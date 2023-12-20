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    «Лион» покинет зону вылета?

    «Лион» — «Нант». Ставка (к. 2.10) и прогноз на футбол, Лига 1, 20 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Лион» — «Нант»
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    «Лион» выиграл два последних матча
    «Лион» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 20 Декабря 2023 года
    Лион
  • Лион
    •  Лион 23:00 Нант Нант
  • Франция. Лига 1
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    «Лион»

    «Лион» по итогам 17-ти туров занимает третью с конца 16-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1 с отставанием в один балл от безопасной 15-й строчки — есть реальная опасность понижения в классе.

    Дело в том, что 16-я позиция, хотя и не находится в зоне вылета, но по итогам сезона требует провести матчи плей-офф с представителем Лиги 2 за право выступать в элите.

    Коэффициенты матча Лион — Нант

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  • 1.674.204.70Бонус$9500
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    В своей последней встрече клуб, переживающий непростые времена, совершил настоящую сенсацию, обыграв на выезде «Монако» (1:0), которые борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

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    В двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, коллектив выиграл, поэтому есть подозрение, что хозяева постепенно набирают обороты, что позволяет им рассчитывать на важную победу в грядущем туре.

    «Нант»

    После 16-ти туров чемпионата Франции «Нант» находится на 11-й позиции с отрывом в шесть очков от зоны вылета, так что нельзя утверждать, что он не рискует вылететь в Лигу 2.

    Вместе с тем, отрыв от 16-й позиции, которая по итогам сезона требует провести матчи плей-офф с представителем Лиги 2 за право выступать в элите, составляет еще меньше — пять баллов.

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  • Вчера

    • В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На своем поле «Канарейки» не смогли ничего противопоставить «Бресту» (0:2), который забил два безответных мяча в ворота соперника.

    На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединк, которые пришлись на Лигу 1, поэтому у гостей не лучшие шансы даже на ничью, особенно в игре с набравшим ход соперником.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Нанта» оценивается в 4,70, ничья — в 4,20.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,10.

    Еще один вариант ставки — «Лион» выиграет 1-й тайм и матч за 2,50, ведь хозяева выиграли два последних матча, а гости два последних поединка проиграли.

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    «Лион» — «Нант»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 20.12.2023. Прогнозы на футбол. «Лион» покинет зону вылета?
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