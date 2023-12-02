«Жирона»
Эта команда нынешний сезон проводит бесподобно. «Жирона» на пару с мадридским «Реалом» лидирует в Примере.
Причем проиграли каталонцы всего лишь однажды. Да и атака действует блестяще, отличившись 32 голами.
Коэффициенты матча Жирона — Валенсия
В предыдущем туре чемпионата «Жирона» не сумела победить. Дома команда расписала мировую с «Атлетиком» (1:1).
Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу
Матчи с «Валенсией» для команды складываются относительно неудачно. Из пяти последних поединков выиграно два при трех поражениях.
И уж наверняка хозяева постараются сохранить свои позиции. Правда, в этой встрече не поможет так хорошо вписавшийся в атаку каталонцев Артем Довбик.
«Валенсия»
Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Валенсия» пребывает на 10 месте турнирной таблицы.
В плане реализации команда явно не преуспевает. В 14 матчах игроки левантийского клуба сумели отличиться всего лишь 16 раз.
Свой последний поединок команда провела неудачно. «Валенсия» дома не смогла справиться с «Сельтой» (0:0).
До того «летучие мыши» были разгромлены «Реалом» (1:5). Да и побеждает команда с огромной натугой.
Наверняка «Валенсия» постарается добыть хотя бы балл. При этом гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.78.
На викторию «Валенсии» дают — 4.83, ничья оценена — в 4.06.
«Жирона»
Наш прогноз — Победа «Жироны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.