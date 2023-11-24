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    «Навбахор» не заметит «олимпийцев»

    «Олимпик» — «Навбахор». Ставка (к. 2.01) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 24 ноября 2023 года

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    «Навбахор»
    «Олимпик» сыграет на своем поле с «Навбахором» в рамках 25-го тура чемпионата Узбекистана. Матч пройдет 24 ноября, начало — в 14:00 мск. «Олимпик» — «Навбахор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Олимпик»

    Эта команда нынешний сезон проводит на своем уровне. «Олимпик» сейчас находится на 9 месте турнирной таблицы.

    Команда не столь уверенно выглядит в плане реализации. В 24 поединках чемпионата игроки «Олимпика» отличились всего 23 голами.

    В предыдущем туре чемпионата «Олимпик» потерпел поражение. Команда на выезде минимально уступила «Сурхону».

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    Поединки с «Навбахором» для команды традиционно складываются неудачно. Из четырех очных встреч «олимпийцы» уступили в двух.

    Хозяева уже утратили турнирную мотивацию. Да и соперник явно сильнее, плюс все еще сражается за чемпионство.

    «Навбахор»

    Эта команда в нынешнем сезоне борется за золотые медали. Вот только отставание от лидера «Пахтакора» составляет 4 очка за 2 тура до финиша.

    В плане реализации у команды превосходные показатели. В 24 матчах игроки «Навбахора» отличились 42 точными ударами.

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    • Последний поединок принес команде три зачетных балла. Дома «Навбахор» учинил разгром «Бунедкору» (3:0).

    Команде нужно дважды выигрывать, при этом рассчитывая на осечки «Пахтакора». Более того, идущий следом «Насаф» имеет столько же очков в активе — 46.

    Наверняка гости будут максимально активны в атаке. И уж точно «Навбахор» проявит свои лучшие качества.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Навбахора» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Олимпика» дают — 8.74, ничья оценена — в 4.92.

    «Навбахор» все еще сражается за чемпионский титул, так что наверняка будет агрессивно атаковать.

    Наш прогноз — Фора «Навбахора» -1.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.01. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.75.

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    «Олимпик» — «Навбахор»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 24.11.2023. Прогнозы на футбол. «Навбахор» не заметит «олимпийцев»
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