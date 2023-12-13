В 21-м туре английского Чемпионшипа «Кардифф Сити» на своем поле сыграет против «Бирмингема». Поединок состоится 13 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Кардифф Сити» — «Бирмингем»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Кардифф Сити»

«Кардифф Сити» с 30 очками находится на седьмой строке в турнирной таблице Чемпионшипа. Однако от шестой позиции, дающей право на плей-офф, он отстает только по дополнительным показателям.

Валлийский коллектив не совсем удачно провел свой отрезок из шести последних своих матчей первенства. В этот период он потерпел три фиаско, дважды победил и раз сыграл вничью.

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В минувшем туре «синие птицы» на своей территории смогли минимально переиграть «Миллуолл» со счетом 1:0. Перед этим же они проиграли два матча подряд.

Календарь и таблица АПЛ

В десяти домашних поединках текущего розыгрыша Чемпионшипа «Кардифф Сити» выиграл шесть встреч, три игры он еще проиграли и расписал одну мировую.

«Бирмингем»

«Бирмингем» с 23 зачетными пунктами расположился в нижней части турнирной таблицы второго английского дивизиона. Расстояния до зоны вылета составляет всего четыре очка.

Команда смогла выиграть только один поединок чемпионата из девяти последних. Также в этот период она расписала две ничьи и потерпела аж шесть поражений.

Все прогнозы на футбол

В своей последней проведенной встрече «синие» уступили в гостях «Ковентри» со счетом 0:2. И этим результатом они продлили свою безвыигрышную серию до трех игр, где дважды проиграли.

Вдали от дома в текущем розыгрыше Чемпионшипа «Бирмингем» смог выиграть только один поединок из десяти проведенных, раз он еще сыграл вничью и потерпел восемь фиаско.

«Кардифф Сити» отлично играет против «Бирмингема» и не проигрывает ему вот уже как десять матчей подряд, выиграв в этом отрезке семь раз.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Кардифф Сити» — 1.91, победа «Бирмингема» — 4.10, ничья — 3.52.

В этом противостоянии всю указывает на викторию валлийцев. Во-первых, «Кардифф» сейчас в более лучшем состоянии, а во-вторых, «Бирмингем» уж очень плохо играет против предстоящего противника.

И также от данного матча ждем результативного футбола и ставим на тотал больше.