«Арис» Лимасол сыграет на своем поле с «Закакиу» в рамках 16-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 20:00 мск. «Арис» Лимасол — «Закакиу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Арис» Лимасол

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионский титул. Правда, сейчас «Арис» Лимасол находится лишь на 5 строчке турнирной таблицы.

С реализацией у команды складывается неплохо, но без особого лоска. Забито 27 мячей в 15 матчах чемпионата Кипра.

В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Арис» Лимасол уступил «Доксе» со счетом 0:2.

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А вот для Александра Кокорина нынешний сезон складывается не так ярко, как предыдущий. Россиянин пока отличился лишь дважды в чемпионате.

И уж наверняка «Арис» Лимасол будет максимально активен у ворот оппонента. Тем паче, соперник слишком много пропускает.

«Закакиу»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Закакиу» находится на скромном 11 месте.

Интересно, что в 15 своих поединках «Закакиу» победил лишь дважды. А вот проигрывает команда фактически каждый свой второй матч.

Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Закакиу» дома был разгромлен АЕЛом (1:4).

Эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот последняя виктория в рамках чемпионата случилась еще в конце сентября.

Наверняка «Закакиу» будет действовать строго от обороны. А эта самая оборона дала результативный сбой уже 39 раз…

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ариса» Лимасол предлагают — 1.18.

На викторию «Закакиу» дают — 13.20, ничья оценена — в 7.10.

На стороне «Ариса» преимущество своей арены, к тому же команда Кокорина выглядит явно веселее одного из аутсайдеров .

Наш прогноз — Фора «Ариса» Лимасол -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.