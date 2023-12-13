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    «Янг Бойз» будет более мотивирован

    «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз». Ставка (к. 1,94) и прогноз на Лигу чемпионов 13 декабря 2023 года

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    Хави Симонс
    «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз». Матч пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов 13 декабря, начало — 20:45 (мск) «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа G 13 Декабря 2023 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 20:45 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига чемпионов. Группа G
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    РБ «Лейпциг»

    Команда Марко Розе обеспечила себе выход из группы G, заняв второе место с 9 очками после «Манчестер Сити». Игра против «Янг Бойз» не имеет никакого турнирного значения.

    Первый матч между ними завершился победой «Лейпцига» в гостях со счетом 3:1. До середины второго тайма счет был ничейный 1:1, но в конце немецкий клуб сломил сопротивление соперника.

    Коэффициенты матча РБ Лейпциг — Янг Бойз

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    Голы в той встрече забивали Мохамед Симакан, Ксавьер Шлагер и Бенжамин Шешко. В пятом туре Лиги чемпионов «Лейпциг» проиграл в гостях «Манчестер Сити» со счетом 2:3 и смирился с надеждой выиграть свою группу.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Интересно, что немецкий клуб вел после первого тайма со счетом 2:0, но затем «горожане» включились на полную катушку и вырвали победу, забив три безответных мяча во втором тайме.

    «Янг Бойз»

    Швейцарский клуб фактически гарантировал себе участие в весенней части еврокубков, заняв третье место в своем квартете. Сейчас подопечные Рафаэля Вики имеют четыре очка.

    В предыдущем матче группового этапа «Янг Бойз» обыграл на выезде своего главного конкурента «Црвену Звезду» на своем поле со счетом 2:0. Уже в первом тайме швейцарский клуб забил оба мяча после чего спокойно контролировал ситуацию на поле после перерыва.

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    • В чемпионате Швейцарии команда выступает очень неплохо и лидирует в турнирной таблице с 35 очками, на четыре балла опережая ближайших преследователей в лице «Цюриха», «Сенкт-Галлена» и «Серветта».

    В последнем матче «Янг Бойз» уверенно у себя дома разобрался с «Сенкт-Галленом», победив его со счетом 3:0. Дубль в этой встрече оформил камерунский форвард Жан-Пьерр Нсаме, являющийся лидером атак клуба.


    Прогноз и ставка

    Явным фаворитом предстоящего поединка букмекеры считают «Лейпциг». На его победу дают 1,36, а на «Янг Бойз» целых 8,30. Ничья — 5,90.

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    Немецкий клуб решил все свои задачи в турнире, заняв второе место, ему нет никакой надобности играть в полную силу, учитывая предстоящий плотный график в Бундеслиге, а потом длительный зимний перерыв.

    На наш взгляд, отличным вариантом для прогноза и ставки станет победа «Янг Бойз» с форой +1,5 за 1,94. Вряд ли тут будет разгром со стороны «Лейпцига», который выставит не самый сильный состав.

    Любители рисковать могут попробовать взять ставку на то, что «Янг Бойз» не проиграет за 3,30. Швейцарцы будут более мотивированы в этой встрече.

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    «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 13.12.2023. Прогнозы на футбол. «Янг Бойз» будет более мотивирован
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