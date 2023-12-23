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    Трабзонцам победы не видать?!

    «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир». Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, Суперлига, 23 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»
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    «Трабзонспор»
    «Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 18-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 19:00 мск. «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Турция. Суперлига 23 Декабря 2023 года

    «Трабзонспор»

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. «Трабзонспор» сражается за попадание на пьедестал, нынче находясь на 4 позиции.

    Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 15 поединках чемпионата Турции трабзонцы отличились лишь 27 голами.

    В предыдущем туре команда добыла три очка. «Трабзонспор» уверенно переиграл «Газиантеп» (3:1).

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    Матчи с «Истанбул Башакшехиром» для команды также складываются неудачно. Из пяти последних поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

    И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Трабзонцам пора прибавлять в плане реализации, для чего имеется нужный потенциал.

    «Истанбул Башакшехир»

    Эта команда нынче не ходит в претендентах на медали. «Истанбул Башакшехир» на текущий момент занимает лишь 12 место.

    В плане реализации у команды имеются сложности. В 16 матчах стамбульцам удалось забить лишь 18 раз.

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    • Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Истанбул Башакшехир» уверенно переиграл «Сивасспор» (3:1).

    Причем эта виктория стала для команды третьей кряду. Причем в двух предыдущих матчах стамбульцы оставляли свои ворота сухими.

    Наверняка «Истанбул Башакшехир» постарается продолжить набирать очки. В морально-психологическом плане гостям будет легче.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Трабзонспора» предлагают — 1.67.

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    На викторию «Истанбул Башакшехира» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.75.

    «Трабзонспор» в нынешнем сезоне выступает не столь уверенно, тогда как гости постепенно набирают обороты.

    Наш прогноз — Победа «Истанбул Башакшехира» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.

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    «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 23.12.2023. Прогнозы на футбол. Трабзонцам победы не видать?!
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