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    Смогут ли «горняки» обидеть японцев?

    «Шахтер» Донецк — «Ависпа Фукуока». Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Донецк — «Ависпа Фукуока»
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    «Шахтер» Донецк
    «Шахтер» Донецк сыграет на своем поле с «Ависпа Фукуокой» в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 13:00 мск. «Шахтер» Донецк — «Ависпа Фукуока»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    «Шахтер» Донецк

    Эта команда нынешний сезон проводит не столь ярко. «Шахтер» Донецк вылетел из Лиги чемпионов, но весной продолжит борьбу в Лиге Европы.

    В чемпионате Украины «горняки» пока четвертые. Однако по потерянным очкам дончане вместе с киевским «Динамо» потенциально лидируют.

    В своем предыдущем поединке «Шахтер» Донецк проиграл. Команда Марино Пушича уступила «Порту» (3:5).

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    Наверняка Пушич выставит на отчетный поединок основной состав. Да и вообще, потенциал у команды достаточно высокий.

    И уж наверняка дончане будут активно атаковать. «Шахтер» Донецк постарается использовать свои яркие стороны.

    «Ависпа Фукуока»

    Эта команда завершила чемпионат Японии на 7 месте. «Ависпа Фукуока» на целых 7 очков отстала от пьедестала.

    В плане реализации команда выглядит бледновато. В 34 матчах игроки «Ависпа Фукуоки» отличились всего лишь 37 голами.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Ависпа Фукуока» в родных стенах минимально уступила «Хиросиме».

    Зато до того команда смогла переиграть «Ураву» (3:2). Да и вообще, до последнего поражения имела серию из трех побед кряду.

    Наверняка «Ависпа Фукуока» постарается дать бой «горнякам». Японцы имеют все шансы найти бреши в ненадежной обороне соперника.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Шахтера» Донецк предлагают — 2.75.

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    На викторию «Ависпа Фукуоки» дают — 2.80, ничья оценена — в 3.00.

    «Горняки» в последних матчах выглядели довольно выгодно, и уж точно активно сыграют в атаке.

    Наш прогноз — Победа «Шахтера» Донецк. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.75. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.00.

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    «Шахтер» Донецк — «Ависпа Фукуока»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 18.12.2023. Прогнозы на футбол. Смогут ли «горняки» обидеть японцев?
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