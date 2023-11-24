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    «Лидс» должен завоевать три очка в гостях

    «Ротерхэм» — «Лидс». Ставка (к. 1.89) и прогноз на футбол, Чемпионшип, 24 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Ротерхэм» — «Лидс»
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    «Лидс»
    24 ноября в матче 17-го тура английского Чемпионшипа сыграют «Ротерхэм» и «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск. «Ротерхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 24 Ноября 2023 года

    «Ротерхэм»

    «Ротерхэм» плохо играет в сезоне-2023/24. В Чемпионшипе команда находится лишь на 22-м месте. Клуб набрал 11 очков в 16 встречах.

    11 ноября «Ротерхэм» разгромно проиграл в гостях «Уотфорду». Клуб пропустил на выезде пять голов. Болельщики «Ротерхэма» ждут, что команда реабилитируется в ближайшей встрече.

    «Ротерхэму» нужно очень постараться, чтобы в предстоящей встрече добиться положительного результата. «Лидс» находится в хорошей форме и может испортить настроение хозяевам.

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    В последних шести домашних матчах «Ротерхэм» потерпел лишь одно поражение. Это случилось 4 октября. Клуб дома уступил «Бристоль Сити» (1:2).

    «Лидс»

    «Лидс» на данный момент находится на 3-й позиции в таблице Чемпионшипа. Отставание от лидирующих «Лестера» и «Испвича» составляет 8 очков.

    Команда хорошо начала сезон и является одним из претендентов на возвращение в АПЛ. Если «Лидс» не сбавит оборотов, то шансы на повышение в классе обязательно будут.

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    • В последних встречах Чемпионшипа клуб добился трех побед подряд. Ранее «Лидс» одолел «Хаддерсфилд» (4:1), «Лестер» (1:0) и «Плимут» (2:1).

    3 ноября «Лидс» в гостях взял верх над «лисами». С точки зрения борьбы за выход в АПЛ это была очень важная победа. Болельщики «Лидса» верят, что клуб продолжит в том же духе и наберет три очка в противостоянии с одним из аутсайдеров Чемпионшипа.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают предпочтение гостям. Их победа котируется за 1.43. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 7.20. Ничья оценена — в 5.10.

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    Можно сделать ставку на победу «Лидса» с форой (-1) с коэффициентом 1.89.

    Еще один наш прогноз — обе команды забьют за 1.82.

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    «Ротерхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. «Лидс» должен завоевать три очка в гостях
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