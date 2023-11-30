В 5-м туре группового этапа Лиги Европы группы С «Рейнджерс» на «Айброкс» будет принимать «Арис» из Кипра. Встреча команд состоится 30 ноября. Начало в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Арис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Рейнджерс»

Хозяева находятся в одной победе от плей-офф. Сейчас у них 7 очков и «Спарта» отстает на 3 пункта. Таким образом, если коллектив Филиппа Клемана одержит победу, то он гарантирует себе место в списке топ-32.

Перед этим матчем «Рейнджерс» находится в отличной форме. Клуб выиграл 4 матча из пяти, сыгранных в ноябре. После разгрома «Данди» 5:0, команда одержала победу над «Хартс» (3:1) и вышла в финал Кубка лиги.

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Со счетом 2:1 «рейнджеры» обыграли «Спарту». После они одолели «Ливингстон» 2:0, а затем расписали ничью с «Абердином» (1:1).

Все прогнозы на Лигу Европы

Дома «Рейнджерс» играет хорошо. У него 3 победы подряд во всех турнирах и две победы подряд в Лиге Европы.

«Арис»

Команда — одна из темных лошадок сезона. Она явно была в списке главных аутсайдеров, однако сейчас гости претендуют на плей-офф. Не ЛЕ, но Лиги конференций точно.

Правда, если будет третье поражение подряд, то шансы испарятся. Набрав очки на «Айброкс», гости могут не только сравняться со «Спартой», но и обойти ее в таблице. Сейчас разрыв составляет один пункт.

В турнире у «Ариса» сейчас 2 поражения подряд. Клуб проиграл «Бетису» 0:1 и 1:4. После 4-го тура киприоты уступили «Кармиотиссе» 1:4 в чемпионате.

В своем последнем поединке со счетом 1:0 команда одолела АПОЭЛ. А вот на выезде она не может выиграть уже два матча.

Прогноз и ставка

«Рейндежерс» и «Арис» — разные по силам команды, считают букмекеры. Котировки составляют 1.31 и 8.40.

«Рейнджеры» ни разу не проиграли дома в еврокубках в этом сезоне. На «Айброкс» в Лиге Европы не устоял даже «Бетис». К очередному поединку на домашнем поле клуб подошел с серией из трех побед.

«Рейнджерс» выиграет, но «Арис» сумеет забить, как было в прошлом матче. Ставка на П1 + обе забьют принимается с коэффициентом 2.55.