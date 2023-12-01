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    Поднимется ли «Престон» в зону плей-офф Чемпионшипа?

    «Престон» — КПР. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 1 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Престон» — КПР
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    «Престон» — фаворит матча
    «Престон» сыграет на своем поле с КПР в рамках 19-го тура второго дивизиона чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 23:00 мск. «Престон» — КПР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 01 Декабря 2023 года
    Престон Норт Энд
  • Престон
    •  Престон Норт Энд 23:00 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
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    «Престон»

    Команда в нынешнем сезоне намеревается побороться за выход в АПЛ. На данный момент «Престон Норт Энд» пребывает на 8-й строчке турнирной таблицы.

    Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 18 поединках Чемпионшипа в воротах престонцев побывало 30 мячей.

    Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Престон Норт Энд» на выезде уступил «Мидлсбро» (0:4).

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    В 11 последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел лишь две победы, при шести поражениях и трех ничьих, так что форма гостей откровенно плохая.

    КПР

    У «Обручей» все плохо. Они с трудом набирают очки, хотя последние 4 игры не набрали ни одного балла.

    Сейчас у КПР всего 13 очков на счету. С этим результатом клуб идет на 22-й позиции в зоне вылета с отставанием от безопасной 21-й строчки в шесть баллов.

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    • КПР имеет один из наименьших показателей по забитым голам (15) и одним из самых больших в лиге по пропущенным (30).

    В прошлом туре коллектив обыграл дома «Сток» (4:2), чем прервал безвыигрышную серию в 12 поединков при восьми поражениях и четырех ничьих, так что, возможно, гости находят свою форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Престон» коэффициент на победу которого равен 2,08. Успех КПР оценивается в 3,50, ничья — в 3,30.

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    В семи из 10 последних матчах гости потерпели поражение.

    Поэтому наши прогноз и ставка — «Престон» выиграет за 2,08.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,07, ведь в четырех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.

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    «Престон» — КПР: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 01.12.2023. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Престон» в зону плей-офф Чемпионшипа?
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