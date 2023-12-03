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    «Лилль» — «Мец». Ставка (к. 2.05) и прогноз на футбол, Лига 1, 3 декабря 2023 года

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    Юсуф Языджи
    «Лилль» сыграет на своем поле с «Мецем» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 19:05 мск. «Лилль» — «Мец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Франция. Лига 1 03 Декабря 2023 года
    Лилль
  • Франция. Лига 1
    •  Лилль 19:05 Метц Метц
  • Франция. Лига 1
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    «Лилль»

    Эта команда нынешний сезон проводит относительно продуктивно. «Доги» пока четвертые, но вполне способны на подъем повыше.

    Главной ценностью команды является надежность тылов. В 13 матчах в воротах «Лилля» побывало всего 11 мячей.

    Коэффициенты матча Лилль — Метц

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    В своем последнем поединке «Лилль» победил. В рамках Лиги конференций команда Паулу Фонсеки переиграла «Олимпию» Любляна (2:0).

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    До того «доги» обыграли еще и «Лион» (2:0). Да и не проигрывает команда Фонсеки уже больше двух месяцев.

    Вообще, «Лилль» нынче выглядит довольно таки выгодно. И уж точно «доги» не собираются раздаривать очки на ровном месте.

    «Мец»

    Эта команда на текущий момент пребывает в середине таблице. «Мец» оккупировал 9 строчку, но вполне способен прибавить.

    Причем с победами в Лиге 1 у команды складывается тяжеловато. «Мец» добыл всего лишь четыре виктории в чемпионате.

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    • Последний поединок для команды сложился успешно. «Мец» сумел сломить сопротивление «Лорьяна» (3:2).

    Более того, эта победа стала для команды второй кряду. До того был обыгран крепенький «Нант» (3:1).

    И уж точно гости постараются продолжить набирать очки. В двух последних очных поединках «Мец» отбирал у «догов» по 2 очка.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Меца» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.27.

    «Лилль» выглядит явно мощнее оппонента, однако и «Мец» способен на сюрпризы.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.72.

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    «Лилль» — «Мец»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 03.12.2023. Прогнозы на футбол. Голевого обмена не избежать?
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