30 ноября в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сыграют «Тулуза» и «Юнион». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Тулуза» — «Юнион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Тулуза»

«Тулуза» попала в непростую группу, где однозначным фаворитом является «Ливерпуль». Английский клуб захватил лидерство в квартете. Французская команда идет на 2-й строчке, но имеет шансы на выход в плей-офф. В четырех турах «Тулуза» набрала 7 очков.

Впереди очень важный матч с главным конкурентом за выход из группы. «Тулуза» играет на своем поле, так что шансы на победу повышаются.

В чемпионате Франции «Тулуза» располагается недалеко от зоны вылета. С 12 очками команда находится лишь на 15-м месте.

Все прогнозы на Лигу Европы

Победа над «Ливерпулем» (3:2) в 4-м туре группового этапа придала уверенности команде. Такого результата никто не ждал, но «Тулуза» здорово провела домашнюю встречу и огорчила фаворита. Как будет на этот раз?

«Юнион»

«Юнион» после 4-х туров группового этапа сохраняет шансы на плей-офф Лиги Европы. На данный момент в активе команды 4 набранных очка.

Но задача стоит крайне непростая. В ближайшем матче бельгийскому клубу нужно только побеждать «Тулузу». В противном случае «Юнион» может рассчитывать разве что на плей-офф Лиги конференций.

Команда находится в прекрасной форме. В чемпионате Бельгии «Юнион» занимает первое место в таблице, набрав 35 очков в 15 встречах.

Гости едут во Францию с решительным настроем. Ожидается очень серьезный матч. Явного фаворита в предстоящей игре нет.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тулузы» можно поставить за 2.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.20. Ничья оценена — в 3.60.

Можно сделать ставку на победу «Тулузы» с коэффициентом 2.20.

Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.14.