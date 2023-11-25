ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эрлинг ХоланнСборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне Новак ДжоковичКороль тенниса. Доминирование Джоковича начинает пугать Фернандо ДинизСказка о потерянном времени. В погоне за Анчелотти сборная Бразилии впустую потратила год
  • 22:29
    • «Куньлунь» минимально обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ
    Все новости спорта

    Повторит ли «Маккаби» успех первой дуэли с «Зарей»?

    «Маккаби» Тель-Авив — «Заря» . Ставка (к. 2.13) и прогноз на Лигу конференций 25 ноября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу конференций Прогнозы на Маккаби Тель-Авив Прогнозы на Заря Календарь Лиги конференций
    Прогноз и ставки на «Маккаби» Тель-Авив — «Заря»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Заря» — «Маккаби» Тель-Авив
    В субботу, 25 ноября израильский «Маккаби» Тель-Авив на арене TSC в Сербии примет луганскую «Зарю». Это будет отложенный матч 3-го тура группового этапа Лиги конференций в квартете B. Встреча начнётся в 18:30 (мск). «Маккаби» Тель-Авив — «Заря» : прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Маккаби» Тель-Авив

    «Маккаби» из Тель-Авива занимает второе место в группе В Лиги конференций. После трех матчей израильский клуб набрал 6 очков, одержав две победы и проиграв в одной встрече.

    В первом туре основной сетки Лиги конференций «Маккаби» Тель-Авив выиграл у исландского «Брейдаблика» (3:2). Победу «Маккаби» в этом матче принес гол в исполнении Дана Битона. Также в составе победителей голами отметились Иванн Макон и Эран Захави.

    Была также гостевая победа над «Зарей» (3:2), в которой лучшего показателя добился полузащитник «Маккаби» Дор Перец, оформивший дубль, ещё один гол на счету Деррика Лукассена.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    В чемпионате Израиля коллектив из Тель-Авива вышел в единоличные лидеры. После 5 туров у «Маккаби» — 13 набранных очков. Это на три балла больше, чем у «Хапоэля» из Хайфы.

    «Заря»

    А вот «Заря» еврокубковую кампанию начала с ничейного результата. В первом туре Лиги конференций луганский коллектив обменялся голами с бельгийским «Гентом» (1:1). В составе украинской команды на 70-й минуте встречи мяч забил Эдуардо Герерро.

    Во втором туре «Заря» переиграла «Брейдаблик» (1:0), ну а в третьей игре украинский коллектив умудрился уступить команде из Тель-Авива (1:3). В турнирной таблице квартета В «Заря» занимает третье место с 4 очками.

  • Сборная неудачников отбора Евро-2024: Холанн в атаке, Савич и Линделёф в обороне
  • Собираем боевую команду из игроков, которые не будут украшать футбольные поля на Евро-2024
  • Вчера

    • В чемпионате Украины «Заря» находится в зоне вылета — у команды 14 место и 10 набранных очков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры в этом поединке отдают предпочтение хозяевам. На победу команды «Маккаби» можно поставить за 1.67, ничью оценивают в 4.05. А на победу «Зари» — 4.72.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    : «Маккаби» из Тель Авива — клуб, который забивает практически в каждом матче. Израильский коллектив может повторить успех первого противостояния.

    Ставка: Фора «Маккаби» Тель-Авив (-1) с коэффициентом 2.13.

    Альтернативный прогноз: Также есть вероятность, что в матче будет забито много голов.

    Альтернативная ставка: ТБ 3.5 с коэффициентом 2.64.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.56
  • Прогноз на матч Дефенса и Хустисия — Сан-Лоренсо
  • Футбол
  • Сегодня в 03:10
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фламенго — Брагантино
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетико Насьональ — Мильонариос
  • Футбол
  • Сегодня в 04:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Амур — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Йокогама — Альбирекс Ниигата
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Пюник — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Кавасаки — Касима
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Инчхон Юнайтед — Ульсан
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Олимпик — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Баутиста-Агут — Моро-Каньяс
  • Теннис
  • Сегодня в 15:50
    •  1.93
  • Прогноз на матч Гастон — Рамос
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Сурхон — Пахтакор
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.30
  • Прогноз на матч Аль-Иттифак — Аль-Иттихад
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Аль-Таавун — Аль-Рияд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Маккаби» Тель-Авив — «Заря» : прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 25.11.2023. Прогнозы на футбол. Повторит ли «Маккаби» успех первой дуэли с «Зарей»?
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры