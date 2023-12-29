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    «Аль-Хиляль» не будет надрываться

    «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль». Ставка (к. 2.35) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 29 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»
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    «Аль-Хиляль»
    «Аль-Фейха» сыграет на своем поле с «Аль-Хилялем» в рамках 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 18:00 мск. «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 29 Декабря 2023 года
    Аль-Фейха
  • Эль-Маджмаа
    •  Аль-Фейха 18:00 Аль-Хиляль Аль-Хиляль
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Фейха»

    Эта команда в нынешнем сезоне не претендует ни на что серьезное. «Аль-Фейха» находится на экваторе таблице.

    Вот только атака команды выглядит бледновато. В 18 матчах аравийского чемпионата она отличилась всего 19 голами.

    В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Аль-Фейха» пропустила три безответных мяча от «Аль-Халиджа».

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    Причем это поражение стало для «Аль-Фейхи» уже третьим кряду. Более того, все они вышли крупными.

    И уж наверняка хозяева постараются выбраться из психологической ямы. Вот только тягаться с лидером им явно не по силам.

    «Аль-Хиляль»

    Эта команда уверенно несется к чемпионскому титулу. В 18 матчах добыто 16 побед при двух паритетах.

    С реализацией у команды полнейший порядок. В 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» настрелял 57 мячей.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела блестяще. «Аль-Хиляль» разнес в щепки оборону «Абхи» (7:0).

    Отметим и надежные тылы команды. Она пропускает в среднем один гол в двух поединках чемпионата.

    Наверняка «Аль-Хиляль» будет максимально агрессивен в атаке. Звездный состав и блестящие кондиции игроков помогут гостям добыть очередную викторию.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.17.

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    На викторию «Аль-Фейхи» дают — 12.70, ничья оценена — в 7.10.

    «Аль-Хиляль» на две головы сильнее хозяев, однако может себе позволить локально расслабиться.

    Наш прогноз — Фора «Аль-Фейхи» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.84.

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    «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 29.12.2023. Прогнозы на футбол. «Аль-Хиляль» не будет надрываться
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