В субботу, 25 ноября израильский «Маккаби» Тель-Авив на арене TSC в Сербии примет луганскую «Зарю». Это будет отложенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 18:30 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Заря» : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Маккаби» Тель-Авив

«Маккаби» из Тель-Авива занимает второе место в группе В Лиги конференций. После трех матчей израильский клуб набрал 6 очков, одержав две победы и проиграв в одной встрече.

В первом туре основной сетки Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив выиграл у исландского «Брейдаблика» (3:2). Победу «Маккаби» в этом матче принес гол в исполнении Дана Битона. Также в составе победителей голами отметились Иванн Макон и Эран Захави.

Была также гостевая победа над «Зарей» (3:2), в которой лучшего показателя добился полузащитник «Маккаби» Дор Перец, оформивший дубль, ещё один гол на счету Деррика Лукассена.

Все прогнозы на Лигу конференций

В чемпионате Израиля коллектив из Тель-Авива вышел в единоличные лидеры. После 5 туров у «Маккаби» — 13 набранных очков. Это на три балла больше, чем у «Хапоэля» из Хайфы.

«Заря»

А вот «Заря» еврокубковую кампанию начала с ничейного результата. В первом туре Лиги конференций луганский коллектив обменялся голами с бельгийским «Гентом» (1:1). В составе украинской команды на 70-й минуте встречи мяч забил Эдуардо Герерро.

Во втором туре «Заря» переиграла «Брейдаблик» (1:0), ну а в третьей игре украинский коллектив умудрился уступить команде из Тель-Авива (1:3). В турнирной таблице квартета В «Заря» занимает третье место с 4 очками.

В чемпионате Украины «Заря» находится в зоне вылета — у команды 14 место и 10 набранных очков.

Прогноз и ставка

Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Маккаби» можно поставить за 1.67, ничью оценивают в 4.05. А на победу «Зари» — 4.72.

Прогноз

: «Маккаби» из Тель Авива — клуб, который забивает практически в каждом матче. Израильский коллектив может повторить успех первого противостояния.

Ставка: Фора «Маккаби» Тель-Авив (-1) с коэффициентом 2.13.

Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.64.