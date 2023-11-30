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    Ставка на успех «рейнджеров»

    «Рейнджерс» — «Арис». Ставки (к. 2.55) и прогноз на Лигу Европы 30 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рейнджерс» — «Арис»
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    Джеймс Тавернье
    В 5-м туре группового этапа Лиги Европы группы С «Рейнджерс» на «Айброкс» будет принимать «Арис» из Кипра. Встреча команд состоится 30 ноября. Начало в 23:00 мск. «Рейнджерс» — «Арис»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 30 Ноября 2023 года
    Глазго Рейнджерс
  • Глазго
    •  Глазго Рейнджерс 23:00 Арис Лимасол Арис Лимасол
  • Лига Европы. Группа C
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    «Рейнджерс»

    Хозяева находятся в одной победе от плей-офф. Сейчас у них 7 очков и «Спарта» отстает на 3 пункта. Таким образом, если коллектив Филиппа Клемана одержит победу, то он гарантирует себе место в списке топ-32.

    Перед этим матчем «Рейнджерс» находится в отличной форме. Клуб выиграл 4 матча из пяти, сыгранных в ноябре. После разгрома «Данди» 5:0, команда одержала победу над «Хартс» (3:1) и вышла в финал Кубка лиги.

    Коэффициенты матча Глазго Рейнджерс — Арис Лимасол

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    Со счетом 2:1 «рейнджеры» обыграли «Спарту». После они одолели «Ливингстон» 2:0, а затем расписали ничью с «Абердином» (1:1).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Дома «Рейнджерс» играет хорошо. У него 3 победы подряд во всех турнирах и две победы подряд в Лиге Европы.

    «Арис»

    Команда — одна из темных лошадок сезона. Она явно была в списке главных аутсайдеров, однако сейчас гости претендуют на плей-офф. Не ЛЕ, но Лиги конференций точно.

    Правда, если будет третье поражение подряд, то шансы испарятся. Набрав очки на «Айброкс», гости могут не только сравняться со «Спартой», но и обойти ее в таблице. Сейчас разрыв составляет один пункт.

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    • В турнире у «Ариса» сейчас 2 поражения подряд. Клуб проиграл «Бетису» 0:1 и 1:4. После 4-го тура киприоты уступили «Кармиотиссе» 1:4 в чемпионате.

    В своем последнем поединке со счетом 1:0 команда одолела АПОЭЛ. А вот на выезде она не может выиграть уже два матча.

    Прогноз и ставка

    «Рейндежерс» и «Арис» — разные по силам команды, считают букмекеры. Котировки составляют 1.31 и 8.40.

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    «Рейнджеры» ни разу не проиграли дома в еврокубках в этом сезоне. На «Айброкс» в Лиге Европы не устоял даже «Бетис». К очередному поединку на домашнем поле клуб подошел с серией из трех побед.

    «Рейнджерс» выиграет, но «Арис» сумеет забить, как было в прошлом матче. Ставка на П1 + обе забьют принимается с коэффициентом 2.55.

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    «Рейнджерс» — «Арис»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 30.11.2023. Прогнозы на футбол. Ставка на успех «рейнджеров»
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