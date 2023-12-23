23 декабря в матче 18-го тура чемпионата Англии сыграют «Фулхэм» и «Бернли». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Фулхэм» — «Бернли»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фулхэм»

«Фулхэм» по итогам 17-ти туров занимает 11-ю строчку, где отрыв от зоны вылета и отставание от зоны еврокубков столь велико, что клуб уже по сути лишен турнирной мотивации.

Команда при этом успешно выступает в Кубке Лиги, где сумела выйти уже в полуфинал. На предыдущей стадии турнира лондонцы обыграли на выезде по пенальти «Эвертон» (1:1).

Коэффициенты матча Фулхэм — Бёрнли 1X2Новым игрокам 1.703.955.10Бонус$9500

В своем последнем матче АПЛ «Дачники» потерпели неудачу. В рамках Премьер-лиги они крупно уступили на выезде «Ньюкаслу», пропустив три безответных мяча.

Все прогнозы на АПЛ

В трех из четырех последних поединков хозяева победили и только один раз проиграли (в той самой встрече с «Сороками»), что у них, в целом, отличная форма.

«Бернли»

После 17-ти туров чемпионата Англии «Бернли» находится на 19-й позиции в зоне вылета, отставая на шесть очков от безопасной 17-й строчки.

Команда уже не выступает в Кубке Лиге, где на пути в 1/8 финала прошла «Ноттингем Форест» (1:0) и «Сэлфорд Сити» (4:0), после чего уступила «Эвертону» (0:3).

В своем последнем поединке в рамках АПЛ кларетовые на своем поле потерпели поражение от того же «Эвертона» (0:2), который забил два безответных мяча.

На сегодня у коллектива безвыигрышная серия в три поединка, которые пришлись на АПЛ, при двух поражениях и одной ничьей, так что у гостей плохие шансы даже на ничью.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Фулхэм», коэффициент на победу которого равен 1,68. Успех «Бернли» оценивается в 5,00, ничья — в 3,90.

В шести из семи последних матчах хозяев было забито больше 2,5 голов.

Поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 2,5 голов за 1,85.

Еще один вариант ставки — «Фулхэм» выиграет и тотал больше 2,5 голов за 2,60, ведь в трех из четырех последних матчах хозяева выиграли, а в трех из четырех их последних поединков было забито больше 2,5 голов.