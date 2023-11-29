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    «Севилья» и «ПСВ» вновь устроят голевое шоу

    «Севилья» — «ПСВ». Прогноз и ставка (к. 1.83) на футбол 29 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Севилья» — «ПСВ»
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    «Севилья»
    В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов квартета Б испанская «Севилья» на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сыграет против нидерландского «ПСВ» из Эйндховена. Поединок состоится 29 ноября, начало — в 20:45 по мск. «Севилья» — «ПСВ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 29 Ноября 2023 года
    Севилья
  • Севилья
    •  Севилья 20:45 ПСВ ПСВ
  • Лига чемпионов. Группа B
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    «Севилья»

    С двумя набранными баллами «Севилья» замыкает свой квартет. Однако она находится на расстоянии трех баллов от второй строки, поэтому еще вполне может добыть себе билет в плей-офф.

    Стартовали андалузцы в этом розыгрыше Лиги чемпионов с двух ничейных результатов. Сперва они разошлись миром в гостях с «Лансом» 1:1, а затем дома поделили очки с предстоящим противником 2:2.

    Коэффициенты матча Севилья — ПСВ

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    После этого «нервионцы» в противостоянии с лондонским «Арсеналом» ни набрали ни одного пункта, проиграв ему дважды. На своем поле испанцы уступили со счетом 1:2, а на выезде проиграли 0:2.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    В преддверии этого поединка «Севилья» потерпела гостевое фиаско от «Реал Сосьедад» 1:2 в чемпионате Испании, где она идет во второй половине турнирки, незначительно оторвавшись от зоны вылета. Сейчас у нее 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было два поражения.

    «ПСВ»

    «ПСВ» за два тура до финиша группового этапа ЛЧ находится с пятью очками на второй позиции, но третий «Ланс» опережает только за счет преимущества в личных встречах.

    Клуб их Эйндховена начал этот турнир с крупного фиаско в Лондоне от «Арсенала» со счетом 0:4. И после этого он не проигрывает в данном соревновании, расписав две ничьи и раз победив.

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    • Мировые были с «Севильей» 2:2 на своем поле, а также с «Лансом» в гостях 1:1. А единственная виктория «крестьян» состоялась в домашней игре против французов 1:0 в прошлом туре.

    Накануне этой игры «ПСВ» разгромил «Твенте» 3:0 в чемпионате Нидерландов и укрепил там свое лидерство. И этим результатом он продлил свою победную серию до пяти матчей кряду.

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    Между собой эти клубы провели три поединка, в которых по разу обыграли друг друга и расписали одну мировую. И в двух случаях из трех были верховые матчи.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 2.64, победа «ПСВ» — 2.74, ничья — 3.68.

    От данного поединка ждем результативного футбола, потому что обе стороны будут нацелены брать максимум баллов, исходя из их турнирной ситуации.

    И также еще ставим на то, что соперники смогут обменяться голами еще в первой половине встречи.

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    «Севилья» — «ПСВ»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 29.11.2023. Прогнозы на футбол. «Севилья» и «ПСВ» вновь устроят голевое шоу
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