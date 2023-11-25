«Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 15:30 мск. «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ после 12 сыгранных матчей, в которых набрал 28 очков.

Перед паузой на матчи сборных «Ман Сити» провел совершенно безумную встречу с «Челси», которая завершилась вничью — 4:4.

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Главный тренер «синих» Маурисио Почеттино, ранее возглавлявший «Тоттенхэм», снова удивил Хосепа Гвардиолу.

Для «Сити» это был абсолютно худший матч сезона в плане игры в обороне. До этого действующий чемпион Англии ни разу не пропускал больше двух мячей.

Но это все равно не повод для беспокойства. Перед этим у «Ман Сити» была серия из пяти побед. В конце октября «горожане» разбили «Манчестер Юнайтед» (3:0).

Также стоит обратить внимание: «Ман Сити» еще ни разу не терял очки на своем поле в текущем сезоне АПЛ, при этом забивая в среднем по три мяча.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» находится на третьей строчке, набрав в 12 турах 27 очков. При этом «мерсисайдцы» опережают «Арсенал» только по дополнительным показателям.

«Ливерпуль» до сих пор потерпел лишь одно поражение в текущей кампании, а беспроигрышная серия «красных» в АПЛ составляет уже пять матчей.

Но, например, ничью с «Лутоном» точно нельзя отнести к положительным моментам. На самом деле, это ужасный результат даже для гостевого матча.

На перерыв «Ливерпуль» ушел в хорошем настроением благодаря уверенной победе над «Брентфордом» (3:0). Одним из лучших в этой игре был Мохамед Салах, оформивший дубль.

Все прогнозы на АПЛ

В контексте предстоящего визита в Манчестер нельзя не отметить, что «Ливерпуль» пока не лучшим образом играет в гостях. В шести матчах у команды Юргена Клоппа только две победы.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.77, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Ливерпуля» — за 4.60.

В прошлом сезоне «Ман Сити» уступил на «Энфилде», но позже дважды обыграл «Ливерпуль» на своем поле — в рамках Кубка лиги и АПЛ. При этом во втором случае банда Гвардиолы просто разбила «красных» — 4:1.

Но сейчас вряд ли стоит рассматривать ставки на исход. Клопп все-таки один из главных оппонентов Гвардиолы.

Ставка — обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на гол Мохамеда Салаха за 2.87. Лидер «Ливерпуля», похоже, готов соперничать с Эрлингом Холанном за звание лучшего снайпера сезона в АПЛ. К слову, гол норвежского нападающего «Ман Сити» предлагают за 1.72.

С учетом того, что команды вряд ли будут отсиживаться в обороне, есть смысл обратить внимание на ставку тотал угловых больше 9,5 за 1.92.