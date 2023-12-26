«Престон»
С 32 зачетными пунктами «Престон» в турнирной таблице второго по значимости дивизиона Англии идет на девятой позиции. От зоны плей-офф (шестая строка) он отстает на четыре балла.
Ланкаширцы слабо провели свой последний отрезок из семи встреч первенства. В этот период они добились лишь одной виктории, еще раз сыграли вничью и пять матчей проиграли.
Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Лидс
К этому же поединку «неуязвимые» и вовсе подходят после двух фиаско подряд. В этот неудачный период они на своем поле были разгромлены «Уотфордом» 1:5 и уступили на выезде 1:2 «Суонси».
В домашних матчах текущего розыгрыша Чемпионшипа «Престон» добился пяти викторий за 11 сыгранных встреч, четыре матча он еще проиграл и дважды расписал мировые.
«Лидс»
«Лидс» разместился на третьей строке в турнирной таблице второго английского дивизиона, имея на своем счету 45 баллов. От второй позиции он отстает на семь пунктов.
В минувшем туре первенства «павлины» на своем поле разгромили как раз идущий вторым «Ипсвич» 4:0, а игровым днем ранее расписали мировую с «Ковентри» 1:1 дома.
Перед этим «белые» потерпели выездное фиаско от «Сандерленда» со счетом 0:1, прервав на тот момент свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали одну мировую и добились шести викторий.
В гостях «Лидс» в данном розыгрыше Чемпионшипа выиграл пять матчей из 11 проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.
В четырех последних противостояниях этих клубов дважды сильнее оказался «Лидс» и еще два поединка победителя не определили.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лидса» — 1.62, победа «Престона» — 5.25, ничья — 4.15.
«Павлины» набрали приличную форму и даже на выезде вполне могут справиться с соперником, который в своем последнем отрезке очень много проигрывает.
И также от данного матча стоит ждать обмена забитыми мячами, потому что эти коллективы редко уходят с поля без гола в последнее время.