В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов квартета Б испанская «Севилья» на своем стадионе «Рамон Санчес Писхуан» сыграет против нидерландского «ПСВ» из Эйндховена. Поединок состоится 29 ноября, начало — в 20:45 по мск. «Севилья» — «ПСВ»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Севилья»

С двумя набранными баллами «Севилья» замыкает свой квартет. Однако она находится на расстоянии трех баллов от второй строки, поэтому еще вполне может добыть себе билет в плей-офф.

Стартовали андалузцы в этом розыгрыше Лиги чемпионов с двух ничейных результатов. Сперва они разошлись миром в гостях с «Лансом» 1:1, а затем дома поделили очки с предстоящим противником 2:2.

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После этого «нервионцы» в противостоянии с лондонским «Арсеналом» ни набрали ни одного пункта, проиграв ему дважды. На своем поле испанцы уступили со счетом 1:2, а на выезде проиграли 0:2.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В преддверии этого поединка «Севилья» потерпела гостевое фиаско от «Реал Сосьедад» 1:2 в чемпионате Испании, где она идет во второй половине турнирки, незначительно оторвавшись от зоны вылета. Сейчас у нее 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было два поражения.

«ПСВ»

«ПСВ» за два тура до финиша группового этапа ЛЧ находится с пятью очками на второй позиции, но третий «Ланс» опережает только за счет преимущества в личных встречах.

Клуб их Эйндховена начал этот турнир с крупного фиаско в Лондоне от «Арсенала» со счетом 0:4. И после этого он не проигрывает в данном соревновании, расписав две ничьи и раз победив.

Мировые были с «Севильей» 2:2 на своем поле, а также с «Лансом» в гостях 1:1. А единственная виктория «крестьян» состоялась в домашней игре против французов 1:0 в прошлом туре.

Накануне этой игры «ПСВ» разгромил «Твенте» 3:0 в чемпионате Нидерландов и укрепил там свое лидерство. И этим результатом он продлил свою победную серию до пяти матчей кряду.

Между собой эти клубы провели три поединка, в которых по разу обыграли друг друга и расписали одну мировую. И в двух случаях из трех были верховые матчи.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 2.64, победа «ПСВ» — 2.74, ничья — 3.68.

От данного поединка ждем результативного футбола, потому что обе стороны будут нацелены брать максимум баллов, исходя из их турнирной ситуации.

И также еще ставим на то, что соперники смогут обменяться голами еще в первой половине встречи.