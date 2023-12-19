«Урава Ред» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 1/2 финала Клубного чемпионата мира. Матч пройдет 19 декабря, начало — в 21:00 мск. «Урава Ред» — «Манчестер Сити»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Урава Ред»

Эта команда не столь удачно выступила в своем чемпионате. Итоговое 4 место явно не принесло удовлетворения.

Да и с атакой у команды не все так позитивно. В 34 матчах японского чемпионата игроки «Уравы Ред» отличились 42 голами.

В своем предыдущем поединке команда добыла викторию. «Урава Ред» минимально переиграла мексиканский «Леон».

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Вот только сражаться с англичанами на равных команде будет очень сложно. Японцам может банально не хватить класса.

И уж наверняка хозяева постараются дать бой столь сильному оппоненту. Японцы способны найти свои моменты у ворот англичан.

«Манчестер Сити»

Эта команда в нынешнем сезоне пока не особо блистает. «Манчестер Сити» уже откатился на 4 место в АПЛ.

Зато с атакой у команды Хосепа Гвардиолы полный ажур. В 17 матчах английского чемпионата забито 40 мячей.

Свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Манчестер Сити» упустил победу в матче с «Кристал Пэлас» (2:2).

Зато приступил к работе в общей группе Кевин Де Брюйне. Опытнейший бельгиец может получить игровое время и в этом матче.

Наверняка «Манчестер Сити» будет активно атаковать. Гости явно сильнее соперника, да и мотивация прервать серию неудач огромная.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.17.

На викторию «Уравы Редс» дают — 14.20, ничья оценена — в 7.50.

Команда Гвардиолы явно сильнее японцев , к тому же имеют отличный подбор атакующих исполнителей.

Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.