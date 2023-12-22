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    Три очка для «Аль-Шабаба»?

    «Аль-Ахдуд» — «Аль-Шабаб». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Саудовской Аравии, 22 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Саудовская Про-Лига
    Прогноз и ставки на «Аль-Ахдуд» — «Аль-Шабаб»
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    Янник Карраско
    «Аль-Ахдуд» сыграет на своем поле с «Аль-Шабабом» в рамках 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 18:00 мск. «Аль-Ахдуд» — «Аль-Шабаб»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Саудовская Аравия. Про-Лига 22 Декабря 2023 года
    Аль-Охдуд
  • Наджран
    •  Аль-Охдуд 18:00 Аль-Шабаб Аль-Шабаб
  • Эр-Рияд
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    «Аль-Ахдуд»

    Эта команда нынешний сезон проводит в борьбе за выживание. «Аль-Ахдуд» находится на 14 месте таблицы.

    Причем с реализацией у команды имеются заметные проблемы. В 17 поединках чемпионата Саудовской Аравии игроки «Аль-Ахдуда» забили лишь 12 раз.

    В предыдущем туре команда переиграла «Аль-Таи» (1:0). Между тем, отрыв от опасной зоны составляет всего 2 очка.

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    Команда не отличается миролюбием. В 17 матчах ничья была зафиксирована лишь однажды, а вот поражений в пассиве уже 11.

    И уж наверняка хозяева будут стремиться взять очки. «Аль-Ахдуд» вовсю пытается отдалиться от зоны вылета.

    «Аль-Шабаб»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает весьма скромно. «Аль-Шабаб» на текущий момент находится на 12 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда выглядит бледновато. В 17 матчах игроки «Аль-Шабаба» отличились всего лишь 18 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела относительно продуктивно. «Аль-Шабаб» расписал мировую с «Аль-Фатом» (1:1).

    А вот до того команда вылетела из Кубка короля. «Аль-Шабаб» по всем статьям уступил «Аль-Насру» (2:5).

    Наверняка «Аль-Шабаб» постарается зацепиться за очки. Янник Карраско пока забил только 2 мяча в чемпионате, и явно мотивирован улучшить свою голевую отдачу.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Аль-Шабаба» предлагают — 2.08.

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    На викторию «Аль-Ахдуда» дают — 3.22, ничья оценена — в 3.52.

    Гости имеют весьма крепкий состав, да и по своему потенциалу явно должны быть выше в таблице.

    Наш прогноз — Победа «Аль-Шабаба». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.52.

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