«Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в рамках 18-го тура АПЛ 22 декабря, начало — 23:00 (мск). «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Астон Вилла»

Команда Унаи Эмери выше всяких похвал выступает в текущем сезоне и вместе с «Арсеналом» и «Ливерпулем» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Эти три клуба сейчас разделяет дистанция всего в одно очко.

В последнем туре «Астон Вилла» победила на выезде «Брентфорд» со счетом 2:1. Для бирмингемцев эта победа стала третьей подряд и уже пятой в шести последних матчах. Но против «пчел» они выглядели явно не лучшим образом.

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К 77-й минуте «Астон Вилла» уступала со счетом 0:1, и не показывала уровень игры одного из фаворитов чемпионата. Но помогло неожиданное удаление защитника «Брентфорда» в середине второго тайма.

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После него дружина Эмери завелась и смогла вырвать столь нужные три очка. Голы забивали левый защитник Алекс Морено и главный голеадор клуба Олли Уоткинс, для которого этот матч стал уже девятым в нынешней АПЛ.

«Шеффилд Юнайтед»

Пока «Шеффилд Юнайтед» один из главных аутсайдеров английской Премьер-лиги. После 17-ти туров команда набрала всего 8 очков. Но недавно произошла смена главного тренера.

С ней снова работает Крис Уайлдер, который уже возглавлял клуб с 2016 по 2021 год.

Именно он вернул в те годы «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ, смог с ним закрепиться и вообще очень качественно работал, но потом его пути с руководством разошлись и последовала отставка.

При Уайлдере команда провела уже три встречи. В первой после возвращения потерпела поражение от «Ливерпуля» (0:2), хотя выглядела неплохо, затем смогла обыграть на своем поле «Брентфорд» (1:0).

В последнем туре «ШЮ» снова потерпел поражение от «Челси» (0:2), выглядев не лучшим образом. Уайлдер сразу перестроил схему с 3-5-2 на 4-3-3, заметно перетряхнул состав, ввел некоторых молодых футболистов в основу и сейчас «Шеффилд Юнайтед» выглядит уже не так безнадежно.

Прогноз и ставка

На победу «Астон Виллы» букмекеры дают коэффициент 1,23. На «Шеффилд Юнайтед» — 13,0. Ничья идет за 7,40.

После двух ярких побед над «Манчестер Сити» и «Арсеналом», а потом сложного матча и эмоционального успеха против «Брентфорда», настроиться на главного аутсайдера АПЛ будет очень сложно.

Мы считаем, что никакого разгрома в этом матче не будет, поэтому неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Шеффилд Юнайтед» с форой плюс 2 за 1,82.

Любители рисковать могут проверить ставку на то, что «Шеффилд Юнайтед» не проиграет за 4,5. При новом наставнике команда стала более организованной и цельной, а «Астон Вилле» пора уже и оступиться.