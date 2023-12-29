«Аль-Фейха» сыграет на своем поле с «Аль-Хилялем» в рамках 19-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 18:00 мск. «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Фейха»

Эта команда в нынешнем сезоне не претендует ни на что серьезное. «Аль-Фейха» находится на экваторе таблице.

Вот только атака команды выглядит бледновато. В 18 матчах аравийского чемпионата она отличилась всего 19 голами.

В предыдущем туре команда потерпела поражение. «Аль-Фейха» пропустила три безответных мяча от «Аль-Халиджа».

Все прогнозы на футбол

Причем это поражение стало для «Аль-Фейхи» уже третьим кряду. Более того, все они вышли крупными.

И уж наверняка хозяева постараются выбраться из психологической ямы. Вот только тягаться с лидером им явно не по силам.

«Аль-Хиляль»

Эта команда уверенно несется к чемпионскому титулу. В 18 матчах добыто 16 побед при двух паритетах.

С реализацией у команды полнейший порядок. В 18 матчах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» настрелял 57 мячей.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела блестяще. «Аль-Хиляль» разнес в щепки оборону «Абхи» (7:0).

Отметим и надежные тылы команды. Она пропускает в среднем один гол в двух поединках чемпионата.

Наверняка «Аль-Хиляль» будет максимально агрессивен в атаке. Звездный состав и блестящие кондиции игроков помогут гостям добыть очередную викторию.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Хиляля» предлагают — 1.17.

На викторию «Аль-Фейхи» дают — 12.70, ничья оценена — в 7.10.

«Аль-Хиляль» на две головы сильнее хозяев, однако может себе позволить локально расслабиться .

Наш прогноз — Фора «Аль-Фейхи» +1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.35. Еще вариант для ставки — Тотал меньше 2.5 за 2.84.