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    У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А

    «Салернитана» — «Милан». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Милан»
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    Стефано Пиоли
    22 декабря в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Салернитана» и «Милан». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск. «Салернитана» — «Милан»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Декабря 2023 года
    Салернитана
  • Салерно
    •  Салернитана 22:45 Милан Милан
  • Милан
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    «Салернитана»

    «Салернитана» замыкает таблицу Серии А. В нынешнем сезоне команда разочаровывает своих болельщиков. «Салернитана» набрала лишь 8 очков в 16 встречах.

    На данный момент проигрышная серия клуба составляет три матча. До этого «Салернитана» уступила «Фиорентине» (0:3), «Болонье» (1:2) и «Аталанте» (1:4).

    Коэффициенты матча Салернитана — Милан

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    В 16 матчах Серии А «Салернитана» добилась только одной победы. Это произошло 25 ноября. Тогда клуб дома одолел «Лацио» со счетом 2:1.

    Все прогнозы на Серию А

    В предстоящей встрече «Салернитане» нужно искать счастье у чужих ворот. Команда находится в кризисе. Добиться положительного результата будет очень сложно.

    «Милан»

    «Милан» после 16 туров находится на третьем месте в таблице. Команда набрала 32 очка в 16 играх. Отставание от лидирующего «Интера» составляет 9 баллов.

    Ранее «Милан» завершил выступление на групповом этапе Лиги чемпионов. Россонери заняли третье место в квартете и весной выступят в Лиге Европы. Первым соперником станет французский «Ренн».

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    • В декабре «Милан» показывает хорошие результаты. Клуб добился трех побед в четырех играх. Ранее подопечные Стефано Пиоли выиграли у «Фрозиноне» (3:1), «Ньюкасла» (2:1) и «Монцы» (3:0).

    «Милан» уверенно закрепился в топ-3 и пытается догнать «Ювентус», который находится на втором месте. В противостоянии с «Салернитаной» сенсация вряд ли возможна. Гости находятся в отличной форме и должны одолеть аутсайдера Серии А.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Милану». Победа команды доступна за 1.44. Выигрыш «Салернитаны» идет с коэффициентом 7.00. Ничья оценена — в 4.60.

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    Можно сделать ставку на победу «Милана» с форой (-1.5) с коэффициентом 2.20.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.91.

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    «Салернитана» — «Милан»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. У «Милана» не возникнет проблем в матче с аутсайдером Серии А
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