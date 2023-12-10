10 декабря в рамках 18-го тура российской Премьер-лиги «Сочи» сыграет против «Оренбурга». Начало игры запланировано на 16:30 по мск. «Сочи» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Сочи»

Команда полностью проваливает 1-ю половину нынешнего сезона РПЛ, занимая последнее 16-е место в таблице с 10-ю очками в активе после 17-и туров. «Сочи» все никак не может найти свою игру.

Южане пропустили больше остальных в нынешнем сезоне — 30 голов за 17 встреч при 16-и пропущенных. В последних матчах «Сочи» и вовсе не может забить.

За последние 3 игры команда уступила «Рубину» (0:2), «Зениту» (0:3) и «Крыльям Советом» (0:2). В матчах против «сине-бело-голубых» и самарцев «Сочи» и вовсе не имел никаких шансов на успех.

Все прогнозы на РПЛ

Стоит отметить, что южане набрали всего 7 очков из 24-х возможных на своем поле. В предстоящем матче «Сочи» сыграет против «Оренбурга», который также серьезно забуксовал. У южан точно будет шанс зацепиться за результат.

«Оренбург»

Команда ужасно начала нынешний сезон, после чего боссы «Оренбурга» уволили главного тренера, поставив на этот пост Давида Деограсию. Казалось, что ситуация улучшилась, но спустя время «Оренбург» снова скатился вниз.

После 17-и туров команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 14-ю очками в активе. «Оренбург» отстает от спасительной 12-й позиции на 5 баллов. К тому же, команда слишком много пропускает (27 мячей за 17 встреч).

«Оренбург» не выигрывает в РПЛ уже 7 матчей подряд. В последнем туре команда проиграла «Краснодару» (1:2), пропустив решающий гол на 76-й минуте встречи.

«Оренбург» и «Сочи» последний раз встречались между собой в октябре. В рамках Кубка России подопечные Деограсии обыграли своего соперника со счетом 1:2. В том матче «Оренбург» серьезно доминировал.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом «Сочи»« коэффициент на победу которого равен 2.40. Успех "Оренбурга" оценивается в 2.95, ничья — в 3.55.

Обе команды далеки от оптимальной формы. Можно рискнуть и предположить, что "Оренбург" и "Сочи" сыграют вничью.

Поэтому наши прогноз и ставка — Ничья за 3.55.

Еще один вариант ставки — "Сочи" забьет в 1-м тайме за 1.92.