«Кардифф Сити»
«Кардифф Сити» с 30 очками находится на седьмой строке в турнирной таблице Чемпионшипа. Однако от шестой позиции, дающей право на плей-офф, он отстает только по дополнительным показателям.
Валлийский коллектив не совсем удачно провел свой отрезок из шести последних своих матчей первенства. В этот период он потерпел три фиаско, дважды победил и раз сыграл вничью.
Коэффициенты матча Кардифф Сити — Бирмингем Сити
В минувшем туре «синие птицы» на своей территории смогли минимально переиграть «Миллуолл» со счетом 1:0. Перед этим же они проиграли два матча подряд.
В десяти домашних поединках текущего розыгрыша Чемпионшипа «Кардифф Сити» выиграл шесть встреч, три игры он еще проиграли и расписал одну мировую.
«Бирмингем»
«Бирмингем» с 23 зачетными пунктами расположился в нижней части турнирной таблицы второго английского дивизиона. Расстояния до зоны вылета составляет всего четыре очка.
Команда смогла выиграть только один поединок чемпионата из девяти последних. Также в этот период она расписала две ничьи и потерпела аж шесть поражений.
В своей последней проведенной встрече «синие» уступили в гостях «Ковентри» со счетом 0:2. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех игр, где дважды проиграли.
Вдали от дома в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Бирмингем» смог выиграть только один поединок из десяти проведенных, раз он еще сыграл вничью и потерпел восемь фиаско.
«Кардифф Сити» отлично играет против «Бирмингема» и не проигрывает ему вот уже как десять матчей подряд, выиграв в этом отрезке семь раз.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кардифф Сити» — 1.91, победа «Бирмингема» — 4.10, ничья — 3.52.
В этом противостоянии всю указывает на викторию валлийцев. Во-первых, «Кардифф» сейчас в более лучшем состоянии, а во-вторых, «Бирмингем» уж очень плохо играет против предстоящего противника.
И также от данного матча ждем результативного футбола и ставим на тотал больше.