«Жирона» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 16:00 мск. «Жирона» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Жирона»

Эта команда нынешний сезон проводит бесподобно. «Жирона» на пару с мадридским «Реалом» лидирует в Примере.

Причем проиграли каталонцы всего лишь однажды. Да и атака действует блестяще, отличившись 32 голами.

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В предыдущем туре чемпионата «Жирона» не сумела победить. Дома команда расписала мировую с «Атлетиком» (1:1).

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Матчи с «Валенсией» для команды складываются относительно неудачно. Из пяти последних поединков выиграно два при трех поражениях.

И уж наверняка хозяева постараются сохранить свои позиции. Правда, в этой встрече не поможет так хорошо вписавшийся в атаку каталонцев Артем Довбик.

«Валенсия»

Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Валенсия» пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

В плане реализации команда явно не преуспевает. В 14 матчах игроки левантийского клуба сумели отличиться всего лишь 16 раз.

Свой последний поединок команда провела неудачно. «Валенсия» дома не смогла справиться с «Сельтой» (0:0).

До того «летучие мыши» были разгромлены «Реалом» (1:5). Да и побеждает команда с огромной натугой.

Наверняка «Валенсия» постарается добыть хотя бы балл. При этом гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.78.

На викторию «Валенсии» дают — 4.83, ничья оценена — в 4.06.

«Жирона» по игре выглядит монолитнее , да и вообще, постарается сохранить лидирующие позиции.

Наш прогноз — Победа «Жироны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.