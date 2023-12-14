14 декабря в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Олимпиакос» и «Бачка-Топола». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Олимпиакос» — «Бачка-Топола»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Олимпиакос»

В Лиге Европы «Олимпиакос» имеет на своем счету четыре пункта и идет третьим. У клуба уже нет даже теоретических шансов на плей-офф, а в случае хотя бы ничьей сыграет в плей-офф Лиги конференций.

Команда из города Пирей, как и всегда, борется за самые высокие места в чемпионате Греции. В 13-ти турах пирейский коллектив добыл восемь побед, два раза сыграл вничью и трижды проиграл.

Коэффициенты матча Олимпиакос — ТСЦ 1X2Новым игрокам 1.256.1011.50Бонус$9500

В итоге «Легенды» имеют в своем активе 28 очков (один пункт с команды был снят) и занимают 4-е место в таблице, отставая от лидирующего «Панатинаикоса» на три очка.

Все прогнозы на Лигу Европы

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что хозяева не в лучшей форме.

«Бачка-Топола»

В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».

«Бачка-Топола» разочаровала фанатов в групповом раунде Лиги Европы. Клуб проиграл по два раза «Вест Хэму» и «Фрайбургу», а также сыграл вничью дома с «Олимпиакосом», и отстает от соперника на три очка.

В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт хорошо. Команда находится на 3-й строчке в таблице и отстает от лидирующей «Црвены Звезды» на 10 очков.

В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что гостям будет сложно выиграть, что нужно для выхода в плей-офф Лиги конференций.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Олимпиакос» коэффициент на победу которого равен 1,25. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 11,50, ничья — в 6,00.

Хозяева, как фаворит игры, более чем способны забивать в каждом из таймов.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Олимпиакос» забьет в каждом из таймов за 1,80.

Еще один вариант ставки — только одна команда забьет за 1,97, ведь в четырех последних матчах «Бачка-Топола» был реализован именно такой сценарий.