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    Окажется ли «Олимпиакос» в Лиге конференций?

    «Олимпиакос» — «Бачка-Топола». Ставка (к. 1.80) и прогноз на футбол, Лига Европы, 14 декабря 2023 года

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    «Олимпиакос» уже не имеет шансов на плей-офф ЛЕ
    14 декабря в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Олимпиакос» и «Бачка-Топола». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Олимпиакос» — «Бачка-Топола»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 14 Декабря 2023 года
    Олимпиакос
  • Пирей
    •  Олимпиакос 23:00 ТСЦ ТСЦ
  • Бачка-Топола
    •

    «Олимпиакос»

    В Лиге Европы «Олимпиакос» имеет на своем счету четыре пункта и идет третьим. У клуба уже нет даже теоретических шансов на плей-офф, а в случае хотя бы ничьей сыграет в плей-офф Лиги конференций.

    Команда из города Пирей, как и всегда, борется за самые высокие места в чемпионате Греции. В 13-ти турах пирейский коллектив добыл восемь побед, два раза сыграл вничью и трижды проиграл.

    Коэффициенты матча Олимпиакос — ТСЦ

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    В итоге «Легенды» имеют в своем активе 28 очков (один пункт с команды был снят) и занимают 4-е место в таблице, отставая от лидирующего «Панатинаикоса» на три очка.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что хозяева не в лучшей форме.

    «Бачка-Топола»

    В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».

    «Бачка-Топола» разочаровала фанатов в групповом раунде Лиги Европы. Клуб проиграл по два раза «Вест Хэму» и «Фрайбургу», а также сыграл вничью дома с «Олимпиакосом», и отстает от соперника на три очка.

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  • 06/12/2023

    • В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт хорошо. Команда находится на 3-й строчке в таблице и отстает от лидирующей «Црвены Звезды» на 10 очков.

    В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что гостям будет сложно выиграть, что нужно для выхода в плей-офф Лиги конференций.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Олимпиакос» коэффициент на победу которого равен 1,25. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 11,50, ничья — в 6,00.

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    Хозяева, как фаворит игры, более чем способны забивать в каждом из таймов.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Олимпиакос» забьет в каждом из таймов за 1,80.

    Еще один вариант ставки — только одна команда забьет за 1,97, ведь в четырех последних матчах «Бачка-Топола» был реализован именно такой сценарий.

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    «Олимпиакос» — «Бачка-Топола»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 14.12.2023. Прогнозы на футбол. Окажется ли «Олимпиакос» в Лиге конференций?
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