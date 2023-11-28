«Фейеноорд» сыграет на своем поле с мадридским «Атлетико» в рамках 5-го группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 28 ноября, начало — в 23:00 мск. «Фейеноорд» — «Атлетико»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Фейеноорд»

После 4-х туров группы Е Лиги чемпионов «Фейеноорд» занимает 3-е место в таблице с 6-ю очками в активе. Команда отстает от 1-й строчки лишь на 2 балла. У «Фейеноорда» как никогда есть возможность выйти в плей-офф ЛЧ, но для этого нужно набирать очки в матче с «Атлетико».

В последнее время у команды довольно неплохие результаты. В чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» занимает 2-е место, уступая лидерство ПСВ. В последних матчах во всех турнирах отличается неплохой результативностью.

Коэффициенты матча Фейеноорд — Атлетико 1X2Новым игрокам 2.653.702.60Бонус$9500

В последних 5-и встречах «Фейеноорд» трижды победил и дважды проиграл. За этот период команда забила 8 голов при 6-и пропущенных. В последнем туре Эредивизи «Фейеноорд» обыграл «Эксельсиор» (4:2). В том матче форвард команды Сантьяго Хименес оформил хет-трик.

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В последнем матче Лиги чемпионов «Фейеноорд» уступил на чужом поле «Лацио» (0:1). Интересно, что итальянцы смогли нанести только один удар в створ ворота, а «Фейеноорд» трижды угрожал воротам, но команда проиграла и усложнила себе задачу выхода в плей-офф Лиги чемпионов.

«Атлетико»

Команда является главным фаворитом на выход из группы Лиги чемпионов. «Атлетико» занимает 1-е место с группе Е с 8-ю очками в активе. Если «матрасники» одолеют «Фейеноорд» в ближайшем матче, то обеспечат себе выход в плей-офф.

В последнее время «Атлетико» выступает довольно мощно. Команда ведет борьбу за лидерство в Примере, занимая 3-е место в таблице и отставая от 1-й позиции на 4 очка при игре в запасе.

Стоит отметить, что в последнем туре групповой стадии ЛЧ «матрасники» разгромили «Селтик» (6:0). В том матче феерили нападающие «Атлетико» Антуан Гризманн и Альваро Мората, которые оформили по дублю.

«Фейеноорд» и «Атлетико» уже встречались между собой на этой групповой стадии. В том матче «матрасники» одолели своего соперника со счетом 3:2. Гризманн и Мората также сделали результат этого поединка. Сможет ли «Атлетико» повторить результат, но уже на чужом поле?

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Атлетико» предлагают — 2.60.

На викторию «Фейеноорда» дают — 2.65, ничья оценена — в 3.70.

Этот матч очень важен для обеих команд с точки зрения турнирного положения в группе. Можно предположить, что «Атлетико» все-таки добьется гостевой победы.

Наш прогноз — Победа «Атлетико». Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.60. Еще вариант для ставки — Фора «Атлетико» 0 в 1-м тайме за 1.85.