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    Сумеет ли «Гремио» победить напоследок?

    «Флуминенсе» — «Гремио». Ставка (к. 3.14) и прогноз на футбол, чемпионат Бразилии, 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флуминенсе» — «Гремио»
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    Луис Суарес
    «Флуминенсе» сыграет на своем поле с «Гремио» в рамках 38-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 03:30 мск. «Флуминенсе» — «Гремио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Бразилия. Серия А 07 Декабря 2023 года
    Флуминенсе
  • Бразилия. Серия А
    •  Флуминенсе 03:30 Гремио Гремио
  • Бразилия. Серия А
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    «Флуминенсе»

    Эта команда уже не поднимется выше нынешней 7 позиции. Можно сказать, что «Флуминенсе» нынешний чемпионат провел ниже ожидаемого.

    Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. В 37 поединках чемпионата пропущено 44 мяча.

    Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Флуминенсе» с минимальным счетом уступил «Палмейрасу».

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    А ведь до того команда выиграла трижды подряд. Да и лазарет «Флуминенсе» переполнен уже не первую неделю.

    И уж наверняка хозяева постараются завершить чемпионат на мажорной ноте. Правда, последняя виктория над «Крузейро» случилась еще 4 года назад.

    «Гремио»

    Эта команда в нынешнем сезоне выглядит довольно пристойно. Нынешнее 4 место можно считать относительным успехом.

    Теперь задачей «Гремио» является 2 место. Правда, для этого должны совпасть сразу несколько обстоятельств. Как минимум, нужно выигрывать самим, ожидая осечек конкурентов.

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    • Последний поединок для команды сложился успешно. Дома «Гремио» минимально переиграл «Васко да Гаму».

    Более того, эта виктория стала для команды второй кряду. Да и Луис Суарес переживает очередную спортивную молодость, забив 15 мячей в чемпионате.

    Гости еще имеют турнирную мотивацию. «Гремио» явно способен прибавить, да и фактор Суареса может стать определяющим.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Гремио» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.46.

    Атака во главе с Суаресом должна сделать разницу, да и вообще, «Гремио» выглядит монолитнее соперника.

    Наш прогноз — Победа «Гремио». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.46.

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    «Флуминенсе» — «Гремио»: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на футбол. Сумеет ли «Гремио» победить напоследок?
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