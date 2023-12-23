«Фулхэм»
«Фулхэм» по итогам 17-ти туров занимает 11-ю строчку, где отрыв от зоны вылета и отставание от зоны еврокубков столь велико, что клуб уже по сути лишен турнирной мотивации.
Команда при этом успешно выступает в Кубке Лиги, где сумела выйти уже в полуфинал. На предыдущей стадии турнира лондонцы обыграли на выезде по пенальти «Эвертон» (1:1).
Коэффициенты матча Фулхэм — Бёрнли
В своем последнем матче АПЛ «Дачники» потерпели неудачу. В рамках Премьер-лиги они крупно уступили на выезде «Ньюкаслу», пропустив три безответных мяча.
В трех из четырех последних поединков хозяева победили и только один раз проиграли (в той самой встрече с «Сороками»), что у них, в целом, отличная форма.
«Бернли»
После 17-ти туров чемпионата Англии «Бернли» находится на 19-й позиции в зоне вылета, отставая на шесть очков от безопасной 17-й строчки.
Команда уже не выступает в Кубке Лиге, где на пути в 1/8 финала прошла «Ноттингем Форест» (1:0) и «Сэлфорд Сити» (4:0), после чего уступила «Эвертону» (0:3).
В своем последнем поединке в рамках АПЛ кларетовые на своем поле потерпели поражение от того же «Эвертона» (0:2), который забил два безответных мяча.
На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на АПЛ, при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей плохие шансы даже на ничью.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 1,68. Успех «Бернли» оценивается в 5,00, ничья — в 3,90.
В шести из семи последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.
Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.
Еще один вариант ставки — «Фулхэм» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,60, ведь в трех из четырех последних матчах хозяева выиграли, а в трех из четырех их последних поединков было забито больше 2,5 голов.