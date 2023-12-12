12 декабря в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» сыграет против «Браги». Начало игры запланировано на 23:00 по мск. «Наполи» — «Брага»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Наполи»

Действующие чемпионы Италии в этом сезоне не являются претендентами на защиту титула. В настоящий момент неаполитанский коллектив находится лишь на шестой позиции в турнирной таблице. В активе команды из Неаполя 24 набранных пункта в пятнадцати поединках.

Неаполитанцы уже на четырнадцать пунктов отстают от лидирующего «Интера», а также на двенадцать баллов — от второго «Ювентуса». «Голубые» смогли 26 раз поразить ворота соперников, а в свои пропустили восемнадцать мячей. Вряд ли они смогут побороться за чемпионство.

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«Партенопейцы» также продолжают борьбу за выход из группы в Лиге чемпионов. В пяти играх «маленькие ослы» дважды победили, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. В этой игре неаполитанцам главное не проиграть, чтобы пробиться в плей-офф турнира.

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В последних играх «Наполи» уступил «Ювентусу» (0:1) и «Интеру» (0:3), а до этого переиграл «Аталанту» (2:1). Перед этим подопечные Вальтера Маццари сенсационно проиграли «Эмполи» (0:1), одолели «Салернитану» (1:1) и сыграл вничью с «Миланом» (2:2).

«Брага»

У команды из одноименного города в одноименном округе на севере Португалии остаются шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого португальцам непременно нужно побеждать в этой игре и делать это в два мяча. Сейчас у коллектива из Браги четыре пункта в пяти играх.

«Оружейники» дважды уступили «Реалу» (1:2, 0:3), проиграли «Наполи» (1:2), а также переиграли и сыграли вничью с «Унионом» (3:2, 1:1).

В чемпионате страны «архиепископы» продолжают борьбу за самые высокие места. В настоящий момент команда идет на четвертом месте в турнирной таблице. В активе «Воинов Минью» 29 пунктов, однако они только на два пункта отстают от лидирующих «Спортинга» и «Порту» на одно — от «Бенфики».

«Брага» смогла 36 раз (больше всех в лиге) поразить ворота соперников, а в свои пропустила 20 мячей. Также команда продолжает борьбу в Кубке Португалии, где в 1/8 финала соперником будет «Бенфика».

Сейчас у подопечных Артура Жорже серия из четырех подряд побед в чемпионате страны. Повержены были «Визела» (3:1), «Эшторил» (3:1), «Арока» (1:0) и «Портимоменси» (6:1). Лишь перед этим была ничья с «Жил Висенте» (3:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают поставить за 1.49.

На викторию «Браги» дают 6.60, ничья оценена в 4.70.

Прогноз: команды пробьют тотал и забьют три мяча на двоих.

Также сделаем ставку на то, что команды сыграют вничью, которая устроит «Наполи».