирной таблицы этого чемпионата Израиля. У команды на счету 31 балл и отрыв от ближайшего соперника в шесть пунктов.

    «Желтые» в текущем первенстве еще не знали горечи поражений. За 11 проведенных встреч у них десять викторий и одна мировая, разница мячей составляет 26:7.

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    • К данной игре коллектив подходит с 10-матчевой победной серией с учетом всех турниров. Непосредственно в чемпионате в этом отрезке он добыл шесть викторий. В прошлом туре дома был обыгран 1:0 «Бейтар».

    В гостевых поединках текущего чемпионата «Маккаби» Тель-Авив еще очков не терял, выиграв все шесть проведенных встреч с общим счетом 16:4.

    Последняя очная играх этих клубов завершилась вничью 1:1. А до этого восемь раз подряд побеждал «Маккаби» Тель-Авив, но в половине случаев с минимальной разницей.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Маккаби» Тель-Авив предлагают — 1.33.

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    На викторию «Хапоэль» Хайфа дают — 9.00, ничья оценена — в 4.70.

    «Маккаби» Тель-Авив в этом поединке, конечно, фаворит, но вряд ли его виктория, если она состоится, будет уж очень убедительной. Так что ставим здесь с форой на хозяев.

    И также не исключаем, что в данном противостоянии смогут отличится обе команды.

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    «Хапоэль» Хайфа — «Маккаби» Тель-Авив: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 31.12.2023. Прогнозы на футбол. «Маккаби» Тель-Авив не будет легко с «Хапоэлем» из Хайфы
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