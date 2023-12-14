В четверг, 14 декабря украинская «Заря» сыграет против исландского «Брейдаблика». Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 23:00 (мск). «Заря» — «Брейдаблик» : ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Заря»

«Заря» лишилась шансов на выход в плей-офф Лиги конференций. Украинский клуб занял итоговое 3 место в группе В, набрав 4 очка.

Свои очки в основной сетке «Заря» набрала в матчах против «Гента» (1:1 — ничья дома) и «Брейдаблика» (1:0 — победа в гостях). Затем луганчане потерпели три проигрыша подряд, уступили «Маккаби» из Тель-Авива (1:3 — проигрыш дома и 2:3 — поражение на выезде.

Коэффициенты матча Заря — Брейдаблик 1X2Новым игрокам 1.773.904.30Бонус$9500

Все прогнозы на Лигу конференций

В рамках 5-го тура Лиги конференций «Заря» потерпел крупное поражение в гостях от бельгийского «Гента» (1:4).

В чемпионате Украины «Заря» находится в зоне вылета — у команды 14 место и 12 набранных очков.

«Брейдаблик»

«Брейдаблик» лишился всех шансов на проход в плей-офф Лиги конференции. Исландский клуб занимает в своей группе последнее четвертое место, не набрав ни одного очка.

В этом розыгрыше Лиги конференций «Брейдаблик» дважды проиграл бельгийскому «Генту» (2:3 — проигрыш дома и 0:5 — поражение в гостях). Исландский коллектив также уступил «Заре» (0:1 — проигрыш дома) и «Маккаби» Тель-Авив (1:2 — поражение дома и 2:3 — поражение в гостях).

В турнирной таблице исландского первенства «Брейдаблик» занял четвертое место с активом в 41 очко.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Заря» можно поставить за 1.79, ничью оценивают в 3.95. А на победу «Брейдаблика» — 4.06.

Прогноз: «Заря» — клуб, который забивает практически в каждом матче. Украинский коллектив может повторить успех первого противостояния.

Ставка: Фора «Зари» (-1.5) с коэффициентом 2.90.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

Альтернативная ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.96.