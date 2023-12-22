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    Команда Кокорина разгромит «Закакиу»

    «Арис» Лимасол — «Закакиу». Ставка (к. 2.27) и прогноз на футбол, чемпионат Кипра, 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Арис» Лимасол — «Закакиу»
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    Александр Кокорин
    «Арис» Лимасол сыграет на своем поле с «Закакиу» в рамках 16-го тура чемпионата Кипра. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 20:00 мск. «Арис» Лимасол — «Закакиу»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Арис» Лимасол

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за чемпионский титул. Правда, сейчас «Арис» Лимасол находится лишь на 5 строчке турнирной таблицы.

    С реализацией у команды складывается неплохо, но без особого лоска. Забито 27 мячей в 15 матчах чемпионата Кипра.

    В своем предыдущем поединке команда потерпела поражение. «Арис» Лимасол уступил «Доксе» со счетом 0:2.

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    А вот для Александра Кокорина нынешний сезон складывается не так ярко, как предыдущий. Россиянин пока отличился лишь дважды в чемпионате.

    И уж наверняка «Арис» Лимасол будет максимально активен у ворот оппонента. Тем паче, соперник слишком много пропускает.

    «Закакиу»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает крайне неудачно. «Закакиу» находится на скромном 11 месте.

    Интересно, что в 15 своих поединках «Закакиу» победил лишь дважды. А вот проигрывает команда фактически каждый свой второй матч.

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    • Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Закакиу» дома был разгромлен АЕЛом (1:4).

    Эта коллизия стала для команды второй кряду. А вот последняя виктория в рамках чемпионата случилась еще в конце сентября.

    Наверняка «Закакиу» будет действовать строго от обороны. А эта самая оборона дала результативный сбой уже 39 раз…

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Ариса» Лимасол предлагают — 1.18.

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    На викторию «Закакиу» дают — 13.20, ничья оценена — в 7.10.

    На стороне «Ариса» преимущество своей арены, к тому же команда Кокорина выглядит явно веселее одного из аутсайдеров.

    Наш прогноз — Фора «Ариса» Лимасол -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.27. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.07.

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    «Арис» Лимасол — «Закакиу»: прогноз, ставка (2.27), статистика, коэффициенты матча 22.12.2023. Прогнозы на футбол. Команда Кокорина разгромит «Закакиу»
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