ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сантьяго ХименесВторой Ван Перси или новый Кежман? «Реал» и «Барса» нацелились на лидера атаки «Фейеноорда» Квинси ПромесКазус Промеса. Как преступный мир Амстердама наживается на футболистах Дэвид БенавидесБенавидеса не остановить. Дэвид нокаутировал Андраде и назвал «Канело» трусом
    Все новости спорта

    Французский клуб добьется успеха в домашнем матче

    «Тулуза» — «Юнион». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, Лига Европы, 30 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Тулузу Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Тулуза» — «Юнион»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Тулуза»
    30 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Тулуза» и «Юнион». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Тулуза» — «Юнион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа E 30 Ноября 2023 года
    Тулуза
  • Лига Европы. Группа E
    •  Тулуза 23:00 Юнион Юнион
  • Брюссель
    •

    «Тулуза»

    «Тулуза» попала в непростую группу, где однозначным фаворитом является «Ливерпуль». Английский клуб захватил лидерство в квартете. Французская команда идет на 2-й строчке, но имеет шансы на выход в плей-офф. В четырех турах «Тулуза» набрала 7 очков.

    Впереди очень важный матч с главным конкурентом за выход из группы. «Тулуза» играет на своем поле, так что шансы на победу повышаются.

    В чемпионате Франции «Тулуза» располагается недалеко от зоны вылета. С 12 очками команда находится лишь на 15-м месте.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Победа над «Ливерпулем» (3:2) в 4-м туре группового этапа придала уверенности команде. Такого результата никто не ждал, но «Тулуза» здорово провела домашнюю встречу и огорчила фаворита. Как будет на этот раз?

    «Юнион»

    «Юнион» после 4-х туров группового этапа сохраняет шансы на плей-офф Лиги Европы. На данный момент в активе команды 4 набранных очка.

    Но задача стоит крайне непростая. В ближайшем матче бельгийскому клубу нужно только побеждать «Тулузу». В противном случае «Юнион» может рассчитывать разве что на плей-офф Лиги конференций.

  • Темная сторона силы. Не связывайтесь с «плохим парнем» Лионелем Месси!
  • Десять случаев, когда звезда сборной Аргентины показывал свою темную сторону
  • 24/11/2023

    • Команда находится в прекрасной форме. В чемпионате Бельгии «Юнион» занимает первое место в таблице, набрав 35 очков в 15 встречах.

    Гости едут во Францию с решительным настроем. Ожидается очень серьезный матч. Явного фаворита в предстоящей игре нет.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тулузы» можно поставить за 2.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.20. Ничья оценена — в 3.60.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Можно сделать ставку на победу «Тулузы» с коэффициентом 2.20.

    Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.14.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.29
  • Прогноз на матч Сакраменто — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Наэф — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Корне — Парризас-Диас
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Оренбург — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торпедо — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Севилья — ПСВ
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  7.40
  • Прогноз на матч Галатасарай — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Монпелье — Клермон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Арсенал — Ланс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Тулуза» — «Юнион»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Французский клуб добьется успеха в домашнем матче
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры