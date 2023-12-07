«Флуминенсе» сыграет на своем поле с «Гремио» в рамках 38-го тура чемпионата Бразилии. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 03:30 мск. «Флуминенсе» — «Гремио»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Флуминенсе»

Эта команда уже не поднимется выше нынешней 7 позиции. Можно сказать, что «Флуминенсе» нынешний чемпионат провел ниже ожидаемого.

Главным бичом команды являются не столь надежные тылы. В 37 поединках чемпионата пропущено 44 мяча.

Минувший тур чемпионата принес команде разочарование. «Флуминенсе» с минимальным счетом уступил «Палмейрасу».

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А ведь до того команда выиграла трижды подряд. Да и лазарет «Флуминенсе» переполнен уже не первую неделю.

И уж наверняка хозяева постараются завершить чемпионат на мажорной ноте. Правда, последняя виктория над «Крузейро» случилась еще 4 года назад.

«Гремио»

Эта команда в нынешнем сезоне выглядит довольно пристойно. Нынешнее 4 место можно считать относительным успехом.

Теперь задачей «Гремио» является 2 место. Правда, для этого должны совпасть сразу несколько обстоятельств. Как минимум, нужно выигрывать самим, ожидая осечек конкурентов.

Последний поединок для команды сложился успешно. Дома «Гремио» минимально переиграл «Васко да Гаму».

Более того, эта виктория стала для команды второй кряду. Да и Луис Суарес переживает очередную спортивную молодость, забив 15 мячей в чемпионате.

Гости еще имеют турнирную мотивацию. «Гремио» явно способен прибавить, да и фактор Суареса может стать определяющим.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Флуминенсе» предлагают — 2.22.

На викторию «Гремио» дают — 3.14, ничья оценена — в 3.46.

Атака во главе с Суаресом должна сделать разницу , да и вообще, «Гремио» выглядит монолитнее соперника.

Наш прогноз — Победа «Гремио». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.14. Еще вариант для ставки — Ничья за 3.46.