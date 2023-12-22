ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиИз чемпионов Ла Лиги в «одну из худших команд Европы». Что творится с «Барселоной»? Энтони ДжошуаШестая защита Бивола, возвращение Уайлдера и Джошуа. Анонс карда в Саудовской Аравии Роберт Левандовский и Ферран Торрес«Барселона» — «Альмерия» 3:2. Онлайн
  • 00:56
    • Удаление Головина не помешало победе «Монако», «Гавр» Кузяева уступил в гостях «Реймсу»
  • 00:54
    • «ПСЖ» одержал уверенную победу над «Мецем»
    Все новости спорта

    Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече

    «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Ставка (к. 1,82) и прогноз на чемпионат Англии 22 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на АПЛ Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Астон Виллу Прогнозы на Шеффилд Юнайтед Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Крис Уайлдер — тренер «Шеффилд Юнайтед»
    «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед». Матч пройдет в рамках 18-го тура АПЛ 22 декабря, начало — 23:00 (мск). «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Декабря 2023 года
    Астон Вилла
  • Бирмингем
    •  Астон Вилла 23:00 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
  • Шеффилд
    •

    «Астон Вилла»

    Команда Унаи Эмери выше всяких похвал выступает в текущем сезоне и вместе с «Арсеналом» и «Ливерпулем» возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Эти три клуба сейчас разделяет дистанция всего в одно очко.

    В последнем туре «Астон Вилла» победила на выезде «Брентфорд» со счетом 2:1. Для бирмингемцев эта победа стала третьей подряд и уже пятой в шести последних матчах. Но против «пчел» они выглядели явно не лучшим образом.

    Коэффициенты матча Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед

    1X2Новым игрокам
  • 1.206.9013.00Бонус$9500
    •

    К 77-й минуте «Астон Вилла» уступала со счетом 0:1, и не показывала уровень игры одного из фаворитов чемпионата. Но помогло неожиданное удаление защитника «Брентфорда» в середине второго тайма.

    Все прогнозы на АПЛ

    После него дружина Эмери завелась и смогла вырвать столь нужные три очка. Голы забивали левый защитник Алекс Морено и главный голеадор клуба Олли Уоткинс, для которого этот матч стал уже девятым в нынешней АПЛ.

    «Шеффилд Юнайтед»

    Пока «Шеффилд Юнайтед» один из главных аутсайдеров английской Премьер-лиги. После 17-ти туров команда набрала всего 8 очков. Но недавно произошла смена главного тренера.
    С ней снова работает Крис Уайлдер, который уже возглавлял клуб с 2016 по 2021 год.

    Именно он вернул в те годы «Шеффилд Юнайтед» в АПЛ, смог с ним закрепиться и вообще очень качественно работал, но потом его пути с руководством разошлись и последовала отставка.

  • Жозе был прав. Португалец указал на ключевые проблемы «МЮ» еще пять лет назад
  • Португальский тренер обозначил проблемы клуба еще пять лет назад, но ничего не изменилось
  • 15/12/2023

    • При Уайлдере команда провела уже три встречи. В первой после возвращения потерпела поражение от «Ливерпуля» (0:2), хотя выглядела неплохо, затем смогла обыграть на своем поле «Брентфорд» (1:0).

    В последнем туре «ШЮ» снова потерпел поражение от «Челси» (0:2), выглядев не лучшим образом. Уайлдер сразу перестроил схему с 3-5-2 на 4-3-3, заметно перетряхнул состав, ввел некоторых молодых футболистов в основу и сейчас «Шеффилд Юнайтед» выглядит уже не так безнадежно.

    Прогноз и ставка

    На победу «Астон Виллы» букмекеры дают коэффициент 1,23. На «Шеффилд Юнайтед» — 13,0. Ничья идет за 7,40.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    После двух ярких побед над «Манчестер Сити» и «Арсеналом», а потом сложного матча и эмоционального успеха против «Брентфорда», настроиться на главного аутсайдера АПЛ будет очень сложно.

    Мы считаем, что никакого разгрома в этом матче не будет, поэтому неплохим вариантом для прогноза и ставки будет победа «Шеффилд Юнайтед» с форой плюс 2 за 1,82.

    Любители рисковать могут проверить ставку на то, что «Шеффилд Юнайтед» не проиграет за 4,5. При новом наставнике команда стала более организованной и цельной, а «Астон Вилле» пора уже и оступиться.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.81
  • Прогноз на матч Сакраменто — Бостон
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Авангард — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ризеспор — Пендикспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Самсунспор — Коньяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пансерраикос — АЕК
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ОФИ — Астерас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч СКА — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Бешикташ — Аланьяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Анкарагюджю — Хатайспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч УСВ Геркулес — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Кадис — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Бетис — Жирона
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Астон Вилла» — «Шеффилд Юнайтед»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. Гости не будут мальчиками для битья в этой встрече
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры