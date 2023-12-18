«Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Ависпа Фукуокой» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 13:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Ависпа Фукуока»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Шахтер» Донецк

Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. «Шахтер» Донецк вылетел из Лиги чемпионов, но весной продолжит борьбу в Лиге Европы.

В чемпионате Украины «горняки» пока четвертые. Однако по потерянным очкам дончане вместе с киевским «Динамо» потенциально лидируют.

В своем предыдущем поединке «Шахтер» Донецк проиграл. Команда Марино Пушича уступила «Порту» (3:5).

Все прогнозы на футбол

Наверняка Пушич выставит на отчетный поединок основной состав. Да и вообще, потенциал у команды достаточно высокий.

И уж наверняка дончане будут активно атаковать. «Шахтер» Донецк постарается использовать свои яркие стороны.

«Ависпа Фукуока»

Эта команда завершила чемпионат Японии на 7 месте. «Ависпа Фукуока» на целых 7 очков отстала от пьедестала.

В плане реализации команда выглядит бледновато. В 34 матчах игроки «Ависпа Фукуоки» отличились всего лишь 37 голами.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ависпа Фукуока» в родных стенах минимально уступила «Хиросиме».

Зато до того команда смогла переиграть «Ураву» (3:2). Да и вообще, до последнего поражения имела серию из трех побед кряду.

Наверняка «Ависпа Фукуока» постарается дать бой «горнякам». Японцы имеют все шансы найти бреши в ненадежной обороне соперника.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 2.75.

На викторию «Ависпа Фукуоки» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

«Горняки» в последних матчах выглядели довольно выгодно, и уж точно активно сыграют в атаке .

Наш прогноз — Победа «Шахтера» Донецк. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.