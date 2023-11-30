«Тулуза»
«Тулуза» попала в непростую группу, где однозначным фаворитом является «Ливерпуль». Английский клуб захватил лидерство в квартете. Французская команда идет на 2-й строчке, но имеет шансы на выход в плей-офф. В четырех турах «Тулуза» набрала 7 очков.
Впереди очень важный матч с главным конкурентом за выход из группы. «Тулуза» играет на своем поле, так что шансы на победу повышаются.
В чемпионате Франции «Тулуза» располагается недалеко от зоны вылета. С 12 очками команда находится лишь на 15-м месте.
Победа над «Ливерпулем» (3:2) в 4-м туре группового этапа придала уверенности команде. Такого результата никто не ждал, но «Тулуза» здорово провела домашнюю встречу и огорчила фаворита. Как будет на этот раз?
«Юнион»
«Юнион» после 4-х туров группового этапа сохраняет шансы на плей-офф Лиги Европы. На данный момент в активе команды 4 набранных очка.
Но задача стоит крайне непростая. В ближайшем матче бельгийскому клубу нужно только побеждать «Тулузу». В противном случае «Юнион» может рассчитывать разве что на плей-офф Лиги конференций.
Команда находится в прекрасной форме. В чемпионате Бельгии «Юнион» занимает первое место в таблице, набрав 35 очков в 15 встречах.
Гости едут во Францию с решительным настроем. Ожидается очень серьезный матч. Явного фаворита в предстоящей игре нет.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Тулузы» можно поставить за 2.20. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 3.20. Ничья оценена — в 3.60.
Можно сделать ставку на победу «Тулузы» с коэффициентом 2.20.
Еще один наш прогноз — в матче будет забито не больше двух голов за 2.14.