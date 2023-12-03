«Лилль» сыграет на своем поле с «Мецем» в рамках 14-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 19:05 мск. «Лилль» — «Мец»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Лилль»

Эта команда нынешний сезон проводит относительно продуктивно. «Доги» пока четвертые, но вполне способны на подъем повыше.

Главной ценностью команды является надежность тылов. В 13 матчах в воротах «Лилля» побывало всего 11 мячей.

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В своем последнем поединке «Лилль» победил. В рамках Лиги конференций команда Паулу Фонсеки переиграла «Олимпию» Любляна (2:0).

Все прогнозы на Лигу 1

До того «доги» обыграли еще и «Лион» (2:0). Да и не проигрывает команда Фонсеки уже больше двух месяцев.

Вообще, «Лилль» нынче выглядит довольно таки выгодно. И уж точно «доги» не собираются раздаривать очки на ровном месте.

«Мец»

Эта команда на текущий момент пребывает в середине таблице. «Мец» оккупировал 9 строчку, но вполне способен прибавить.

Причем с победами в Лиге 1 у команды складывается тяжеловато. «Мец» добыл всего лишь четыре виктории в чемпионате.

Последний поединок для команды сложился успешно. «Мец» сумел сломить сопротивление «Лорьяна» (3:2).

Более того, эта победа стала для команды второй кряду. До того был обыгран крепенький «Нант» (3:1).

И уж точно гости постараются продолжить набирать очки. В двух последних очных поединках «Мец» отбирал у «догов» по 2 очка.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Лилля» предлагают — 1.40.

На викторию «Меца» дают — 9.00, ничья оценена — в 5.27.

«Лилль» выглядит явно мощнее оппонента, однако и «Мец» способен на сюрпризы .

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.05. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.72.