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    «Жирона» быстро обуздает «летучих мышей»

    «Жирона» — «Валенсия». Ставка (к. 2.25) и прогноз на футбол, Примера, 2 декабря 2023 года

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    Виктор Цыганков
    «Жирона» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 2 декабря, начало — в 16:00 мск. «Жирона» — «Валенсия»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Испания. Примера 02 Декабря 2023 года
    Жирона
  • Испания. Примера
    •  Жирона 16:00 Валенсия Валенсия
  • Валенсия
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    «Жирона»

    Эта команда нынешний сезон проводит бесподобно. «Жирона» на пару с мадридским «Реалом» лидирует в Примере.

    Причем проиграли каталонцы всего лишь однажды. Да и атака действует блестяще, отличившись 32 голами.

    Коэффициенты матча Жирона — Валенсия

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  • 1.724.004.90Бонус$9500
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    В предыдущем туре чемпионата «Жирона» не сумела победить. Дома команда расписала мировую с «Атлетиком» (1:1).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Матчи с «Валенсией» для команды складываются относительно неудачно. Из пяти последних поединков выиграно два при трех поражениях.

    И уж наверняка хозяева постараются сохранить свои позиции. Правда, в этой встрече не поможет так хорошо вписавшийся в атаку каталонцев Артем Довбик.

    «Валенсия»

    Эта команда в нынешнем сезоне ходит в середняках Примеры. На текущий момент «Валенсия» пребывает на 10 месте турнирной таблицы.

    В плане реализации команда явно не преуспевает. В 14 матчах игроки левантийского клуба сумели отличиться всего лишь 16 раз.

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    • Свой последний поединок команда провела неудачно. «Валенсия» дома не смогла справиться с «Сельтой» (0:0).

    До того «летучие мыши» были разгромлены «Реалом» (1:5). Да и побеждает команда с огромной натугой.

    Наверняка «Валенсия» постарается добыть хотя бы балл. При этом гости явно не собираются лишь отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу «Жироны» предлагают — 1.78.

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    На викторию «Валенсии» дают — 4.83, ничья оценена — в 4.06.

    «Жирона» по игре выглядит монолитнее, да и вообще, постарается сохранить лидирующие позиции.

    Наш прогноз — Победа «Жироны» в 1 тайме. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.25. Еще вариант для ставки — Обе не забьют за 2.00.

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    «Жирона» — «Валенсия»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 02.12.2023. Прогнозы на футбол. «Жирона» быстро обуздает «летучих мышей»
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