«Аль-Ахдуд» сыграет на своем поле с «Аль-Шабабом» в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 18:00 мск. «Аль-Ахдуд» — «Аль-Шабаб»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Аль-Ахдуд»

Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Аль-Ахдуд» находится на 14 месте таблицы.

Причем с реализацией у команды имеются заметные проблемы. В 17 поединках чемпионата Саудовской Аравии игроки «Аль-Ахдуда» забили лишь 12 раз.

В предыдущем туре команда переиграла «Аль-Таи» (1:0). Между тем, отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

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Команда не отличается миролюбием. В 17 матчах ничья была зафиксирована лишь однажды, а вот поражений в пассиве уже 11.

И уж наверняка хозяева будут стремиться взять очки. «Аль-Ахдуд» вовсю пытается отдалиться от зоны вылета.

«Аль-Шабаб»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Аль-Шабаб» на текущий момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 17 матчах игроки «Аль-Шабаба» отличились всего лишь 18 голами.

Свой последний поединок команда провела относительно продуктивно. «Аль-Шабаб» расписал мировую с «Аль-Фатом» (1:1).

А вот до того команда вылетела из Кубка короля. «Аль-Шабаб» по всем статьям уступил «Аль-Насру» (2:5).

Наверняка «Аль-Шабаб» постарается зацепиться за очки. Янник Карраско пока забил только 2 мяча в чемпионате, и явно мотивирован улучшить свою голевую отдачу.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Шабаба» предлагают — 2.08.

На викторию «Аль-Ахдуда» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.52.

Гости имеют весьма крепкий состав , да и по своему потенциалу явно должны быть выше в таблице.

Наш прогноз — Победа «Аль-Шабаба». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.52.