«Шахтер» Донецк
Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. «Шахтер» Донецк вылетел из Лиги чемпионов, но весной продолжит борьбу в Лиге Европы.
В чемпионате Украины «горняки» пока четвертые. Однако по потерянным очкам дончане вместе с киевским «Динамо» потенциально лидируют.
В своем предыдущем поединке «Шахтер» Донецк проиграл. Команда Марино Пушича уступила «Порту» (3:5).
Наверняка Пушич выставит на отчетный поединок основной состав. Да и вообще, потенциал у команды достаточно высокий.
И уж наверняка дончане будут активно атаковать. «Шахтер» Донецк постарается использовать свои яркие стороны.
«Ависпа Фукуока»
Эта команда завершила чемпионат Японии на 7 месте. «Ависпа Фукуока» на целых 7 очков отстала от пьедестала.
В плане реализации команда выглядит бледновато. В 34 матчах игроки «Ависпа Фукуоки» отличились всего лишь 37 голами.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ависпа Фукуока» в родных стенах минимально уступила «Хиросиме».
Зато до того команда смогла переиграть «Ураву» (3:2). Да и вообще, до последнего поражения имела серию из трех побед кряду.
Наверняка «Ависпа Фукуока» постарается дать бой «горнякам». Японцы имеют все шансы найти бреши в ненадежной обороне соперника.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 2.75.
На викторию «Ависпа Фукуоки» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.
«Горняки» в последних матчах выглядели довольно выгодно, и уж
Наш прогноз — Победа «Шахтера» Донецк. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.