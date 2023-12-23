«Трабзонспор»
Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. «Трабзонспор» сражается за попадание на пьедестал, нынче находясь на 4 позиции.
Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 15 поединках чемпионата Турции трабзонцы отличились лишь 27 голами.
В предыдущем туре команда добыла три очка. «Трабзонспор» уверенно переиграл «Газиантеп» (3:1).
Матчи с «Истанбул Башакшехиром» для команды также складываются неудачно. Из пяти последних поединков выигран лишь один при двух коллизиях.
И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Трабзонцам пора прибавлять в плане реализации, для чего имеется нужный потенциал.
«Истанбул Башакшехир»
Эта команда нынче не ходит в претендентах на медали. «Истанбул Башакшехир» на текущий момент занимает лишь 12 место.
В плане реализации у команды имеются сложности. В 16 матчах стамбульцам удалось забить лишь 18 раз.
Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Истанбул Башакшехир» уверенно переиграл «Сивасспор» (3:1).
Причем эта виктория стала для команды третьей кряду. Причем в двух предыдущих матчах стамбульцы оставляли свои ворота сухими.
Наверняка «Истанбул Башакшехир» постарается продолжить набирать очки. В морально-психологическом плане гостям будет легче.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Трабзонспора» предлагают — 1.67.
На викторию «Истанбул Башакшехира» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.75.
«Трабзонспор» в нынешнем сезоне выступает не столь уверенно, тогда как гости
Наш прогноз — Победа «Истанбул Башакшехира» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.