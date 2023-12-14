«Олимпиакос»
В Лиге Европы «Олимпиакос» имеет на своем счету четыре пункта и идет третьим. У клуба уже нет даже теоретических шансов на плей-офф, а в случае хотя бы ничьей сыграет в плей-офф Лиги конференций.
Команда из города Пирей, как и всегда, борется за самые высокие места в чемпионате Греции. В 13-ти турах пирейский коллектив добыл восемь побед, два раза сыграл вничью и трижды проиграл.
Коэффициенты матча Олимпиакос — ТСЦ
В итоге «Легенды» имеют в своем активе 28 очков (один пункт с команды был снят) и занимают 4-е место в таблице, отставая от лидирующего «Панатинаикоса» на три очка.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал только две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что хозяева не в лучшей форме.
«Бачка-Топола»
В нынешнем сезоне «Бачка-Топола» боролась за попадание в групповой этап Лиги чемпионов. Однако преодолеть квалификацию не удалось. Сербская команда в отборе не смогла пройти «Брагу».
«Бачка-Топола» разочаровала фанатов в групповом раунде Лиги Европы. Клуб проиграл по два раза «Вест Хэму» и «Фрайбургу», а также сыграл вничью дома с «Олимпиакосом», и отстает от соперника на три очка.
В чемпионате Сербии у «Бачки-Тополы» всё идёт хорошо. Команда находится на 3-й строчке в таблице и отстает от лидирующей «Црвены Звезды» на 10 очков.
В шести последних поединках во всех турнирах коллектив одержал лишь две победы при трех поражениях и одной ничьей, так что гостям будет сложно выиграть, что нужно для выхода в плей-офф Лиги конференций.
Прогноз и ставки
Букмекеры логично считают фаворитом «Олимпиакос» коэффициент на победу которого равен 1,25. Успех «Бачка-Топола» оценивается в 11,50, ничья — в 6,00.
Хозяева, как фаворит игры, более чем способны забивать в каждом из таймов.
Поэтому наши прогноз и ставка — «Олимпиакос» забьет в каждом из таймов за 1,80.
Еще один вариант ставки — только одна команда забьет за 1,97, ведь в четырех последних матчах «Бачка-Топола» был реализован именно такой сценарий.