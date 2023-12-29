«Аль-Фейха»
Эта команда в нынешнем сезоне не претендует ни на что серьезное. «Аль-Фейха» находится на экваторе таблице.
Вот только атака команды выглядит бледновато. В 18 матчах аравийского чемпионата она отличилась всего 19 голами.
В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Аль-Фейха» пропустила три безответных мяча от «Аль-Халиджа».
Причем это поражение стало для «Аль-Фейхи» уже третьим кряду. Более того, все они вышли крупными.
И уж наверняка хозяева постараются выбраться из психологической ямы. Вот только тягаться с лидером им явно не по силам.
«Аль-Хиляль»
Эта команда уверенно несется к чемпионскому титулу. В 18 матчах добыто 16 побед при двух паритетах.
С реализацией у команды полнейший порядок. В 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» настрелял 57 мячей.
Свой последний поединок в чемпионате команда провела блестяще. «Аль-Хиляль» разнес в щепки оборону «Абхи» (7:0).
Отметим и надежные тылы команды. Она пропускает в среднем один гол в двух поединках чемпионата.
Наверняка «Аль-Хиляль» будет максимально агрессивен в атаке. Звездный состав и блестящие кондиции игроков помогут гостям добыть очередную викторию.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.17.
На викторию «Аль-Фейхи» дают — 12.70, ничья оценена — в 7.10.
«Аль-Хиляль» на две головы сильнее хозяев, однако
Наш прогноз — Фора «Аль-Фейхи» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.84.