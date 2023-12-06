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    «Порту» возьмет реванш у «Эшторила»

    «Эшторил» — «Порту». Прогноз и ставка (к. 2.10) на футбол 6 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эшторил» — «Порту»
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    «Порту»
    «Эшторил» примет на своем поле «Порту» в рамках 2-го тура группового этапа Кубка португальской лиги. Встреча пройдет 6 декабря и начнется в 21:00 по мск. «Эшторил» — «Порту»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

    «Эшторил»

    «Эшторил» успел уже в этом розыгрыше Кубка лиги провести один поединок, в котором переиграл на выезде со счетом 2:1 «Лейшойнш» из первого дивизиона.

    В чемпионате же Португалии «желто-синие» находятся в нижней части таблицы. После 12 туров они с десятью набранными баллами делят еще с четырьмя командами предпоследнюю строку.

    На выходных коллектив проиграл в выездном матче первенства «Браге» со счетом 1:3. И данным фиаско он прервал свою серию из трех викторий в различных турнирах.

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    Причем в этот удачный период «Эшторил» обыграл на выезде своего предстоящего противника со счетом 1:0 в рамках чемпионата страны.

    «Порту»

    «Порту» в данном розыгрыше Кубка лиги еще не проводил матчей. И этот поединок станет для команды первым в этом турнире.

    В чемпионате Португалии «драконы» на текущий момент делят со «Спортингом» вторую строку, имея в активе по 28 баллов. От первой «Бенфики» они отстают всего на пункт.

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    • В преддверии этого поединка «сине-белые» разгромили в гостевом поединке «Фамаликан» 3:0 в рамках чемпионата страны, а немногим ранее уступили на выезде 1:2 «Барселоне» в Лиге чемпионов.

    Всего же в отрезке последних десяти игр во всех соревнованиях «Порту» добился восьми викторий и потерпел два поражения.

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    В поединках со своим предстоящим противником «драконы» уступили только раз за минувшие десять матчей при одной мировой и восьми выигрышах.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Порту» — 1.41, победа «Эшторила» — 8.30, ничья — 4.60.

    Прогнозируем, что «Порту» возьмет реванш за недавнее фиаско и сможет выиграть этот поединок с разницей в несколько мячей.

    И также ставим еще на то, что забивать будет только одна команда.

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    «Эшторил» — «Порту»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 06.12.2023. Прогнозы на футбол. «Порту» возьмет реванш у «Эшторила»
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