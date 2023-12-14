«Заря»
«Заря» лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. Украинский клуб занял итоговое 3 место в группе В, набрав 4 очка.
Свои очки в основной сетке «Заря» набрала в матчах против «Гента» (1:1 — ничья дома) и «Брейдаблика» (1:0 — победа в гостях). Затем луганчане потерпели три проигрыша подряд, уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:3 — проигрыш дома и 2:3 — поражение на выезде.
Коэффициенты матча Заря — Брейдаблик
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В рамках 5-го тура Лиги конференций «Заря» потерпел крупное поражение в гостях от бельгийского «Гента» (1:4).
В чемпионате Украины «Заря» находится в зоне вылета — у команды 14 место и 12 набранных очков.
«Брейдаблик»
«Брейдаблик» лишился всех шансов на проход в плей-офф Лиги конференции. Исландский клуб занимает в своей группе последнее четвертое место, не набрав ни одного очка.
В этом розыгрыше Лиги конференций «Брейдаблик» дважды проиграл бельгийскому «Генту» (2:3 — проигрыш дома и 0:5 — поражение в гостях). Исландский коллектив также уступил «Заре» (0:1 — проигрыш дома) и «Маккаби» Тель-Авив (1:2 — поражение дома и 2:3 — поражение в гостях).
В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» занял четвертое место с активом в 41 очко.
Прогноз и ставка
Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Заря» можно поставить за 1.79, ничью оценивают в 3.95. А на победу «Брейдаблика» — 4.06.
Прогноз: «Заря» — клуб, который забивает практически в каждом матче. Украинский коллектив может повторить успех первого противостояния.
Ставка: Фора «Зари» (-1.5) с коэффициентом 2.90.
Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.
Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.96.