16 декабря в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги «Ньюкасл» сыграет против «Фулхэма». Начало игры запланировано на 18:00 по мск. «Ньюкасл» — «Фулхэм»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Ньюкасл»

Команда продолжает борьбу за еврокубки в нынешнем сезоне. «Ньюкасл» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 26-ю очками в активе, отставая от 5-й позиции на 4 балла.

«Сороки» входят 5-ку лидеров по результативности. За 16 встреч команда забила 33 гола при 21-м пропущенном. Несмотря на это, в последних матчах «Ньюкасл» испытывает большие проблемы.

За последние 3 встречи в АПЛ «сороки» обыграли только «Манчестер Юнайтед» (1:0) и дважды проиграли. За этот период команда пропустила 7 голов при 2-х забитых. В последнем матче «Ньюкасл» проиграл «Тоттенхэму» со счетом 1:4. «Шпоры» просто не оставили шансов своей команде.

Стоит отметить, что «Ньюкасл» — одна из лучших команд лиги по результатам домашних встреч, занимая 3-е место по этому показателю. Команда набрала 21 очко из 24-х возможных, пропустив за 8 поединков всего лишь 4 гола. В предстоящем туре «Фулхэм» будет очередной жертвой «сорок»?

«Фулхэм»

Команда является крепким середняком АПЛ, занимая 10-е место в таблице. «Фулхэму» будет сложно претендовать на еврокубки, ведь разрыв до 5-й строчки довольно большой — 9 баллов.

В последнее время команда довольно часто стала набирать очки. За последние 4 встречи в АПЛ «Фулхэм» трижды победил и один раз проиграл. За этот период команда 16 голов при 6-и пропущенных.

Интересно, что в последних 2-х турах «Фулхэм» обыграл «Ноттингем Форест» и «Вест Хэм» с одинаковым счетом 5:0. Команда показала высокий уровень футбола, не оставив ни единого шанса своим соперникам.

За эти 2 матча отлично проявил себя форвард «Фулхэма» Рауль Хименес, который забил 3 гола. К слову, на счету нападающего до этих матчей был лишь один забитый мяч.

«Фулхэм» и «Ньюкасл» встречались последний раз в январе этого года. В том матче «сороки» обыграли своего соперника со счетом 1:0, забив решающий гол на 89-й минуте.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Ньюкасл» коэффициент на победу которого равен 1.85. Успех «Фулхэма» оценивается в 4.15, ничья — в 3.95.

Обе команды сейчас регулярно набирают очки, показывая интересный футбол. Можно рискнуть и предположить, что «Ньюкасл» и «Фулхэм» сыграют вничью.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.95.

Еще один вариант ставки — Только одна команда забьет в 1-м тайме за 1.72.