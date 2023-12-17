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    Отберет ли «Тулуза» очки у «Ренна» на своем поле?

    «Тулуза» — «Ренн». Ставки (к. 1.67) и прогноз на чемпионат Франции 17 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Ренн»
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    Тейс Даллинга
    В матче 16-го тура чемпионата Франции «Тулуза» сыграет с «Ренном» на стадионе «Мунисипаль». Игра состоится 17 декабря и начнется в 17:00 по мск. «Тулуза» — «Ренн»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 17 Декабря 2023 года
    Тулуза
  • Франция. Лига 1
    •  Тулуза 17:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    «Тулуза»

    После 15 туров «Тулуза» занимает 15-е место в таблице, имея в своем активе 13 набранных баллов.

    За прошедший отрезок сезона команда потерпела 6 поражений. При этом она одержала только две победы. Большая часть очков была набрана путем ничьих.

    Коэффициенты матча Тулуза — Ренн

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    В последнем туре «Тулуза» проиграла «Лиону» со счетом 0:3. Это было ее первое крупное поражение с конца октября. Перед этим «малыши» сыграли вничью с «Лорьяном» 1:1 и проиграли «Ницце» 0:1.

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    При этом хозяева гарантировали себе место в еврокубках на весну. После 6 туров Лиги Европы «Тулуза» набрала 11 очков и вышла в плей-офф со 2-го места своей группы.

    «Ренн»

    Гости подошли к матчу после серии тяжелых поединков. Таким образом, команде нужно хорошо подготовиться, чтобы прервать в Тулузе свою 3-матчевую полосу поражений.

    В чемпионате Франции «Ренн» проиграл «Марселю» 0:2, а также уступил «Монако» со счетом 1:2. 14 декабря команда проиграла на своем поле «Вильярреалу» 2:3 в 6-м туре Лиги Европы.

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    • Несмотря на поражение от «желтой субмарины», «красно-черные» добились своего и вышли в плей-офф ЛЕ, уступив сопернику лишь одно очко.

    В турнирной таблице чемпионата Франции «Ренн» находится на 13-м месте. В его активе 15 набранных баллов.

    Прогноз и ставка

    Ставки на победу одной и другой команды принимаются с коэффициентами 3.15 и 2.26 соответственно

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    «Тулуза» обыграла «Ренн» в последнем очном матче на своем поле (3:1). Если в этот раз она снова не проиграет, то продлит серию до четырех матчей. При этом напомним, что не так давно хозяева обыграли «Ливерпуль» (3:2) в своих стенах.

    «Ренну», который проиграл 3 выездных матча подряд, будет крайне сложно. «Тулуза» наверняка постарается продлить серию. Ставка на двойной исход хозяев за 1.67.

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    «Тулуза» — «Ренн»: прогноз, ставка (1.67), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. Отберет ли «Тулуза» очки у «Ренна» на своем поле?
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