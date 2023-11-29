«Севилья»
С двумя набранными баллами «Севилья» замыкает свой квартет. Однако она находится на расстоянии трех баллов от второй строки, поэтому еще вполне может добыть себе билет в плей-офф.
Стартовали андалузцы в этом розыгрыше Лиги чемпионов с двух ничейных результатов. Сперва они разошлись миром в гостях с «Лансом» 1:1, а затем дома поделили очки с предстоящим противником 2:2.
Коэффициенты матча Севилья — ПСВ
После этого «нервионцы» в противостоянии с лондонским «Арсеналом» ни набрали ни одного пункта, проиграв ему дважды. На своем поле испанцы уступили со счетом 1:2, а на выезде проиграли 0:2.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В преддверии этого поединка «Севилья» потерпела гостевое фиаско от «Реал Сосьедад» 1:2 в чемпионате Испании, где она идет во второй половине турнирки, незначительно оторвавшись от зоны вылета. Сейчас у нее 4-матчевая безвыигрышная серия, в которой было два поражения.
«ПСВ»
«ПСВ» за два тура до финиша группового этапа ЛЧ находится с пятью очками на второй позиции, но третий «Ланс» опережает только за счет преимущества в личных встречах.
Клуб их Эйндховена начал этот турнир с крупного фиаско в Лондоне от «Арсенала» со счетом 0:4. И после этого он не проигрывает в данном соревновании, расписав две ничьи и раз победив.
Мировые были с «Севильей» 2:2 на своем поле, а также с «Лансом» в гостях 1:1. А единственная виктория «крестьян» состоялась в домашней игре против французов 1:0 в прошлом туре.
Накануне этой игры «ПСВ» разгромил «Твенте» 3:0 в чемпионате Нидерландов и укрепил там свое лидерство. И этим результатом он продлил свою победную серию до пяти матчей кряду.
Между собой эти клубы провели три поединка, в которых по разу обыграли друг друга и расписали одну мировую. И в двух случаях из трех были верховые матчи.
Прогноз и ставки
В предстоящем матче букмекеры отдают незначительное предпочтение хозяевам: победа «Севильи» — 2.64, победа «ПСВ» — 2.74, ничья — 3.68.
От данного поединка ждем результативного футбола, потому что обе стороны будут нацелены брать максимум баллов, исходя из их турнирной ситуации.
И также еще ставим на то, что соперники смогут обменяться голами еще в первой половине встречи.