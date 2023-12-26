26 декабря в матче 24-го тура чемпионата Англии сыграют «Ротерхэм» и «Мидлсбро». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Ротерхэм» — «Мидлсбро»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ротерхэм»

«Ротерхэм» по итогам 23-х туров занимает последнюю 24-ю строчку, где отрыв от зоны вылета составляет девять очков, так что он — главный претендент на вылет.

Команда при этом уже давно не выступает в Кубке Лиги, где вылетела еще летом. Во втором раунде турнира йоркширцы потерпели выездной разгром от «Сток Сити» (1:6).

В своем последнем матче Чемпионшипа клуб снова проиграл. На выезде он потерпел разгромное поражение от лидера «Лестера» (0:3), не сумев забить ни разу.

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На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в 11 поединков при семи поражениях и четырех ничьих, а также серия проигрышей в четыре матча, поэтому у гостей откровенно мало шансов даже на мировую.

«Мидлсбро»

После 23-х туров чемпионата Англии «Мидлсбро» находится на 11-й позиции с отставанием в три очка от зоны плей-офф за право сыграть в АПЛ.

Команда также сверхуспешно выступает в Кубке Лиги, где ей удалось в полуфинал. На пути в эту стадию турнира она прошла сразу пять стадий, где, правда, ей не встретились представители АПЛ.

В своем последнем поединке в рамках Чемпионшипа «Речники» на своем поле одержали победу над одним из претендентов на выход в АПЛ «Вест Бромвичем» (1:0).

На сегодня у коллектива победная серия в три поединка во всех турнирах, так что у гостей отличные шансы на успех, особенно если учесть статус соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Мидлсбро», коэффициент на победу которого равен 1,57. Успех «Ротерхэма» оценивается в 5,20, ничья — в 4,00.

В трех последних матчах гости выиграли 1-й тайм и матч.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Мидлсбро» выиграет 1-й тайм и матч за 2,28.

Еще один вариант ставки — «Мидлсбро» будет выигрывать к перерыву за 2,11, ведь гости выиграли первый тайм в трех последних матчах.