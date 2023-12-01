«Престон» сыграет на своем поле с КПР в рамках 19-го тура второго дивизиона чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 23:00 мск. «Престон» — КПР: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Престон»

Команда в нынешнем сезоне намеревается побороться за выход в АПЛ. На данный момент «Престон Норт Энд» пребывает на 8-й строчке турнирной таблицы.

Главным бичом команды являются ненадежные тылы. В 18 поединках Чемпионшипа в воротах престонцев побывало 30 мячей.

Свой последний поединок команда провела крайне неудачно. «Престон Норт Энд» на выезде уступил «Мидлсбро» (0:4).

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В 11 последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, коллектив потерпел лишь две победы, при шести поражениях и трех ничьих, так что форма гостей откровенно плохая.

КПР

У «Обручей» все плохо. Они с трудом набирают очки, хотя последние 4 игры не набрали ни одного балла.

Сейчас у КПР всего 13 очков на счету. С этим результатом клуб идет на 22-й позиции в зоне вылета с отставанием от безопасной 21-й строчки в шесть баллов.

КПР имеет один из наименьших показателей по забитым голам (15) и одним из самых больших в лиге по пропущенным (30).

В прошлом туре коллектив обыграл дома «Сток» (4:2), чем прервал безвыигрышную серию в 12 поединков при восьми поражениях и четырех ничьих, так что, возможно, гости находят свою форму.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Престон» коэффициент на победу которого равен 2,08. Успех КПР оценивается в 3,50, ничья — в 3,30.

В семи из 10 последних матчах гости потерпели поражение.

Поэтому наши прогноз и ставка — «Престон» выиграет за 2,08.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,07, ведь в четырех последних матчах хозяев был реализован именно такой сценарий.