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    Даст ли «Заря» бой «Брейдаблику»?

    «Заря» — «Брейдаблик» . Ставка (к. 2.90) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет B, 14 декабря 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Заря Прогнозы на футбол Украины Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Заря» — «Брейдаблик»
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    «Гент» — «Заря»
    В четверг, 14 декабря украинская «Заря» сыграет против исландского «Брейдаблика». Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Заря» — «Брейдаблик» : ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа B 14 Декабря 2023 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 23:00 Брейдаблик Брейдаблик
  • Лига конференций. Группа B
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    «Заря»

    «Заря» лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. Украинский клуб занял итоговое 3 место в группе В, набрав 4 очка.

    Свои очки в основной сетке «Заря» набрала в матчах против «Гента» (1:1 — ничья дома) и «Брейдаблика» (1:0 — победа в гостях). Затем луганчане потерпели три проигрыша подряд, уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:3 — проигрыш дома и 2:3 — поражение на выезде.

    Коэффициенты матча Заря — Брейдаблик

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    Все прогнозы на Лигу конференций

    В рамках 5-го тура Лиги конференций «Заря» потерпел крупное поражение в гостях от бельгийского «Гента» (1:4).

    В чемпионате Украины «Заря» находится в зоне вылета — у команды 14 место и 12 набранных очков.

    «Брейдаблик»

    «Брейдаблик» лишился всех шансов на проход в плей-офф Лиги конференции. Исландский клуб занимает в своей группе последнее четвертое место, не набрав ни одного очка.

    В этом розыгрыше Лиги конференций «Брейдаблик» дважды проиграл бельгийскому «Генту» (2:3 — проигрыш дома и 0:5 — поражение в гостях). Исландский коллектив также уступил «Заре» (0:1 — проигрыш дома) и «Маккаби» Тель-Авив (1:2 — поражение дома и 2:3 — поражение в гостях).

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    • В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» занял четвертое место с активом в 41 очко.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Заря» можно поставить за 1.79, ничью оценивают в 3.95. А на победу «Брейдаблика» — 4.06.

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    Прогноз: «Заря» — клуб, который забивает практически в каждом матче. Украинский коллектив может повторить успех первого противостояния.

    Ставка: Фора «Зари» (-1.5) с коэффициентом 2.90.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

    Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.96.

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    «Заря» — «Брейдаблик» : прогноз, ставка (2.90), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Даст ли «Заря» бой «Брейдаблику»?
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