«Лион» сыграет на своем поле с «Нантом» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 20 декабря, начало — в 23:00 мск. «Лион» — «Нант»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лион»

«Лион» по итогам 17-ти туров занимает третью с конца 16-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1 с отставанием в один балл от безопасной 15-й строчки — есть реальная опасность понижения в классе.

Дело в том, что 16-я позиция, хотя и не находится в зоне вылета, но по итогам сезона требует провести матчи плей-офф с представителем Лиги 2 за право выступать в элите.

Коэффициенты матча Лион — Нант 1X2Новым игрокам 1.674.204.70Бонус$9500

В своей последней встрече клуб, переживающий непростые времена, совершил настоящую сенсацию, обыграв на выезде «Монако» (1:0), которые борется за попадание в зону Лиги чемпионов.

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В двух последних поединках, которые пришлись на Лигу 1, коллектив выиграл, поэтому есть подозрение, что хозяева постепенно набирают обороты, что позволяет им рассчитывать на важную победу в грядущем туре.

«Нант»

После 16-ти туров чемпионата Франции «Нант» находится на 11-й позиции с отрывом в шесть очков от зоны вылета, так что нельзя утверждать, что он не рискует вылететь в Лигу 2.

Вместе с тем, отрыв от 16-й позиции, которая по итогам сезона требует провести матчи плей-офф с представителем Лиги 2 за право выступать в элите, составляет еще меньше — пять баллов.

В своем последнем матче клуб потерпел поражение. На своем поле «Канарейки» не смогли ничего противопоставить «Бресту» (0:2), который забил два безответных мяча в ворота соперника.

На сегодня у коллектива мини-серия поражений в два поединк, которые пришлись на Лигу 1, поэтому у гостей не лучшие шансы даже на ничью, особенно в игре с набравшим ход соперником.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом «Лион», коэффициент на победу которого равен 1,67. Успех «Нанта» оценивается в 4,70, ничья — в 4,20.

В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 2,10.

Еще один вариант ставки — «Лион» выиграет 1-й тайм и матч за 2,50, ведь хозяева выиграли два последних матча, а гости два последних поединка проиграли.