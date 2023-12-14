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    ПАОК обеспечит путевку в евровесну?

    ПАОК — ХИК. Ставка (к. 2.02) и прогноз на футбол, Лига конференций, групповой этап, тур 6, квартет G, 14 декабря 2023 года

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    «Айнтрахт» — ПАОК
    В четверг, 14 декабря греческий ПАОК на своём поле примет финский ХИК. Это будет матч 6-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете G. Встреча начнётся в 20:45 (мск). ПАОК — ХИК: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига конференций. Группа G 14 Декабря 2023 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 20:45 ХИК ХИК
  • Хельсинки
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    ПАОК

    В группе G Лиги конференций ПАОК занял первое место, набрав 13 очков из 15 возможных. В 5-м туре греческий клуб переиграл в гостях немецкий «Айнтрахт» (2:1).

    За плечами ПАОКа также виктории в матчах «Айнтрахтом» (2:1), «Абердином» (3:2), ХИКом (3:1) и ничья с «Абердином» (2:2).

    Греческий сезон для ПАОКа складывается вполне удачно, команда занимает в турнирной таблице 3 место и отстает от лидера «Панатинаикоса» на 2 очка.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В минувшем 13 туре чемпионата Греции ПАОК нанес поражение «Ламии» (3:0) и набрал 29 очков.

    ХИК

    ХИК провалил еврокубковый сезон в Лиге конференции, в 5 матчах финский коллектив набрал всего два очка. За плечами лучшей команды Финляндии две ничьи с «Абердином» (2:2 — дома и 1:1 — в гостях). Также ХИК дважды проиграл немецкому «Айнтрахту» (0:1, 0:6), а также было фиаско в матче против ПАОКа (2:3).

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    • В квартете G ХИК занимает последнее 4 место, максмимум финский коллектив может рассчитывать на третью строчку в группе. Для этого нужно побеждать ПАОК в гостевой игре.

    В чемпионате Финляндии ХИК занял первое место набрав 53 очка после 27 сыгранных матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке уверены в победе хозяев. На победу ПАОКа можно поставить за 1.37, ничью оценивают в 5.05, а на победу ХИКа — в 7.70.

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    Прогноз: ПАОК в этом розыгрыше Лиги конференций выдает хороший рещультат. А вот ХИК не может одержать победу уже на протяжении пяти матчей. Так что остановим наш выбор на греческой команде.

    Ставка: Фора ПАОКа (-1.5) с коэффициентом 2.02.

    Альтернативный прогноз: ПАОК и ХИК — команды забивные и вполне могут снова устроить голевое шоу.

    Альтернативная ставка: Тотал больше 3 с коэффициентом 1.88.

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    ПАОК — ХИК: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. ПАОК обеспечит путевку в евровесну?
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