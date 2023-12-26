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    «Лидс» вновь положит в свою копилку три очка?

    «Престон» — «Лидс». Прогноз и ставка (к. 2.07) на футбол 26 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — «Лидс»
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    «Лидс»
    В 24-м туре английского Чемпионшипа «Престон» на своем поле сыграет против «Лидса». Поединок состоится 26 декабря и начнется в 15:30 по мск. «Престон» — «Лидс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Декабря 2023 года

    «Престон»

    С 32 зачетными пунктами «Престон» в турнирной таблице второго по значимости дивизиона Англии идет на девятой позиции. От зоны плей-офф (шестая строка) он отстает на четыре балла.

    Ланкаширцы слабо провели свой последний отрезок из семи встреч первенства. В этот период они добились лишь одной виктории, еще раз сыграли вничью и пять матчей проиграли.

    Коэффициенты матча Престон Норт Энд — Лидс

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    К этому же поединку «неуязвимые» и вовсе подходят после двух фиаско подряд. В этот неудачный период они на своем поле были разгромлены «Уотфордом» 1:5 и уступили на выезде 1:2 «Суонси».

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    В домашних матчах текущего розыгрыша Чемпионшипа «Престон» добился пяти викторий за 11 сыгранных встреч, четыре матча он еще проиграл и дважды расписал мировые.

    «Лидс»

    «Лидс» разместился на третьей строке в турнирной таблице второго английского дивизиона, имея на своем счету 45 баллов. От второй позиции он отстает на семь пунктов.

    В минувшем туре первенства «павлины» на своем поле разгромили как раз идущий вторым «Ипсвич» 4:0, а игровым днем ранее расписали мировую с «Ковентри» 1:1 дома.

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    • Перед этим «белые» потерпели выездное фиаско от «Сандерленда» со счетом 0:1, прервав на тот момент свою 7-матчевую беспроигрышную серию, в которой расписали одну мировую и добились шести викторий.

    В гостях «Лидс» в данном розыгрыше Чемпионшипа выиграл пять матчей из 11 проведенных, два раза сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

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    В четырех последних противостояниях этих клубов дважды сильнее оказался «Лидс» и еще два поединка победителя не определили.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Лидса» — 1.62, победа «Престона» — 5.25, ничья — 4.15.

    «Павлины» набрали приличную форму и даже на выезде вполне могут справиться с соперником, который в своем последнем отрезке очень много проигрывает.

    И также от данного матча стоит ждать обмена забитыми мячами, потому что эти коллективы редко уходят с поля без гола в последнее время.

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