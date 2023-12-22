22 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Салернитана» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Салернитана» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Салернитана»

«Салернитана» замыкает таблицу Серии А. В нынешнем сезоне команда разочаровывает своих болельщиков. «Салернитана» набрала лишь 8 очков в 16 встречах.

На данный момент проигрышная серия клуба составляет три матча. До этого «Салернитана» уступила «Фиорентине» (0:3), «Болонье» (1:2) и «Аталанте» (1:4).

Коэффициенты матча Салернитана — Милан 1X2Новым игрокам 7.504.801.45Бонус$9500

В 16 матчах Серии А «Салернитана» добилась только одной победы. Это произошло 25 ноября. Тогда клуб дома одолел «Лацио» со счетом 2:1.

Все прогнозы на Серию А

В предстоящей встрече «Салернитане» нужно искать счастье у чужих ворот. Команда находится в кризисе. Добиться положительного результата будет очень сложно.

«Милан»

«Милан» после 16 туров находится на третьем месте в таблице. Команда набрала 32 очка в 16 играх. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 9 баллов.

Ранее «Милан» завершил выступление на групповом этапе Лиги чемпионов. Россонери заняли третье место в квартете и весной выступят в Лиге Европы. Первым соперником станет французский «Ренн».

В декабре «Милан» показывает хорошие результаты. Клуб добился трех побед в четырех играх. Ранее подопечные Стефано Пиоли выиграли у «Фрозиноне» (3:1), «Ньюкасла» (2:1) и «Монцы» (3:0).

«Милан» уверенно закрепился в топ-3 и пытается догнать «Ювентус», который находится на втором месте. В противостоянии с «Салернитаной» сенсация вряд ли возможна. Гости находятся в отличной форме и должны одолеть аутсайдера Серии А.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Милану». Победа команды доступна за 1.44. Выигрыш «Салернитаны» идет с коэффициентом 7.00. Ничья оценена — в 4.60.

Можно сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.20.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.91.