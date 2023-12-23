«Трабзонспор» сыграет на своем поле с «Истанбул Башакшехиром» в рамках 18-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 23 декабря, начало — в 19:00 мск. «Трабзонспор» — «Истанбул Башакшехир»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Трабзонспор»

Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. «Трабзонспор» сражается за попадание на пьедестал, нынче находясь на 4 позиции.

Причем с реализацией у команды имеются значительные сложности. В 15 поединках чемпионата Турции трабзонцы отличились лишь 27 голами.

В предыдущем туре команда добыла три очка. «Трабзонспор» уверенно переиграл «Газиантеп» (3:1).

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Матчи с «Истанбул Башакшехиром» для команды также складываются неудачно. Из пяти последних поединков выигран лишь один при двух коллизиях.

И уж наверняка хозяева будут активно атаковать. Трабзонцам пора прибавлять в плане реализации, для чего имеется нужный потенциал.

«Истанбул Башакшехир»

Эта команда нынче не ходит в претендентах на медали. «Истанбул Башакшехир» на текущий момент занимает лишь 12 место.

В плане реализации у команды имеются сложности. В 16 матчах стамбульцам удалось забить лишь 18 раз.

Свой последний поединок в чемпионате команда провела продуктивно. «Истанбул Башакшехир» уверенно переиграл «Сивасспор» (3:1).

Причем эта виктория стала для команды третьей кряду. Причем в двух предыдущих матчах стамбульцы оставляли свои ворота сухими.

Наверняка «Истанбул Башакшехир» постарается продолжить набирать очки. В морально-психологическом плане гостям будет легче.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Трабзонспора» предлагают — 1.67.

На викторию «Истанбул Башакшехира» дают — 4.50, ничья оценена — в 3.75.

«Трабзонспор» в нынешнем сезоне выступает не столь уверенно, тогда как гости постепенно набирают обороты .

Наш прогноз — Победа «Истанбул Башакшехира» или ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.15. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 3.25.