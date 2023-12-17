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    «Ливерпуль» добьет «Манчестер Юнайтед»

    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 1,76) и прогноз на чемпионат Англии 16 декабря 2023

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    «Манчестер Юнайтед»
    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет в рамках 17-го тура АПЛ 16 декабря, начало — 19:30 (мск) «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Декабря 2023 года
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    «Ливерпуль»

    Турнирное положение: Команда Юргена Клоппа смогла впервые в этом чемпионате выйти на первое место. Теперь она на одно очко опережает «Арсенал», на два «Астон Виллу» и на четыре «Манчестер Сити».

    Последние матчи: В последнем туре «Ливерпулю» немного подфартило в матче против «Кристал Пэлас», в котором он победил со счетом 2:1. Оба гола были забиты только в самом конце, когда соперник остался в меньшинстве после удаления Джордана Айю за две желтые карточки.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

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  • 1.336.008.50Бонус$9500
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    Только после этого мерсисайдцы включили свой знаменитый финишный форсаж и смогли вырвать победу. Голы забили Мохамед Салах и Харви Эллиотт, незадолго до этого появившийся на замену. Англичану в том моменте немного помог рикошет.

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    Также на неделе «Ливерпуль» потерпел поражение в Лиге Европы от «Юниона Сент-Жиллуаз» (1:2), но та игра ничего не решала и Клопп отправил в Бельгию по большей части молодежь, разбавленную Гакпе и Конате.

    Не сыграют: Защитники Жоэль Матип и Эндрю Робертсон, нападающий Диогу Жота — трамы. Дисквалифицированных игроков на матч с «МЮ» нет.

    Состояние команды: «Ливерпуль» если не на пике формы, то явно подошел к плотному отрезку АПЛ (известному как boxing day) в хорошем состоянии. На своем поле команда в данный момент рассматривается как абсолютный фаворит в матче с любым соперником.

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: В настоящий момент команда располагается на шестом месте в таблице АПЛ и отставание от четвертой строчки не так велико. Но сюда стоит прибавить, что «Манчестер Юнайтед» уже вылетел из Кубка английской лиги и Лиги чемпионов.

    Последние матчи: Последняя неделя для команды Эрика тен Хага получается откровенно провальной. Сначала было позорное поражение на своем поле от «Борнмута» со счетом 0:3, а затем бесславное поражение от «Баварии» (0:1) в Лиге чемпионов, которое привело к тому, что манкунианцы остались без еврокубков весной.

    Такие результаты снова активизировали разговоры о предстоящем уходе голландского специалиста из клуба, уже всплыло немало кандидатов на его замену, по пока руководство «Манчестер Юнайтед» решило предоставить ему еще шанс.

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    • Не сыграют: Защитники Харри Магуайр, Лисандро Мартинес, полузащитник Каземиро — травмы. Полузащитник Бруну Фернандеш пропустит встречу из-за дисквалификации.

    Состояние команды: Манкунианцы сейчас выглядят откровенно убитыми морально и деморализованными, обстановка внутри клуба оставляет лучшего.

    Вылет из еврокубков и значительные финансовые потери связанные с этим, явно не добавляют оптимизма по поводу ужасной формы команды

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Явным фаворитом предстоящего матча букмекеры считают «Ливерпуль», на победу которого дают котировку 1,35. На викторию «Манчестер Юнайтед» — 8,60, а на ничью — 6,10.

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    Команды находится в различном эмоциональном состоянии, если «Ливерпуль» имел возможность дать отдохнуть ведущим футболистам на неделе, то «МЮ» провел встречу против «Баварии» с полной выкладкой.

    Потеря Бруну Фернандеша очень сильно скажется на манкунианцах, он один из немногих в составе, к кому не так много претензий со стороны болельщиков. На наш взгляд, неплохим вариантом для прогноза и ставки станет выбор индивидуального тотала на «МЮ» меньше 1 (ИТ2 ТМ1) за 1,76.

    Любители рискнуть могут попробовать ставку на победу «Ливерпуля» плюс тотал меньше 3,5 за отличный коэффициент 3,0.

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    «Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 17.12.2023. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» добьет «Манчестер Юнайтед»
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